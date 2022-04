ONU: casi 2.000 civiles muertos por invasión rusa 1:08

(CNN) -- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo a los aliados europeos que Estados Unidos cree que la guerra de Rusia en Ucrania podría durar hasta finales de 2022, según dijeron dos funcionarios europeos a CNN, y tanto funcionarios estadounidenses como europeos han evaluado que no hay un final a corto plazo para el conflicto.

Muchos de los funcionarios que hablaron con CNN subrayaron que es difícil predecir con exactitud cuánto tiempo podría durar la guerra, pero varios funcionarios dijeron que no hay indicios de que los objetivos finales del presidente de Rusia, Vladimir Putin, hayan cambiado, y es poco probable que siga con las negociaciones diplomáticas a menos que se enfrente a una derrota militar.

La idea de que este podría ser un conflicto a largo plazo representa un marcado cambio con respecto a los primeros días de la guerra, cuando se esperaba que Rusia tomara rápidamente la capital ucraniana de Kyiv, y subraya los fracasos de Moscú en el campo de batalla.

El corto plazo de la guerra en Ucrania

Cuanto más dure la guerra, más brutal será el costo humanitario para la población de Ucrania. Y aunque los funcionarios subrayaron que es probable que la comunidad internacional siga decidida a proporcionar un alto nivel de apoyo a Ucrania, reconocieron que puede haber problemas prácticos muy reales en relación con el armamento que habrá que resolver a medida que la guerra continúe.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan dijo el jueves que es probable que los combates en Ucrania sean "prolongados" y que continúen "durante meses o incluso más".

Algunos miembros del Congreso y sus asesores están haciendo tranquilamente la comparación con la Guerra de Corea, que duró tres años.

Otros dos funcionarios europeos afirmaron que creen que los combates en el este de Ucrania –donde se espera que las fuerzas rusas lancen una nueva ofensiva– podrían durar entre cuatro y seis meses y luego desembocar en un estancamiento.

Blinken, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, "ha discutido con sus homólogos nuestra preocupación de que el conflicto pueda prolongarse, pero todos sus compromisos han girado en torno a la mejor manera de ponerle fin lo antes posible".

Reforzar el apoyo armamentístico a Ucrania

El ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, dijo esta semana que el inicio de los nuevos combates rusos en el Donbás podría estar a unas semanas de distancia, declarando a los periodistas que "hay una ventana de oportunidad y creo que por eso es tan importante la naturaleza de nuestro apoyo, que estamos proporcionando armas, el equipo que los ucranianos necesitan para hacer el trabajo que tienen que hacer".

Cada vez se reconocen más los vínculos entre el éxito de Ucrania en el campo de batalla y cualquier esperanza de una resolución diplomática del conflicto, una noción que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, abordó sin tapujos en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN de la semana pasada.

"Está claro que las posiciones de las delegaciones en las conversaciones se definirán en función de los éxitos de los ejércitos correspondientes y del impacto de las sanciones impuestas a Rusia", dijo.

Los funcionarios estadounidenses consideran que el apoyo militar adicional a Ucrania de esta semana es una continuación, pero dicen que parte de lo que ha motivado el refuerzo –y el apoyo adicional– son los esfuerzos de los ucranianos en el campo de batalla.

Un segundo funcionario de alto nivel del Departamento de Estado dijo que "hemos hecho mucho y por eso tenemos fe y siempre hemos tenido fe en nuestros socios ucranianos. Pero a medida que la lucha se intensifica, también lo hace nuestro compromiso de darles armas y equipos que puedan utilizar", y añadió que los ucranianos han utilizado ciertos sistemas de armas "con gran efecto".

Blinken, en una declaración el jueves sobre el nuevo paquete de ayuda a la seguridad de US$ 800 millones, dijo que EE.UU. está "centrado en poner a Ucrania en la posición de negociación más fuerte posible mediante la continuación de la prestación de asistencia de seguridad para ayudar a Ucrania a defenderse y aumentando la presión sobre Putin mediante la imposición de costos severos a Rusia".

"Creemos que [los rusos] tienen realmente la motivación solo cuando entienden que se enfrentan a una derrota estratégica", dijo a CNN el embajador de Estonia en Estados Unidos, Kristjan Prikk. "Mientras parezca que siguen teniendo en mente los mismos objetivos que tenían al principio de la guerra, que es básicamente destruir el Estado ucraniano y tener una rendición completa por parte de los ucranianos, es difícil ver que se tomen realmente en serio las negociaciones".

Prikk dijo que se está discutiendo cómo coordinar mejor la ayuda en materia de seguridad para que Ucrania tenga las armas que necesita en el momento en que las necesita, y señaló que hay "desafíos prácticos" en cuanto a la disponibilidad de armamento. Tales desafíos fueron planteados por otros funcionarios europeos que hablaron con CNN, y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el jueves que "hay desafíos prácticos que vienen con esto, los suministros de la cadena de suministro, otros elementos de la misma".

"Son cosas en las que estamos trabajando", dijo en una reunión informativa del Departamento de Estado. El Pentágono recibió esta semana a los directores generales de los ocho mayores contratistas del Ejército para discutir una producción de armas más rápida.

El costo de la inacción frente a Rusia

Los funcionarios también reconocen que la opinión pública puede cansarse de seguir apoyando a Ucrania, y habrá que recordarle que la inacción sería aún más costosa.

"No se puede defender la democracia de forma gratuita. Simplemente no funciona así", dijo Cleverly. "El costo más visible es en vidas humanas. Hemos hablado del número de personas que han muerto y resultado heridas durante este conflicto, pero también tiene un costo económico, que pagaremos con el aumento de los precios de la gasolina y con la inflación general a medida que los efectos de este conflicto se extiendan por todo el mundo, y eso no le gustará a la gente. Y es bastante comprensible que a la gente no le guste, pero también deberían reconocer que no actuar tendría un costo mucho, mucho, mucho, mucho mayor".

Además, siempre existe el riesgo de que surjan divisiones en la OTAN cuanto más dure la guerra, dijo un funcionario europeo. Sin embargo, ellos y otros dijeron que las atrocidades que Rusia está cometiendo en Ucrania probablemente desempeñen un papel en el mantenimiento de la resolución internacional para asegurarse de que Rusia no pueda ganar.

"Creo que el mundo ha seguido conmocionado por el nivel de atrocidad, el nivel de violencia, el nivel de brutalidad, que las tropas de Rusia han cometido contra el pueblo ucraniano. Creo que eso mantendrá necesariamente este nivel de consenso dentro de la comunidad internacional", dijo Price.

"No hay ninguna sensación de que estos países se estén preparando para pasar página, para mirar hacia otro lado, y de hecho, cada vez que nos reunimos, se renueva el horror, se renueva la condena, se renueva la determinación de seguir velando porque nuestros socios ucranianos tengan lo que necesitan", dijo, y añadió: "A nivel político, a nivel estratégico, no ha habido ningún indicio de que hayamos visto que el enfoque, la determinación, la perseverancia vayan a disminuir con el tiempo".