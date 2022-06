Biden pide una excepción en las reglas del Senado para evitar el obstruccionismo y lograr que el derecho al aborto se convierta en ley

Biden y el fallo en contra del aborto: "Tenemos que codificar Roe vs. Wade en la ley" 0:49

(CNN) -- El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo este jueves que apoyaría hacer una excepción a las reglas de "filibusterismo" –el umbral de 60 votos en el Senado para terminar la discusión y poder pasar a la votación de la mayoría de las leyes– para codificar el derecho al aborto y el derecho a la privacidad a través de la legislación aprobada por el Congreso.

Sin embargo, a pesar del recién anunciado apoyo de Biden a la excepción del filibusterismo, su mejor apuesta para hacerlo sería el año que viene, y solo si los demócratas ganan al menos dos escaños en el Senado y mantienen la Cámara de Representantes, una tarea extremadamente difícil.

Cuestionado sobre qué acción ejecutiva utilizaría para reforzar el derecho al aborto tras la decisión de la Corte Suprema de anular el fallo del caso Roe vs. Wade, la semana pasada, Biden dijo: "Lo más importante... tenemos que cambiar... creo que tenemos que codificar Roe vs. Wade en la ley".

"Y la manera de hacerlo es asegurarse de que el Congreso vote para hacerlo. Y si el filibusterismo se interpone, es como el derecho al voto... debería ser [que] proporcionemos una excepción a esto... requiriendo una excepción al obstruccionismo para que esta acción se ocupe de la decisión del Tribunal Supremo", añadió.

Se disparan búsquedas en internet de pastillas para aborto

El presidente aclaró entonces que también estaba abierto a cambiar las reglas del filibusterismo para el "derecho a la privacidad, no solo el derecho al aborto".

Se trata de un duro llamamiento de un presidente que hasta ahora se ha mostrado reacio a impulsar cualquier cambio en las normas del Senado, a pesar de los pedidos de los progresistas a eliminar el obstruccionismo del todo para poder aprobar su agenda. Biden había dicho a Anderson Cooper, de CNN, en un foro ciudadano el año pasado, que estaría abierto a modificar las reglas con el filibusterismo para aprobar la legislación sobre el derecho al voto "y tal vez más". Sus comentarios del jueves marcan la primera vez que expresa su total disposición a eliminar el obstruccionismo específicamente para el derecho al aborto.

El Senado no tiene los 60 votos necesarios para codificar el caso Roe v. Wade según las normas actuales.

Los senadores demócratas moderados clave Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, han expresado su oposición a cambiar las reglas del filibusterismo.

Manchin está abierto a la codificación legislativa de Roe vs. Wade, pero el jueves, la oficina de Sinema reiteró que la senadora sigue oponiéndose a eliminar el obstruccionismo en cualquier tema, incluidos los derechos reproductivos.

¿A cuántas personas afectaría prohibir el aborto en EE.UU.?

La oficina de Sinema señaló un artículo de opinión de The Washington Post, que la senadora escribió el año pasado, en el que argumentaba que el filibustero se ha utilizado para proteger el derecho al aborto y bloquear cosas como la prohibición del aborto a las 20 semanas.

Hasta ahora no ha habido indicios de que ninguno de los dos senadores vaya a cambiar su oposición a reducir el umbral de 60 votos en la legislación, por temor a que hacerlo tenga repercusiones perjudiciales a largo plazo para el país. Así que, sin el apoyo de Manchin o Sinema, los demócratas tendrían que arrasar en las elecciones de noviembre –cuando su partido se enfrenta al entorno más sombrío de las elecciones de mitad de mandato en una docena de años– para aprobar la legislación sobre el derecho al aborto.

A pesar de los bajos números en las encuestas y las escasas perspectivas de mantener la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, la Casa Blanca ve un camino para ganar escaños en el Senado y aumentar su estrecha mayoría.

Mantener sus escaños actuales y añadir al menos dos nuevos senadores demócratas podría, en teoría, crear el camino para asegurar los votos para un cambio de reglas en el Senado.

El llamamiento de Biden encaja con los esfuerzos de la Casa Blanca por aumentar la urgencia antes de las elecciones de mitad de término, y se produce cuando los demócratas nacionales han planteado cada vez más su preocupación por que el Gobierno de Biden no esté haciendo lo suficiente para abordar y luchar contra la decisión de la Corte Suprema.

El comportamiento de la Corte Suprema es "desestabilizador"

Biden, tras una serie de cumbres con líderes mundiales en Europa, refutó ampliamente las caracterizaciones de que Estados Unidos está retrocediendo. Pero admitió que el retroceso de la Corte Suprema en el derecho al aborto y el derecho a la privacidad ha sido "desestabilizador".

"Hemos sido líderes en el mundo en términos de derechos personales y de privacidad. Y es un error, en mi opinión, que la Corte Suprema haga lo que hizo", dijo.

¿Qué pasa con las clínicas de aborto en los estados donde ya es ilegal?

El presidente también defendió su capacidad para transmitir eficazmente el mensaje de los demócratas sobre el aborto, a pesar de su complicada historia sobre el tema, y dijo a los miembros progresistas de su partido que tenían pocas opciones en este asunto.

"Soy el único presidente que tienen", dijo.

Algunos demócratas han criticado a Biden por no haber hablado más alto sobre la protección del derecho al aborto. Desde que la Corte Suprema anuló el fallo del caso Roe vs. Wade, algunos se han quejado de que no está dispuesto a ir lo suficientemente lejos en la protección del acceso al aborto.

Pero Biden dijo que era él quien estaba en la Casa Blanca.

"Soy el presidente de Estados Unidos de América", dijo. "Eso me convierte en el mejor mensajero".

Calificó el fallo sobre el aborto como "un problema serio, muy serio, que la Corte ha arrojado sobre Estados Unidos", vinculando la decisión a otros temas potenciales como el derecho al matrimonio.

"Estoy convencido de que voy a hacer todo lo que esté en mi mano, lo que legalmente puedo hacer en términos de decretos", dijo.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el presidente dijo que se reuniría con los gobernadores el viernes para discutir temas relacionados con el aborto y que tendría "anuncios que hacer entonces".

Con información de Manu Raju y Lauren Fox.