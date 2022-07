Medios oficialistas de Nicaragua muestran imágenes de Félix Maradiaga luego de que su esposa reiterara su preocupación por su deterioro físico

(Crédito: Canal 4 Nicaragua)

(CNN Español) -- Medios de comunicación afines al Gobierno de Nicaragua mostraron este sábado, y por primera vez en más de un año, imágenes del politólogo y exprecandidato presidencial Félix Maradiaga Blandón durante una audiencia en el Complejo Judicial de Managua.

Según reportan esos medios, este sábado un Tribunal de Apelaciones de Managua ratificó la condena a 13 años de cárcel contra Félix Maradiaga por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, cargos que él rechaza.

Al momento de su presentación en el complejo judicial, Maradiaga lucía más delgado que en su última aparición pública, pálido, sereno y con voz pausada.

Luego de la lectura de la sentencia, en un video publicado por medios oficialistas, personas que aparentemente eran reporteros de esos medios le reclamaron insistentemente a Maradiaga porque, según ellos, mentía sobre su situación de salud. El entrevistador enfocaba sus preguntas en los movimientos normales de Maradiaga al caminar o sentarse, aunque su esposa ha expresado preocupaciones sobre posibles problemas cardíacos y circulatorios, además de los efectos del aislamiento carcelario.

Félix Maradiaga, que tenía puesta las esposas y estaba sentado a la misma mesa desde la que escuchó el fallo adverso del tribunal, respondió que no entendía de qué mentira le hablaban, cuando su situación era que no tenía comunicación con nadie del exterior, que estaba aislado y reiteró que el juicio en su contra está motivado políticamente.

"No sé a qué se refiere, nosotros vivimos en un aislamiento total, el penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticias del exterior. Yo siempre he hablado con la verdad, este ha sido un juicio político", respondió Maradiaga a la acusación.

Las fotos y videos de Félix Maradiaga se publicaron pocas horas después de que su esposa, Berta Valle, a través de un comunicado divulgado por la oficina de abogados del politólogo, reiterara su preocupación por el deterioro de su salud por las condiciones carcelarias. Valle incluso señaló que su esposo había iniciado una huelga de hambre demandando el cese del aislamiento en el que se encuentra.

Valle, quien está radicada en Estados Unidos, no ha podido ver a su esposo y es informada sobre su estado a través de familiares que han podido visitarlo en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial.

Según el comunicado de los defensores de Maradiaga, los opositores guardan prisión en lo que consideran celdas de tortura, "sin alimentación o atención médica adecuada, en aislamiento, oscuridad o luz permanente, sin acceso a luz solar y sin ningún contacto humano o con sus familiares”.

Berta Valle dijo a CNN este martes que la imagen proyectada de Félix Maradiaga el sábado evidencia el deterioro en la salud de su esposo, quien, según sus cálculos, habría perdido cerca de 30 kilos y sufre cuadros de hipertensión arterial.