¿Cómo se trata la viruela del mono?

Casos de viruela del mono están en aumento en EE.UU. 0:58

(CNN) -- A medida que el brote de viruela del mono, también conocida como viruela símica, continúa avanzando por todo el mundo, muchas personas que se han enfermado por el virus han tenido síntomas leves y han podido recuperarse sin ningún tratamiento específico contra el padecimiento.



"En su mayor parte, estas enfermedades son relativamente leves. Pueden desfigurar y ser desagradables, pero se curan por sí solas, aunque pueden tardar algún tiempo", afirma el Dr. William Schaffner, profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado ninguna terapia específica para el tratamiento de la viruela del mono. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) están poniendo a disposición el medicamento antiviral tecovirimat durante el brote y dicen que puede considerarse para los pacientes graves con viruela del mono o con un alto riesgo de enfermedad grave.

Los datos sobre el número de pacientes con viruela del mono que entran en esta categoría siguen siendo limitados. Pero la Dra. Mary Foote, directora médica de la Oficina de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud e Higiene de la ciudad de Nueva York, dijo la semana pasada que la proporción de casos graves de viruela del mono en la ciudad ha sido mayor de lo esperado.

Foote dijo que los proveedores de la ciudad han comenzado el tratamiento con tecovirimat para "cerca de 70 pacientes", y que el número de casos confirmados en la ciudad en ese momento había alcanzado los 336.

La vacunación puede prevenir o reducir la enfermedad

Según los CDC, la viruela símica puede transmitirse de persona a persona de diferentes maneras, como el contacto físico directo con la erupción causada por la infección, las "secreciones respiratorias" que pueden transmitirse durante el contacto cara a cara o el contacto físico íntimo, como las relaciones sexuales, y el contacto con elementos como la ropa que han tocado una erupción infecciosa o fluidos corporales.

El Dr. Anthony Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas del país, dijo el lunes que el brote está "fuertemente cargado" para afectar a los hombres que tienen sexo con hombres.

"Cuando se observa esto, ¿significa que es una enfermedad solo de hombres homosexuales? No, no es el caso", dijo. "Pero bajo las circunstancias de ciertos tipos de comportamiento, puede propagarse, que es la razón por la que, aunque no se quiere estigmatizar bajo ninguna circunstancia a las personas que se ven afectadas por una determinada enfermedad infecciosa, hay que informar a la comunidad del peligro, y hay que dejar que los médicos que atienden a estas personas sean conscientes de ello para que no se les escape el diagnóstico".

La vacuna Jynneos es la única aprobada específicamente en Estados Unidos para la viruela del mono. Una vacuna contra la viruela llamada ACAM2000 también está aprobada y puede utilizarse durante este brote.

Los CDC afirman que se puede recomendar la vacunación a las personas que estén en contacto cercano con alguien con viruela del mono, a las que puedan haber estado expuestas al virus y a las que corran un alto riesgo de exposición, como algunos profesionales sanitarios y trabajadores de laboratorio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunció en junio que proporcionará vacunas a las personas con exposición confirmada y presunta a la viruela del mono, incluidos los hombres con más de una pareja sexual reciente.

Los CDC recomiendan la vacunación en los cuatro días siguientes a la exposición a la viruela del mono y afirman que si una persona se vacuna entre cuatro y 14 días después de la exposición, puede seguir teniendo beneficios, como el alivio de los síntomas.

"Las ventajas de la vacunación son que las personas que pueden haber estado expuestas a la viruela del mono, antes de la aparición de la erupción, pueden beneficiarse de la vacunación, ya sea para prevenir todo el espectro de la enfermedad o para reducir la gravedad de la misma", dijo el Dr. Jay Varma, profesor de Ciencias de la Salud de la Población en el Weill Cornell Medical College.

La vacuna Jynneos se administra en dos dosis con un intervalo de cuatro semanas. La FDA la aprobó para la viruela del mono basándose en estudios que miden los niveles de anticuerpos en humanos vacunados, así como en estudios de eficacia en animales.

"El grado de eficacia, esto es, la proporción de infecciones que se prevendrían, aún está por determinar", dijo Schaffner, "pero que tienen algún beneficio, creo, está bastante claro".

¿Qué hacer si te diagnostican viruela del mono?

Los signos de la infección por viruela del mono suelen comenzar a las tres semanas de la exposición e incluyen síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, tos, escalofríos y agotamiento, según los CDC.

Los rasgos característicos de la viruela del mono son la inflamación de los ganglios linfáticos y una erupción. Los CDC afirman que la erupción puede tener el aspecto de granos o ampollas, y puede aparecer en varias partes de la cara y el cuerpo, incluida la zona genital.

"En la mayoría de los casos, estamos alentando a las personas que están en riesgo a que, si presentan una erupción, consulten con un proveedor médico para hacer el diagnóstico y descartar otras cosas comunes, como la infección por herpes o la infección bacteriana de la piel", dijo el Dr. Roy Gulick, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas en Weill Cornell Medicine.

Las personas a las que se les diagnostica la viruela del mono deben aislarse en casa, dicen los CDC. Si tienen una erupción u otros síntomas, deben estar "en una habitación o área separada de otros miembros de la familia y de las mascotas cuando sea posible". La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas con viruela del mono traten de no tocar la erupción, ya que esto podría contribuir a la propagación de la enfermedad.

La mayoría de los casos de viruela del mono desaparecen por sí solos.

"La mayoría de estas personas mejoran por sí solas, y eso es muy afortunado", dijo Schaffner. "La gente puede querer algún alivio sintomático, como Tylenol o esto o aquello, pero no necesitarán ningún tratamiento antiviral directo".

La guía de la OMS para los trabajadores sanitarios dice que puede utilizarse paracetamol para controlar la fiebre y el dolor leve.

"Si hay un dolor leve en el lugar de las lesiones, un analgésico tópico podría ser útil", añadió el Dr. Timothy Wilkin, profesor de Medicina del Weill Cornell Medical College.

"A veces, la gente tiene comezón, por lo que podemos ofrecer un antihistamínico de venta libre, como Benadryl o Claritin", dijo Gulick.

Tratamiento de la enfermedad grave

Los CDC han puesto a disposición ciertos medicamentos antivirales durante el brote a través de una vía llamada Acceso Expandido.

La agencia dice que un medicamento antiviral llamado tecovirimat puede ser considerado para las personas con enfermedad grave de viruela del mono, como la sepsis, la inflamación del cerebro u otras condiciones que necesitan hospitalización. También se puede considerar para las personas que corren un alto riesgo de padecer una enfermedad grave, incluidas las que tienen el sistema inmunitario debilitado por afecciones como el VIH/sida, afecciones cutáneas como el eczema, niños, mujeres embarazadas y personas con otras complicaciones como una infección cutánea de origen bacteriano.

Las personas que presentan síntomas en zonas especialmente peligrosas como los ojos, la boca, los genitales o el ano también pueden ser consideradas para el tratamiento.

Tecovirimat, vendido bajo la marca TPOXX, fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la viruela en 2018. Se puede administrar como una píldora oral o administrada por vía intravenosa.

Los beneficios del fármaco se evaluaron a través de ensayos en animales que fueron infectados con virus relacionados con la viruela, incluyendo la viruela símica. El fármaco se evaluó en 359 voluntarios humanos sanos para confirmar su seguridad. Según los CDC, "no se dispone de datos sobre la eficacia del tecovirimat en el tratamiento de las infecciones por viruela del mono en las personas".

"Lo más importante es que hemos encontrado que el medicamento ha sido bien tolerado hasta ahora", dijo Foote de la experiencia de la ciudad de Nueva York, "con un informe ocasional de los dolores de cabeza, tal vez náusea, pero no ha habido informes de algún evento adverso grave".

Los CDC también dicen que otros tres tratamientos, cidofovir, brincidofovir y Vaccinia Immune Globulin (intravenosa), pueden ser considerados para el tratamiento de la viruela del mono durante el brote. Pero los expertos dicen que estos tratamientos han sido menos relevantes debido a las incertidumbres sobre si tienen beneficios que superen los riesgos. Gulick dijo, por ejemplo, que el tratamiento con cidofovir puede tener efectos negativos en los riñones.

Retos del tratamiento con tecovirimat

Dada la escasez de datos sobre la eficacia del tratamiento contra la viruela del mono con tecovirimat, Gulick dijo que "hay que plantear los riesgos y los equilibrios, y eso suele ser una conversación que se tiene con los pacientes".

La Dra. Lilian Abbo, jefa médica asociada de Enfermedades Infecciosas en el Jackson Health System de Miami, dijo que la mayoría de las solicitudes que ha visto de tecovirimat han sido para personas que tenían tumores malignos o condiciones que comprometían su inmunidad en pacientes que tienen una enfermedad más grave.

Wilkin, quien ha atendido a pacientes con viruela del mono en Nueva York, dijo que ha visto su uso principalmente para "lesiones anales muy dolorosas", así como en personas que tienen lesiones en la cara, que "pueden ser potencialmente desfigurantes con complicaciones innecesarias".

Wilkin añadió que ha visto el uso del fármaco en varias personas que tienen el sistema inmunitario debilitado y corren el riesgo de progresar hacia una enfermedad más grave.

Un proveedor médico puede solicitar el acceso a tecovirimat poniéndose en contacto con el Departamento de Salud de su estado o con los CDC. Los médicos han descrito una serie de pasos, como pruebas de laboratorio y formularios de consentimiento, que son necesarios para obtener acceso al medicamento. El sitio web de los CDC indica que las fotos y las muestras de las lesiones son pasos opcionales y no obligatorios para obtener tecovirimat, a partir del viernes.

"Solo para ponerlo en perspectiva, en mis conversaciones con algunos de nuestros proveedores de tratamiento, entre todos los formularios y requisitos administrativos, la visita de un paciente para iniciar el tratamiento puede durar entre hora y media y tres horas", dijo Foote.

Fauci dijo que la FDA y los CDC están trabajando para reducir el papeleo necesario.

Otro problema al que se enfrentan los médicos es la falta de datos disponibles para orientar las decisiones de tratamiento.

Wilkin comparó la experiencia de tratar a los pacientes con viruela del mono con los primeros días de la pandemia de covid-19, cuando no había estudios sólidos que guiaran las decisiones de tratamiento.

"Tenemos la presión de usar lo que tenemos, pero mi parte de investigador dice que tenemos que demostrar que este material realmente funciona y que también es seguro", dijo Gulick. "La mejor manera de hacerlo es un ensayo clínico aleatorizado confrontado con un placebo".

Gulick añadió que se están llevando a cabo debates sobre este tipo de ensayos clínicos.