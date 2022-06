Los estados de EE.UU. con mayor posesión de armas de fuego tienen más muertes por violencia armada. Estos son los datos

Grupos endurecen lucha por el control de armas en EE.UU. 3:39

(CNN Español) -- La cultura armamentística de Estados Unidos es un caso atípico en el mundo: se producen más muertes por violencia armada que en cualquier otro país desarrollado per cápita, según datos del Institute for Health Metrics and Evaluation. El control de armas se ha vuelto un eterno debate entre los legisladores y la sociedad civil a raíz de los constantes tiroteos masivos que ocurren en distintos puntos del país, ya sea en escuelas, iglesias, supermercados u hospitales. Lo que es un hecho irrefutable es que en donde hay más armas, hay más muertes relacionadas con armas de fuego.

Cabe señalar que los bloqueos políticos han paralizado los esfuerzos sobre el control de armas en EE.UU. Y esa división partidista se refleja también en la población, ya que el 80% de los republicanos y el 19% de los demócratas opinan que las leyes sobre armas en el país son más o menos correctas o deberían ser menos estrictas, según la encuesta Pew de abril.

Por un parte, las leyes están ahora estancadas en el Senado; y por el otro, la Corte Suprema podría flexibilizar pronto las leyes sobre el tema, pues se encuentra trabajando a puerta cerrada en su primera opinión importante sobre la Segunda Enmienda en más de una década.

Aunque es difícil encontrar tasas solidas sobre posesión de armas —según un análisis de Zachary Wolf de CNN— la Corporación RAND, una organización de investigación sin fines de lucro, logró recopilar los datos por estado entre 2007 y 2016. Estos datos, junto con los de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), ilustran claramente que existe una correlación entre la tasa de muertes por armas de fuego y la tasa de posesión de armas de fuego en distintos estados del país.

Es decir, que en los 6 estados donde las tasas de muertes por armas de fuego fueron más altas en 2020, hubo una mayor proporción de adultos que vivían en un hogar con un arma. Así lo ilustra la siguiente gráfica:

En el mismo sentido, en los 6 estados con las tasas más bajas de muertes por armas de fuego en 2020, había una proporción menor de adultos que vivían en un hogar con un arma. Así lo ilustra esta gráfica:

