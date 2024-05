Una mujer pasa junto a carteles que anuncian la huelga en Buenos Aires el 9 de mayo de 2024, durante una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). (Foto de LUIS ROBAYO/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Este jueves, 9 de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro a nivel nacional de 24 horas de duración en Argentina, al que se adhirieron gremios de muchos rubros.

Decenas de servicios se vieron afectados por la medida. Por ejemplo, no hubo medios de transporte de ningún tipo (a excepción de algunas líneas de ómnibus que decidieron no adherirse), tampoco se realizaron vuelos de cabotaje ni internacionales, los colegios y universidades públicas no dictaron clases, y los bancos permanecieron cerrados todo el día. Además, frente a la imposibilidad de traslado, los ciudadanos no pudieron ir a sus trabajos y, por ende, muchos comercios no abrieron sus puertas.

Se trata de la segunda medida de fuerza en cinco meses contra el Gobierno. La primera fue el 24 de enero y consistió en un paro nacional de 12 horas con movilización.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, explicó los motivos de la medida de fuerza. "Vamos a realizar una jornada de huelga de 24 horas por los ajustes a los pensionados y jubilados. No se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables, queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de esto", señaló el dirigente sindical.

Por su parte, Javier Milei publicó en sus redes sociales este miércoles una imagen editada en la que aparece con una camiseta y el mensaje "yo no paro", con el objetivo de desalentar la adhesión a la jornada de protesta.

La gente trabajadora NO PARA. pic.twitter.com/9vHPYC5a6m — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) May 8, 2024

Además, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, volvió a criticar a la CGT este miércoles en su habitual conferencia de prensa.

Adorni afirmó que “son fundamentalistas del atraso” y ratificó que se les descontará el día a los empleados públicos que se adhieran al paro.

Estas son las fotos más impactantes de la jornada de 24 horas de paro en el país.