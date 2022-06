Biden cambia de opinión sobre Arabia Saudita, ¿por qué? 1:56

(CNN) -- El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha sobrevivido a Estados Unidos, casi cuatro años después del asesinato y desmembramiento del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi.

Un anuncio de este martes de que el presidente Joe Biden visitará Arabia Saudita el próximo mes no es una sorpresa: la Casa Blanca ha estado preparando el terreno durante días. Y la decisión del presidente de visitar, así como las reacciones de los legisladores al viaje, se ajustan a un patrón prevaleciente de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita: Washington retrocede ante el disgusto por el comportamiento saudí que entra en conflicto con sus valores, y luego vuelve a su matrimonio de conveniencia debido a la riqueza petrolera del reino y su posición estratégica crítica.

Aunque el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, defendió este martes las próximas reuniones de Biden con los saudíes, el líder de la mayoría en el Senado, el senador de Illinois Dick Durbin, el número 2 de Schumer, y otros demócratas destacados están mostrando su preocupación.

Durbin le dijo a CNN que tiene "preocupaciones" con el viaje de Biden y pidió al presidente que cambie sus planes, pero que entiende por qué Biden decidió participar en la visita.

"Me preocupa. Creo que los saudíes han demostrado que no comparten nuestros valores. El episodio con Khashoggi es un incidente internacional de proporciones históricas. No puedo evitarlo", dijo Durbin, y luego agregó: "Es una decisión difícil. Mantener los servicios de energía para nuestros aliados y la OTAN, hacer algo para aumentar el suministro de petróleo en el mundo, tal vez reducir los precios de la gasolina. Todas estas cosas son oportunas e importantes. Pero lamento que tenga que hacerlo con los saudíes".

El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le dijo a CNN que el viaje es una "realmente mala idea".

"Su mancha de sangre no ha sido limpiada", dijo Kaine. "Y entiendo que las circunstancias cambian. Pero, ¿cuál es el problema fundamental en el mundo en este momento? Son los autoritarios... No creo que vayas a decir: 'Bueno, las circunstancias cambian. Nos sentamos con un asesino que mató un periodista que vive en Virginia. Creo que es un gran error. Me reuniría con otros, me reuniría con (el) ministro de Relaciones Exteriores. Me reuniría con el embajador de Arabia Saudita. Me reuniría con el Rey, pero no me reuniría con MBS (el príncipe heredero)".

El senador demócrata de Connecticut Chris Murphy, otro miembro de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que tiene algunas "preocupaciones reales" y agregó: "Creo que necesito escuchar más de la administración para comprender qué tipo de compromisos han obtenido del reino para cambiar sus caminos".

El homólogo republicano de Durbin, el líder republicano del Senado John Thune de Dakota del Sur, también tuvo problemas con el viaje y dijo: "Ojalá se concentrara en la energía estadounidense y no tuviera que lidiar con el príncipe heredero".

"Ha expresado su preocupación sobre ir allí en el pasado por todas las razones obvias. Y simplemente parece... tener que ir con el sombrero en la mano a los saudíes para aumentar la producción de energía porque no lo haremos aquí, creo que es desafortunado que se ponga a un presidente estadounidense en esa posición", agregó Thune.

El viaje de Biden a Arabia Saudita y la crisis interna

No hay duda de que Biden está haciendo su viaje para persuadir a los saudíes de bombear más petróleo crudo para ayudar a aliviar el impacto político de los precios récord de la gasolina en EE.UU. Su visita también se produce cuando se avecina una nueva crisis con el archienemigo de Arabia Saudita, Irán, que pronto podría cruzar el umbral para construir una bomba nuclear.

Para sofocar la controversia, la Casa Blanca está diseñando la visita de Biden a una nación a la que llamó "un paria" por el brutal asesinato de Khashoggi —del cual la inteligencia estadounidense determinó que el príncipe heredero era responsable— como parte de una iniciativa de paz regional. El presidente participará en una cumbre con el Consejo de Cooperación del Golfo más Egipto, Jordania e Iraq en Jeddah después de visitar Israel para mostrar su apoyo a las relaciones cálidas del estado judío con los vecinos árabes antiiraníes.

Habrá reuniones bilaterales con el rey Salman y su equipo, que la Casa Blanca espera que incluya al príncipe heredero. Y los funcionarios de la Casa Blanca han dicho ampliamente que Biden planea plantear cuestiones de derechos humanos con bin Salman y los saudíes durante sus conversaciones, pero también han subrayado repetidamente que el presidente busca reorientar su relación con la nación del Medio Oriente.

"No estamos pasando por alto ninguna conducta que haya ocurrido antes de que el presidente asumiera el cargo", dijo el martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, con respecto a la muerte de Khashoggi, y señaló que Biden "emitió un informe extenso" de la comunidad de inteligencia sobre la muerte del periodista. asesinato.

"Por lo tanto, también es importante enfatizar que si bien [recalibramos] las relaciones, no buscamos romperlas, pero los problemas de derechos humanos, la conversación sobre derechos humanos, es algo que el presidente plantea con muchos líderes y planea hacerlo", continuó.

Jean-Pierre también elogió a Arabia Saudita por haber sido "un socio estratégico de Estados Unidos durante casi 80 años", y agregó que "no hay duda de que importantes intereses están entrelazados con Arabia Saudita, en particular la reciente extensión de la tregua en Yemen, que ha salvado innumerables vidas".

9/11 Families United, una organización formada por las familias de las personas que murieron durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, envió una carta al presidente a principios de este mes instándolo a garantizar que la rendición de cuentas por los ataques del 11 de septiembre sea una prioridad clave de sus conversaciones con funcionarios saudíes.

El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para comunicaciones estratégicas, John Kirby, dijo el martes al programa "New Day" de CNN que se espera que Biden discuta una "gama de temas de derechos humanos" con el príncipe heredero durante el viaje, pero no dijo si las preocupaciones de las familias del 9/11 serían mencionadas durante las próximas conversaciones.

Y mientras los saudíes dicen que sostendrán conversaciones oficiales con Estados Unidos, Kirby se negó a caracterizar definitivamente las reuniones que tienen lugar entre Biden y el gobierno de Arabia Saudita, y agregó que el presidente sostendrá "muchas discusiones bilaterales" con los nueve jefes de Estado presentes en la reunión, y agregó: "Y sí, eso sin duda incluirá al rey Salman y su equipo de liderazgo y esperamos que el príncipe heredero sea parte de esas discusiones".

Aún así, no hay forma de endulzarlo.

A veces, los presidentes deben hacer cosas que encuentran desagradables o que parecen hipócritas para promover lo que perciben como el interés nacional; eso es lo que Biden está haciendo aquí. Pero su visita envía un mensaje a estados como Arabia Saudita, que mientras Estados Unidos se embarca en lo que parece ser una nueva Guerra Fría con China y Rusia, la conducta represiva no es una barrera para las relaciones con un presidente que puso la salvación de la democracia global en el centro de sus objetivos. la política exterior.

Biden, por ejemplo, elogió el "coraje" de bin Salman al extender una tregua en Yemen. Pero fue el MBS quien inició la feroz guerra que mató a miles de civiles. Entonces, el comentario de Jean-Pierre el martes de que la medida saudí había salvado "innumerables" vidas en el país fue bastante sordo.

Una vez fue paria. Pero ya no.

-- Maegan Vázquez, Ted Barrett, Manu Raju y Betsy Klein de CNN contribuyeron a este informe.