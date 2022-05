Publicaciones en línea revelan que el presunto atacante de Buffalo pasó meses planeando el ataque racista en un supermercado

Antisemita y supremacista blanco, así se proclama el atacante de Buffalo 2:18

(CNN) -- Las publicaciones en las redes sociales del hombre blanco de 18 años sospechoso de disparar y matar a 10 personas en un supermercado de Buffalo este sábado revelan que había estado planeando su ataque durante meses.

El presunto atacante Payton S. Gendron de Conklin, Nueva York, compartió en la aplicación de chat Discord y en el foro en línea 4chan que seleccionó un código postal particular en Buffalo porque tenía el porcentaje más alto de población negra lo suficientemente cerca de donde vivía. La policía y otros funcionarios han descrito el tiroteo masivo como un crimen de odio.

En sus publicaciones, el sospechoso dijo que visitó Tops Friendly Market tres veces el 8 de marzo para inspeccionar el diseño, así como en los momentos del día en que había más clientes. Planeó su ataque para mediados de marzo, dicen las publicaciones, pero retrasó la fecha varias veces.

El presunto atacante fue detenido inmediatamente después de la masacre y está bajo vigilancia suicida después de declararse inocente de cargos de asesinato, según las autoridades.

Estos son los últimos acontecimientos.

El sospechoso visitó un supermercado el día antes del ataque

El comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, dijo que el sospechoso estaba en el Tops Friendly Market el día anterior al tiroteo "haciendo un reconocimiento". También estuvo allí a principios de marzo, dijo Gramaglia.

El ataque habría continuado en otro lugar si no hubieran detenido al sospechoso

El sospechoso tenía otras "ubicaciones objetivo" calle abajo, según John García, el sheriff del condado de Erie. Las autoridades encontraron otro rifle y una escopeta en su vehículo, dijo García, quien atribuyó la rápida llegada de dos policías a la prevención de otros ataques.

Había un escrito en las armas de fuego del sospechoso

CNN obtuvo una foto de dos de las armas de fuego dentro del vehículo del presunto atacante que no se usaron en el tiroteo. Se ven escritos en las armas, incluida la frase "White Lives Matter", así como lo que parece ser el nombre de una víctima de un crimen cometido por un sospechoso negro.

Un video muestra al hombre armado disculpándose, perdonando la vida de una persona

Un video obtenido por CNN y filmado durante el tiroteo muestra al hombre armado apuntando con su arma a un hombre que está acurrucado en el suelo cerca de lo que parece ser una caja registradora. El hombre grita "No", y el tirador luego dice "Lo siento", se da vuelta y se aleja. El video termina en este punto y no se sabe qué pasó después. No está claro por qué aparentemente el hombre se salvó o por qué el atacante se disculpó.

La familia no visitó al sospechoso en la cárcel

Los investigadores hablaron con la familia del sospechoso y los describieron como "angustiados" y "enfermos" por lo sucedido, dijo el sheriff García. El presunto atacante se reunió con su equipo legal mientras estaba bajo custodia, dijo, pero no ha habido solicitudes de familiares para visitarlo.

Se pueden aplicar cargos federales en el tiroteo

Fiscales federales están trabajando para presentar cargos contra el sospechoso en los próximos días, dicen funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, además de los cargos estatales. El fiscal general Merrick Garland dijo el sábado que el Departamento de Justicia estaba investigando el ataque como un "crimen de odio y un acto de extremismo violento por motivos raciales".

Biden visitará el lugar de la masacre

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden tienen previsto visitar Buffalo este martes y reunirse con las familias de las víctimas del tiroteo, los socorristas y los líderes comunitarios.

El sospechoso habría compartido creencias racistas

Desde el tiroteo, los funcionarios han analizado lo que dicen que fue la intención racista del sospechoso y su historial.

"Continuamos investigando este caso como un crimen de odio, un crimen de odio federal y como un crimen perpetrado por un extremista violento con motivos raciales", dijo Stephen Belongia, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Buffalo, el domingo en una conferencia de prensa.

La masacre sigue a otros tiroteos masivos en los últimos años en los que las autoridades dicen que sospechosos supremacistas blancos fueron motivado por el odio racial. Así sería en otros ataques como en El Paso, Texas; Charleston, Carolina del Sur, y hasta en Noruega y Nueva Zelandia.

En una diatriba de 180 páginas vinculada al sospechoso, dijo que se suscribía a la teoría del "gran reemplazo", o la falsa creencia de que los estadounidenses blancos están siendo "reemplazados" por personas de otras razas. La teoría del reemplazo, que alguna vez que fue una idea marginal, se ha convertido recientemente en un tema de conversación para el presentador de Fox News, Tucker Carlson, así como para otros conservadores prominentes.

Hace un año, el sospechoso aterrizó en el radar de la policía cuando era estudiante en la escuela secundaria Susquehanna Valley, dijeron las autoridades.

Hizo una referencia "siniestra" al asesinato-suicidio a través de una plataforma de aprendizaje virtual en junio, dijo el lunes el Distrito Escolar Central de Susquehanna Valley. Aunque la amenaza no era específica y no involucraba a otros estudiantes, el instructor informó de inmediato a un administrador que elevó el asunto a la Policía del Estado de Nueva York, dijo un portavoz a CNN, y agregó que la ley limita lo que pueden decir más funcionarios escolares.

La comunidad lamenta la pérdida de sus seres queridos

Las 10 personas asesinadas el sábado tenían entre 32 y 86 años, dijo la Policía, entre ellos un exagente de policía que trató de detener al atacante y varias personas que hacían sus compras regulares de comestibles. De las 13 personas baleadas, dicen las autoridades, 11 eran negras.

La tristeza y la frustración aún eran palpables entre muchos de los que acudieron al supermercado a presentar sus respetos y mostrar su apoyo.

"Somos una comunidad en Buffalo. Si eres es una persona negra y morena, conoces a alguien afectado", dijo Phylicia Dove, propietaria de un negocio local y activista. “Este es el impacto de la supremacía blanca. Este no fue un caso de salud mental, es alguien que atacó a una comunidad empobrecida fuertemente concentrada en negros pobres y nos atrapó en nuestro momento más vulnerable”.

“Me siento más insultado que nada”, dijo la residente Darius Morgan a CNN, que nació y creció en Buffalo. Morgan dijo sobre el pistolero: "¿Cómo se atreve a venir aquí? ¿Cómo se atreve a quitarnos esto? Crecimos aquí, esta es nuestra casa, entraron y la destruyeron".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció US$2,8 millones en fondos para las víctimas y sus familias, según un comunicado de su oficina. GoFundMe también compiló una lista de recaudadores de fondos verificados dedicados a ayudar tras la tragedia.

