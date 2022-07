Dan último adiós a Ivana Trump en funeral en Nueva York

Donald Trump y sus hijos despiden a Ivana Trump en funeral 1:07

Washington (CNN) — Ivana Trump, empresaria y exesposa del expresidente Donald Trump, fue despedida el miércoles en su funeral en Nueva York.

Los asistentes al funeral se reunieron en la Iglesia Católica Romana St. Vincent Ferrer para recordar a la destacada socialité. El expresidente Trump ingresó a la iglesia por una entrada lateral, y sus hijos y sus parejas, Donald Trump Jr. y su prometida, Kimberly Guilfoyle; Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, y Eric y Lara Trump, también asistieron.

Los tres hijos de Ivana Trump, así como Dennis Basso, un diseñador de moda y amigo de ella desde hace mucho tiempo, pronunciaron elogios, dijo a CNN una fuente familiarizada con el servicio.

La exprimera dama Melania Trump también asistió el miércoles al funeral de la primera esposa de su marido, dijo a CNN una persona con conocimiento de su agenda. La persona confirmó que Tiffany Trump, la hija de Donald Trump de su segundo matrimonio con Marla Maples, estuvo presente en el servicio funerario en la ciudad de Nueva York.

Ivana Trump murió la semana pasada a los 73 años debido a "lesiones por impacto contundente" en el torso, dijeron las autoridades.

Criada en la Checoslovaquia comunista, Ivana Trump se asoció con Donald Trump en algunos de sus proyectos inmobiliarios más destacados. Se divorciaron en 1992 a raíz de la relación que él tenía con Maples.

publicidad

Cuando la pareja finalmente llegó a un acuerdo, Ivana Trump se fue con US$14 millones, además de otros beneficios como una enorme mansión en Greenwich, Connecticut. Se casó y se divorció dos veces más mientras mantenía un estilo de vida de jet-set y trotamundos.

Una vez citó su "libertad" y su "vida perfecta" como razones para rechazar una oferta para servir como embajadora en su República Checa natal.

"Me acaban de ofrecer ser embajadora estadounidense en la República Checa, y Donald me lo dijo. Dijo: 'Ivana, si lo quieres, te lo doy'", dijo Trump a "CBS Sunday Morning" en 2017. "Pero me gusta mi libertad. Me gusta hacer lo que quiero hacer, ir a donde quiera ir, con quien quiera ir. Y puedo permitirme mi estilo de vida".

"OK, ¿por qué iría y diría adiós a Miami en invierno, adiós a Saint-Tropez en verano y adiós a la primavera y el otoño en Nueva York?", continuó. "Tengo una vida perfecta".

El expresidente anunció la muerte de su exesposa en la red social Truth Social y la recordó en una publicación como "una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora".

"Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!", decía la publicación.

Sus hijos también rindieron homenaje público. Ivanka Trump tuiteó que su difunta madre "era brillante, encantadora, apasionada y perversamente divertida", y agregó: "Vivió la vida al máximo, sin perder nunca la oportunidad de reír y bailar. La extrañaré por siempre y mantendré viva su memoria en nuestros corazones para siempre".

Eric Trump escribió en Instagram que su madre era "una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa".

Zach Erdem, dueño de un restaurante de Nueva York y amigo de toda la vida, le dijo a CNN que estaba contento de tener "tantos recuerdos" con ella. "Todo lo que ella quería es, como todos, vivir su vida en paz y ser ella misma", dijo.

Ivana Trump, agregó Erdem, "era simplemente una mujer pacífica".

Gabby Orr y Kate Bennett de CNN contribuyeron a este informe.