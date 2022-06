Liverpool suma a otro latino al equipo: Darwin Núñez, nuevo jugador de los Reds

(CNN Español) -- El Liverpool de Inglaterra presentó oficialmente este martes a su nuevo refuerzo: el uruguayo Darwin Núñez.

Núñez, proveniente del Benfica de Portugal, llega al Liverpool para reforzar la delantera de los Reds. Y no es cualquier delantera, pues estará acompañado del colombiano Luis Díaz, otro latino que arribó al equipo en la ventana de fichajes de invierno de este año.

Welcome to the Reds family, @Darwinn99 😁🔴#DarwinDay pic.twitter.com/ggSyONbUJb

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022