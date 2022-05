China necesita el carbón de Rusia y Moscú necesita vendérselo

El covid-19 afecta la economía de China más fuerte de lo esperado 1:16

(CNN Business) -- China está comprando cantidades récord de carbón ruso barato, incluso cuando las naciones occidentales golpean a Moscú con sanciones por la invasión de Ucrania.

En abril, la segunda economía más grande del mundo no solo compró más carbón de Rusia que nunca antes, sino que también eliminó los aranceles de importación de todos los tipos de carbón, una medida que, según los analistas, beneficiará principalmente a los proveedores rusos.

Las importaciones de carbón de China procedentes de Rusia casi se duplicaron entre marzo y abril, alcanzando los 4,42 millones de toneladas métricas, según datos comerciales de Refinitiv. Rusia ha superado a Australia como segundo proveedor de China desde el año pasado y ahora representa el 19% de sus importaciones de carbón, frente al 14% que tenía en marzo.

El auge del comercio del carbón favorece a ambas partes. A pesar de las audaces promesas de hacer frente a la crisis climática, China se centra ahora en sacar a su economía de la depresión y necesita carbón para alimentar las centrales eléctricas y fabricar acero para proyectos de infraestructura. Rusia necesita desesperadamente nuevos clientes para sus combustibles fósiles, ya que Occidente los rechaza.

China, el mayor comprador de carbón del mundo, prometió en 2020 ser neutra en carbono para 2060. Sin embargo, tras la grave escasez de energía que afectó a millones de hogares y empresas a finales del año pasado, aumentó su consumo de carbón.

Las importaciones de carbón se dispararon un 64% en 2021, y la producción nacional alcanzó un récord de 4.130 millones de toneladas. Este año se espera que estas cifras sean aún mayores, ya que el Presidente Xi Jinping da prioridad a las inversiones en infraestructuras para reactivar la economía.

El mes pasado, China importó la cifra récord de 1,09 millones de toneladas de carbón de coque procedente de Rusia, un 10% más que en abril del año pasado, según Matthew Boyle, analista principal de graneles secos de la empresa de datos Kpler. El carbón de coque se utiliza para fabricar acero.

Primero hubo una caída

El comercio de carbón entre China y Rusia disminuyó poco después de que Moscú invadiera Ucrania en febrero y los países occidentales empezaran a golpear a Rusia con sanciones sin precedentes. Al principio, los bancos chinos se mostraron reacios a proporcionar financiación para la compra de materias primas rusas, según Reuters.

"Después de que Rusia iniciara la invasión, los chinos y muchos otros compradores redujeron inicialmente sus compras para evaluar el riesgo de sanciones secundarias", dijo Lauri Myllyvirta, analista principal del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, un grupo de expertos con sede en Helsinki.

En marzo, esa reticencia se había evaporado.

"Cuando quedó claro que la UE no iba a actuar con rapidez para prohibir las importaciones, y eso impidió de hecho que tanto Estados Unidos como la UE impusieran sanciones más amplias que afectaran a otros compradores, se produjo un salto en las compras derivado de la demanda latente", dijo Myllyvirta.

Desde entonces, la Unión Europea ha aprobado una prohibición del carbón ruso, que entrará en vigor a partir de agosto. A principios de este mes, también propuso prohibir todas las importaciones de petróleo ruso en un plazo de seis meses.

Conseguirlo barato

China no solo compra ahora mucho carbón ruso, sino que lo hace con un gran descuento.

Rusia es el tercer mayor exportador de carbón del mundo y los precios mundiales de esta materia prima se han disparado desde que invadió Ucrania. El precio de los futuros del carbón de ICE Newcastle ha subido más del 40% desde principios de marzo.

"En los últimos meses, las sanciones han provocado una fuerte bifurcación del mercado mundial del carbón provisto por mar, ya que muchos importadores no pueden o no quieren importar carbón de Rusia", dijo Toby Hassall, analista principal de Investigación del Mercado del Carbón del London Stock Exchange Group.

A medida que el grupo de compradores se reduce, los importadores que pueden y quieren comprar carbón de Rusia "pagan precios mucho más bajos por este suministro en comparación con el carbón procedente de otros orígenes", dijo Hassall.



En abril, el carbón de coque ruso de primera calidad entregado en el puerto de Jingtang, en el norte de China, tenía un precio de 2.710 yuanes (US$ 403) por tonelada métrica, según el proveedor de datos de la industria china MySteel. Esta cifra se compara con los US$ 475 del carbón de coque estadounidense que llega al puerto y los US$ 423 del carbón extraído en China.

Los descuentos en los precios han persistido este mes.

A finales de la semana pasada, el carbón de coque ruso en los puertos del norte de China costaba una media de US$ 439 por tonelada métrica, según el proveedor de datos Hithink Flush Information, con sede en Hangzhou. El carbón australiano costaba US$ 512, y el chino US$ 496.

Para Beijing, comprar más a Rusia no es solo un gesto amistoso hacia Moscú, sino también un movimiento inteligente que beneficia a las propias necesidades económicas de China.

"Hasta ahora, el gobierno parece estar buscando mantener relaciones amistosas con Rusia sin alentar u orientar a las empresas chinas para que aumenten sus negocios con el país, y desalentando cualquier cosa que pueda ir en contra de las sanciones impuestas a China", dijo Myllyvirta.

"Esta línea significa que es probable que las importaciones chinas procedentes de Rusia crezcan simplemente en función del mercado, a medida que otros compradores pasen a embargar los combustibles fósiles rusos", dijo.

Por qué China necesita tanto carbón

A pesar de las promesas de reducir su dependencia de los combustibles fósiles, China sigue necesitando el carbón para alimentar su economía. Hasta el 60% de la producción eléctrica de China se generó a partir de carbón térmico en 2021, mientras que más del 90% del acero chino se produjo en altos hornos que queman carbón de coque. En general, el carbón representó el 56% del uso total de energía en China hasta el año pasado, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

"El gobierno chino está impulsando todo tipo de proyectos de infraestructura y construcción, entre los que se encuentran los de la industria del carbón, para compensar el efecto de la caída inmobiliaria y el cierre de covid-19 en otras partes de la economía", dijo Myllyvirta.

China intenta impulsar la producción de carbón desde el año pasado, cuando una grave crisis eléctrica provocó apagones en millones de hogares y obligó a muchas fábricas a reducir la producción.

El jueves, el primer ministro Li Keqiang dijo que un suministro constante de energía es fundamental para los objetivos de crecimiento de China.



China evitará "decididamente" que se produzca una crisis eléctrica este año, dijo Li durante una visita a un centro de transmisión de energía en la provincia china de Yunnan.

La Administración Nacional de la Energía ha fijado a las minas chinas un objetivo de 4.400 millones de toneladas este año, lo que supone un aumento de 300 millones respecto a la producción récord del año pasado.

Y en otro esfuerzo por garantizar el suministro, el gobierno redujo a cero todos los aranceles a la importación de carbón entre el 1 de mayo de este año y el 30 de marzo de 2023. Anteriormente, los aranceles oscilaban entre el 3% y el 6%, según el tipo de carbón.

Indonesia, principal proveedor de China, ha disfrutado de aranceles cero durante años gracias a un pacto de libre comercio entre China y las naciones de la ASEAN. Pero Rusia seguía estando sujeta a aranceles hasta este mes.

"Estimamos un aumento del 30% en el volumen de exportación [de Rusia] a China, hasta 71 millones de toneladas este año frente a 55 millones de toneladas en 2021", dijeron los analistas de Morgan Stanley en una nota de investigación el mes pasado.

Un nuevo puente entre China y Rusia podría contribuir a ello. El mes pasado se completó el primer puente ferroviario que une a ambos países. El puente, de 2.215 metros de longitud, se utilizará principalmente para transportar carbón, mineral de hierro y otras mercancías de Rusia a China, según los medios de comunicación estatales chinos.