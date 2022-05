Así fue como el sospechoso del tiroteo en Buffalo obtuvo legalmente las armas con las que cometió la masacre

Antisemita y supremacista blanco, así se proclama el atacante de Buffalo 2:18

(CNN) -- El joven de 18 años acusado de la masacre en un supermercado de Buffalo obtuvo legalmente un rifle estilo AR-15, que se cree que es la misma arma que habría modificado según describió en una larga diatriba racista publicada en línea antes del ataque.

Las autoridades le dijeron a CNN este martes que parece que no hubo señales de alerta que hubieran impedido que el joven de 18 años obtuviera las tres armas que, se dice, se encontraron en su poder: la que se usó en el ataque y dos armas más en su auto. El hombre había sido evaluado por problemas de salud mental el año pasado, dijeron las autoridades, pero estos no llegaron al nivel de preocupación legal.

"¿Dónde estaban las alertas para que él pudiera comprar estas armas legalmente?", dijo el sheriff del Condado de Erie, en Nueva York, John García.

“Pero en un caso como este, el traficante de armas pudo vender estas armas a este individuo porque no surgieron señales de alerta”, agregó García.

En el extenso documento publicado en línea, Payton Gendron escribió que compró el arma estilo AR-15 en una tienda de armas en Nueva York. Gendron había sido llevado a una sala de emergencias para una evaluación de salud mental después de un incidente en la escuela secundaria en el que mencionó un "asesinato-suicidio", pero fue liberado sin que lo internaran de forma involuntaria en una clínica de salud mental, según funcionarios de las agencias de seguridad.

El internamiento involuntario podría haber resultado, si el sistema funcionaba como se diseñó, en que el nombre de Gendron se agregara a una lista de personas a las que se les prohíbe comprar armas.

El abogado de Gendron se negó a comentar. Gendron debe presentarse en la corte este jueves por la mañana.

Dueños de tiendas de armas dicen que atacante pasó las verificaciones de antecedentes

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el arma utilizada se compró legalmente en el estado de Nueva York.

Hablando con Dana Bash de CNN en "State of the Union" este domingo, Hochul dijo que el arma era un AR-15. Ella dijo que se cree que el arma de alta capacidad se compró fuera de Nueva York. No queda claro a partir de la declaración de Hochul que describe el arma como un AR-15 si se trata del mismo elemento que figura en el documento de Gendron; la policía aún no ha publicado detalles sobre el arma o las armas que se usaron.

"El arma se compró legalmente en una tienda de armas en el estado de Nueva York, un AR-15. Pero lo que ha hecho que esto sea tan letal y tan devastador para esta comunidad, fue el cargador de alta capacidad que tendría que haber sido comprado en otros lugares, eso no es legal en el estado de Nueva York", dijo Hochul.

Gendron escribió sobre la compra y modificación de un arma estilo AR-15. En Nueva York, los cargadores no pueden tener más de 10 balas y, fuera de las competencias de tiro, no pueden tener más de siete balas en el rifle a la vez. El arma de estilo AR que describió Gendron no se vende con los cargadores de 30 rondas comunes para este tipo de rifle, cuando se muestra a la venta, casi siempre se muestra con cargadores de 30 rondas legales en gran parte de Estados Unidos.

Hochul dijo que no está claro dónde compró el atacante los cargadores que usó en el tiroteo. Gendron vivía justo al otro lado de la frontera estatal de Pensilvania, donde las leyes de armas son más permisivas. Gendron, en su escrito, dijo que compró cargadores en un mercado de pulgas en Nueva York, lo que podría haber sido ilegal, dependiendo de cuándo las compró.

Gendron escribió que el rifle estilo AR que compró, debido al candado en el cargador, era legal en Nueva York, pero luego lo modificó para quitar ese candado. Al menos nueve estados y el Distrito de Columbia tienen restricciones, que van desde poseer cargadores que tengan más de 10 o 15 balas, hasta prohibir la venta o compra de esos cargadores.

Gendron escribió que pudo quitar la cerradura con un taladro.

Gendron también escribió sobre otras dos armas en el documento: una escopeta Mossberg 500 y un rifle Savage Axis XP. En una conferencia de prensa este lunes, el comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, dijo que los investigadores sabían de tres armas, dos ubicadas en su automóvil y una que llevaba Gendron. Los investigadores encontraron un rifle y una escopeta en el automóvil; CNN obtuvo una foto de esas armas. Gramaglia describió el arma que supuestamente usó Gendron como un AR-15.

El dueño de Pennsylvania Guns and Ammo, a 10 minutos en auto cruzando la frontera estatal desde la ciudad natal de Gendron, Conklin, Nueva York, le dijo a CNN que Gendron compró legalmente una escopeta en su tienda en diciembre de 2021. El dueño dijo que Gendron afirmó que quería la arma para prácticas de tiro. Dijo que Gendron tenía 18 años en el momento de la compra y pasó todas las verificaciones de antecedentes en su tienda. Pidió no ser identificado.

Gendron escribió que adquirió el arma de fuego estilo AR-15 legalmente y la modificó después del hecho, un acto indetectable para las fuerzas del orden público o cualquier otra persona hasta que se recupere el arma o hasta que alguien les alerte de la modificación. Robert Donald, propietario de Vintage Firearms, donde Gendron escribió que compró un rifle estilo AR, no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

Sin embargo, Donald le dijo a The New York Times que vendió un rifle Bushmnaster a Gendront. Donald le dijo al periódico que estaba "sorprendido" cuando los investigadores federales lo contactaron el sábado para preguntarle sobre Gendron.

"No sabía nada al respecto hasta que recibí la llamada de ellos. No podía creerlo", le dijo al Times. "Simplemente no puedo creerlo. No entiendo por qué un joven de 18 años haría esto", agregó. "Sé que no hice nada malo, pero me siento terrible por eso".

Donald le dijo al Times que no recordaba a Gendron y agregó que el informe de antecedentes no mostraba nada.

"No se destacó, porque si lo hiciera, nunca le habría vendido el arma", dijo Donald al diario.

El sospechoso fue evaluado pero no fue internado involuntariamente en una institución de salud mental

García, el sheriff del condado de Erie, dijo que el sospechoso del tiroteo en Buffalo fue visitado el año pasado por la policía del estado de Nueva York después de que entregó un proyecto de la escuela secundaria sobre asesinatos y suicidios.

"La policía estatal llegó a su casa en ese momento el año pasado", dijo García. "Se quedó en un centro, no estoy seguro si era un hospital o un centro de salud mental, durante un día y medio".

Beau Duffy, vocero de la Policía del Estado de Nueva York, dijo que "los agentes transportaron al estudiante al hospital para una evaluación de salud mental". Confirmó que era una evaluación y no un internamiento involuntario, por lo que no habría impedido que Gendron comprara un arma según la ley federal.

Los agentes de la Policía del Estado de Nueva York tampoco solicitaron una orden de protección de "Bandera Roja" contra Gendron después del incidente, lo que podría haber sido otra forma de evitar que comprara un arma. La policía estatal se negó a comentar por qué no solicitaron una orden de bandera roja. Un agente le dijo a CNN que “la amenaza era de naturaleza general y no estaba dirigida a la escuela ni a nadie en particular, y no mencionó específicamente disparos o armas de fuego”.

La ley de Bandera Roja del estado, también conocida como la ley de Orden de Protección contra Riesgos Extremos, se promulgó en 2019 y está diseñada para evitar que cualquier persona que muestre signos de ser una amenaza para sí misma o para otros compre o posea un arma de fuego.

De acuerdo con la ley del estado de Nueva York, ciertos médicos que determinen que es probable que un paciente "participe en una conducta que podría causar daño grave a sí mismo o a otros" deben informarlo a un comisionado de salud del condado, quien puede informarlo a la División de Servicios de Justicia Penal del estado, que puede impedir que las personas compren armas y revocar permisos de armas.

La ley federal prohíbe que una persona internada involuntariamente en una institución de salud mental compre un arma. No cubre a alguien en una institución mental "para observación". Una institución mental incluye cualquier centro de salud mental, hospital o sala psiquiátrica de un hospital general.

Nueva York tiene leyes relativamente estrictas sobre el acceso a las armas de fuego por parte de las personas con enfermedades mentales. Los datos de la base de datos de verificación de antecedentes NICS del FBI muestran que, a partir de diciembre de 2021, había más de 860.000 personas impedidas de comprar un arma debido a problemas de salud mental en Nueva York, el tercer total más alto, después de California y Pensilvania.

Las publicaciones en las redes sociales de Gendron afirman que la investigación sobre su amenaza de violencia el año pasado terminó cuando dice que les dijo a los investigadores que sus escritos eran algo que había hecho "estúpidamente". Asistía a la escuela secundaria Susquehanna en ese momento, en Conklin, en junio pasado.

En una publicación, fechada el 30 de enero de 2022, Gendron escribió: "Otra mala experiencia fue cuando tuve que ir a la sala de emergencias de un hospital porque dije la palabra 'asesinato/suicidio' a un periódico en línea en la clase de economía".

"Salí porque me quedé con la historia de que me saldría de clase y simplemente lo escribí estúpidamente. Esa es la razón por la que creo que todavía puedo comprar armas. No fue una broma, escribí eso porque eso es lo que estaba planeando hacer", según la publicación.

Gendron también afirma que su evaluación de salud mental duró 15 minutos después de pasar horas esperando en la sala de emergencias.

CNN se comunicó con la policía del estado de Nueva York para obtener comentarios sobre este tema. Los investigadores dijeron anteriormente que la amenaza de Gendron era de naturaleza general y no lo suficientemente específica como para justificar una acción adicional.

El fiscal del caso está revisando "todos los aspectos" de la amenaza escolar

El fiscal de distrito en la ciudad natal de Gendron dijo que está revisando "todos los aspectos" de la investigación del año pasado sobre la amenaza escolar.

“Incluso retrocedemos varios años en cuanto a cuál era su comportamiento en ese momento, su relación con su familia, su relación con los maestros y los estudiantes en la escuela”, dijo a CNN el fiscal de distrito del condado de Broome, Michael Korchak. "Así que todo está sobre la mesa en este momento basado en esta investigación".

Korchak dijo que es "difícil decir" si se debería haber hecho más en junio de 2021, cuando el sospechoso amenazó con cometer un asesinato-suicidio en su escuela secundaria.

"Se llamó a la Policía del Estado de Nueva York y fueron a la residencia de los sujetos en Conklin, lo entrevistaron y lo llevaron al Hospital General de Binghamton para una evaluación psiquiátrica", dijo Korchak. "Así que no hubo amenazas directas a ningún estudiante o maestro".

Según Korchak, el sospechoso tenía 17 años en ese momento. Fue tratado, dado de alta y autorizado para volver a la escuela después de eso.

— Samantha Beech, Victor Blackwell, Nicki Brown, Patricia DiCarlo, Sarah Jorgensen, Laura Ly, Mark Morales, Artemis Moshtaghian, Jenn Selva, Brian Todd y Amanda Watts de CNN contribuyeron a este informe.