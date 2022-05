La causa de muerte de la agente penitenciaria de Alabama Vicky White fue suicidio, según el forense

Así fue la captura de Casey White tras una persecución 3:41

(CNN) -- La agente penitenciaria prófuga de Alabama, Vicky White, murió por suicidio, según informó este jueves la oficina del forense de Indiana, respaldando las sospechas de las autoridades de que se disparó a sí misma tras una persecución en auto el lunes que concluyó con 11 días de huida con un preso al que se le acusa de liberar.



White, de 56 años, que según las autoridades liberó al recluso Casey White a finales de abril de la cárcel de Alabama donde trabajaba, murió a causa de una sola herida de bala en la cabeza, dijo la oficina del forense del condado de Vanderburgh, en Indiana.

No se dispone de más detalles sobre las conclusiones del forense. Las autoridades habían dicho que creían que Vicky White se había disparado fatalmente después de que el vehículo en el que viajaba la pareja se estrellara mientras era perseguida por las fuerzas del orden en Evansville, Indiana.

Casey White, de 38 años, acusado de un caso de asesinato en Alabama, fue detenido tras el accidente del lunes y trasladado a una prisión estatal de Alabama.

La persecución puso fin a una caza del hombre en varios estados que comenzó el 29 de abril, cuando las autoridades dicen que Vicky White, entonces subdirectora de correccionales en una cárcel del condado de Lauderdale, en Alabama, sacó a Casey White del centro de detención con el pretexto de llevarlo a un tribunal.

Los investigadores creen que ambos fomentaron una relación romántica mientras Casey White, que normalmente estaba alojado en una prisión estatal, era trasladado periódicamente a la cárcel del condado de Lauderdale para asistir a las audiencias relacionadas con la muerte por apuñalamiento de Connie Ridgeway en 2015, por la que White se enfrenta a cargos de asesinato capital. El sheriff del condado dijo que ambos continuaron su comunicación cuando fue trasladado de nuevo a la prisión estatal.

El miércoles, las autoridades de Evansville publicaron el audio de una llamada al 911 que dicen que Vicky White hizo durante la persecución del lunes, un audio que da alguna idea de los instantes que condujeron a su muerte, pero que por sí mismo no parece aclarar cómo o cuándo sufrió la herida de bala.

Lo que revela la llamada al 911

Mientras los agentes perseguían a un Cadillac conducido por Casey White el lunes por la tarde, embistieron el Cadillac contra una zanja y el vehículo volcó, según las autoridades. Los investigadores creen que Vicky White se disparó "una vez que el vehículo se estrelló", dijo el martes el sheriff del condado de Vanderburgh, Dave Wedding.

El audio del 911 parece comenzar cerca del final de la persecución. Comienza con alguien diciendo algo indiscernible, y el despachador diciendo "Evansville 911". Nadie parece dirigirse al despachador, que dice "911" y "hola" aparentemente sin obtener respuesta.

En cambio se escucha la voz de una mujer, que según las autoridades es la de Vicky White, en los primeros seis segundos diciendo cosas como: "Detente" y "Espera, detente... las bolsas de aire van a estallar y nos van a matar".

A los doce segundos se oye un fuerte ruido, el primero de al menos cuatro ruidos fuertes que se producen en unos 15 segundos. No está claro en cada caso lo que representan los ruidos, y no está claro en el audio cuando el coche fue embestido, cuando se volcó, y cuando se disparó un arma.

"Dios", dice la mujer después del primer ruido. "Las bolsas de aire se están disparando. Salgamos y corramos". Menciona un hotel.

Se oye el segundo ruido y la mujer grita. Se oyen al menos dos ruidos más, seguidos, ahora a los 30 segundos de la cinta, por otro chillido.

Durante los siguientes 30 segundos, en general, solo se escuchan sonidos de las sirenas lejanas. Al minuto de la grabación, se oye una voz suave, quizá un gemido, pero no está claro de quién es.

Poco después, se oyen voces lejanas y algún movimiento, aunque no está claro si es dentro o fuera del vehículo.

Alrededor de un minuto y 40 segundos después de la grabación, alguien empieza a decir repetidamente frases como "está respirando" y "tiene un arma en la mano".

La línea telefónica permanece abierta mientras los agentes trabajan para sacar a la pareja del vehículo.

Vicky White fue trasladada a un hospital, donde murió, según el Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Wedding dijo a CNN el martes que Vicky White había indicado en una llamada con los despachadores de la policía que tenía un arma. Además, en el audio de despacho de la policía de Evansville publicado a principios de esta semana, se puede escuchar al despachador avisando a las unidades "pudimos oírla en la línea diciendo que tenía el dedo en el gatillo".

La grabación del 911 no parece revelar que Vicky White mencione un arma o su dedo en el gatillo. Sin embargo, se puede escuchar a otras personas en la grabación, presumiblemente los oficiales que respondieron, diciendo que su dedo estaba en el gatillo cuando la encontraron.

CNN solicitó comentarios a la oficina del sheriff del condado de Vanderburgh sobre cómo conjugar el audio del 911 con los comentarios del sheriff y del operador.

Según el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton, ningún agente de la ley disparó durante la persecución.

Cuando los agentes sacaron a Casey White del auto y lo pusieron bajo custodia, al parecer les dijo que ayudaran a "su mujer", que se había disparado en la cabeza, e insistió en que él no lo había hecho, según el alguacil Marty Keely, quien dijo que, según su conocimiento, la pareja no estaba casada. Las autoridades dijeron previamente que el agente y el recluso no estaban emparentados.

Casey White indicó que tenía la intención de tener un tiroteo con las fuerzas del orden si su auto no hubiera sido embestido en una zanja, dijo Wedding el martes, citando las entrevistas de White con los investigadores después de su captura.

"(Casey White) dijo que probablemente iba a tener un tiroteo, a riesgo de que ambos perdieran la vida", dijo Wedding.

¿Qué pasará con Casey White?

Casey White regresó a Alabama el martes por la noche para asistir a una comparecencia en el condado de Lauderdale.

El juez Ben Graves le dijo a White en la audiencia que será acusado de fuga en primer grado, además de los cargos de asesinato capital que ya enfrentaba en relación con la muerte de Ridgeway. White supuestamente confesó haberla matado, pero posteriormente se declaró no culpable por razón de demencia, según las autoridades.

Después de la audiencia, White fue trasladado directamente al Centro Correccional William E. Donaldson, una prisión estatal en Bessemer, Alabama, a poco más de 160 kilómetros al sur del condado de Lauderdale.

White ya estaba cumpliendo una condena de 75 años por una serie de crímenes que cometió en 2015, incluyendo un allanamiento de morada, un robo de auto y una persecución policial, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El juicio por asesinato de White está fijado actualmente para junio. Durante la comparecencia del martes, el abogado de White, Jamy Poss, dijo que presentaría una moción de cambio de sede, que el juez dijo que consideraría.

-- Melissa Alonso, Jamiel Lynch, Eric Levenson, Jaide Timm-Garcia y Nadia Romero contribuyeron con este reportaje.