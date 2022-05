Estados Unidos ofrece vacunas a ciertas personas expuestas a la viruela del mono. Esto es lo que debes saber

¿Qué es la viruela del mono y cuáles son sus síntomas? 2:45

(CNN) -- Mientras los líderes mundiales de la salud investigan un brote inusual de viruela del mono en más de una docena de países, las discusiones en Estados Unidos se han centrado en la vacunación contra la enfermedad, y en este momento a ciertas personas expuestas al virus se les podría ofrecer una vacuna.

Las vacunas contra la viruela símica ahora están disponibles para algunos trabajadores de la salud que atienden a personas infectadas.

"Me complace informar que, incluso con el primer caso en Boston en el Hospital General de Massachusetts, nuestros colegas de todo el gobierno han podido llevar vacunas a ese hospital. Y ayer mismo comenzaron a ofrecer las vacunas a trabajadores de atención médica que han estado expuestos”, dijo este lunes por la noche el Dr. Raj Panjabi, quien dirige la respuesta a la viruela del mono de la Casa Blanca, a Laura Coates de CNN.

"La primera parte es identificar a las personas infectadas y aislarlas y asegurarse de que reciban la atención que necesitan", dijo Panjabi. "La segunda parte es asegurarnos de vacunar a quienes han estado expuestos a las personas infectadas. Si hacemos eso una y otra vez, y ese es nuestro enfoque en la Casa Blanca y en todo el gobierno, entonces tenemos más posibilidades de poner fin a este brote".

Un alto funcionario de la administración de Biden dijo este martes que, en general, se podría ofrecer la vacunación a pequeños grupos de personas que han estado expuestas a un paciente con síntomas de viruela del mono, pero esto no es un esfuerzo de vacunación masiva.

publicidad

¿Sirve vacuna contra la viruela ante viruela del mono? 0:52

En Estados Unidos la vacuna Jynneos, administrada en dos dosis con cuatro semanas de diferencia, está autorizada para prevenir la viruela y la viruela del mono en adultos.

"Debido a que el virus de la viruela del mono está estrechamente relacionado con el virus que causa la viruela, la vacuna contra la viruela puede proteger a las personas de contraer la viruela del mono", dice el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC. "Las vacunas contra la viruela y la viruela del mono son efectivas para proteger a las personas contra la viruela del mono cuando se administran antes de la exposición a este virus. Los expertos también creen que la vacunación después de la exposición a la viruela del mono puede ayudar a prevenir la enfermedad o hacerla menos grave".

Los científicos saben desde hace años que las vacunas contra la viruela también pueden ser eficaces para prevenir la viruela del mono. El virus de la viruela que causa la viruela y el virus de la viruela del mono pertenecen a la misma familia.

"Los virus provienen de la misma familia, y lo que hemos visto en brotes anteriores de viruela del mono es que vacunar a los contactos aborta la infección o atenúa la infección en las personas con viruela del mono", dijo el Dr. Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

Pero no esperes que hayan vacunas disponibles a gran escala.

"Creo que necesitaremos usar vacunas en los contactos de los casos. Esto no es algo en lo que todos hacen fila y se vacunan", dijo Adalja sobre el brote actual. “Eso será fundamental para detener los casos”.

¿Qué vacunas podrían funcionar contra la viruela del mono?

El alto funcionario de la administración dijo este martes que hay suficientes vacuna para cubrir el nivel actual de casos de Estados Unidos.

"En este momento, tenemos más de 1.000 dosis de [Jynneos] disponibles y esperamos que ese nivel aumente muy rápidamente en las próximas semanas a medida que la compañía nos proporcione más dosis", dijo la Dra. Jennifer McQuiston, subdirectora de la División de Patógenos y Patología de Altas Consecuencias dentro del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los CDC, este lunes.

Los CDC estiman que la vacuna es al menos un 85% efectiva para prevenir la viruela del mono, según datos de África.

Otra vacuna, llamada ACAM2000, está autorizada en Estados Unidos para prevenir la viruela. Aunque la vacuna podría usarse para prevenir la viruela del mono, no tiene licencia para eso.

Estados Unidos tiene más de 100 millones de dosis de ACAM2000, dijo McQuiston.

"ACAM2000 es una vacuna contra la viruela de una generación anterior que tiene algunos efectos secundarios significativos potenciales", dijo. "Entonces, la decisión de usar eso ampliamente tendría que tener una discusión seria detrás".

ACAM2000 es una vacuna de virus vivos, y una vez que se aplica la inyección, se desarrollará una lesión en ese sitio. Debido a que el virus crece en el sitio de la lesión, puede propagarse a otras partes del cuerpo o incluso a otras personas, según los CDC, por lo que las personas que reciben ACAM2000 "deben tomar precauciones" para evitar la propagación.

En comparación, la vacuna Jynneos se administra como un virus vivo que no se replica. Eso significa que no hay una "toma" visible y, como resultado, no hay riesgo de propagación viral, según los CDC. Algunos efectos secundarios comunes de la vacuna incluyen dolor en el lugar de la inyección, dolor muscular, dolor de cabeza o fatiga.

CDC: comunidad LGBTQ, más expuesta a la viruela del mono 0:54

¿Quién debe vacunarse contra la viruela del mono?

La mayoría de las personas no se vacunarán contra la viruela del mono, pues esto se basa en la exposición directa.

El Comité Asesor y Prácticas de Inmunización de los CDC votó el año pasado para recomendar la vacunación de grupos selectos en riesgo de contraer la viruela del mono y otros virus relacionados debido a sus ocupaciones. Eso podría incluir personal de laboratorio de investigación y trabajadores de la salud, por ejemplo, que tratan a personas infectadas.

En medio del brote global, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud planean hacer recomendaciones sobre a quién se debe dar prioridad para recibir una vacuna contra la viruela para reducir el riesgo de viruela del mono.

"Haremos recomendaciones sobre a quién se debe dar prioridad para esto", dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica y de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, durante una sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales el lunes.

"Esto no es algo que todos necesiten. Es un virus que se está propagando entre personas que están en contacto cercano con aquellos que son casos confirmados", dijo Van Kerkhove. "Realmente necesitamos discutir el uso basado en evidencia de estas medidas, el acceso y la equidad".

Andy Seale, asesor de estrategias del Departamento de Programas Mundiales contra el VIH, la Hepatitis y las ITS de la OMS, agregó que se deben considerar las vacunas para los países donde la viruela del mono es endémica, que se encuentran en África Occidental y Central.

"Las comunidades ya nos están diciendo, 'si hacemos esto bien, si lo contenemos, si conseguimos el acceso correcto para el brote, también tenemos que hacer esto para los países endémicos'", dijo Seale.

¿Me puedo vacunar después de haber estado expuesto al virus?

La vacunación después de la exposición al virus de la viruela símica aún puede ofrecer cierta protección, según los CDC.

"Esa es la norma. Por lo general, no vacunamos a todos de antemano. Usamos la vacunación como profilaxis posterior a la exposición", dijo Adalja.

"Debido a que la viruela del mono tiene un largo período de incubación, al igual que la viruela —son 12 días, en promedio para la viruela del mono— se puede intervenir con una vacuna en una persona expuesta y se abortará la infección", dijo. "O si contrae una infección, tal vez les llegue muy tarde o tarde en el período de incubación, hace que la infección sea menos grave".

Pero cuanto antes se vacune a una persona expuesta, mejor. Los CDC recomiendan administrar la vacuna dentro de los cuatro días posteriores a la exposición para prevenir la enfermedade. Si se administra entre cuatro y 14 días de exposición, la vacunación puede reducir los síntomas pero no prevenir la enfermedad en sí.

En general, las personas que han estado expuestas al virus de la viruela del mono y no se han vacunado en los últimos tres años deberían considerar vacunarse, según los CDC.

¿Si estoy vacunado contra la viruela me protegerá esta contra la viruela del mono?

Probablemente haya algún "remanente" de protección contra la viruela del mono para los adultos que fueron vacunados contra la viruela cuando eran niños, dijo Adalja, pero puede que no sea una protección completa.

"El programa de vacunación contra la viruela terminó en la década de 1970 en Estados Unidos. Obviamente, si alguien está en el ejército de EE.UU. y se vacunó el año pasado, estoy seguro de que está completamente protegido", dijo Adalja. "Pero las personas que se vacunaron de niños en la época en que la viruela era una vacunación infantil de rutina, pueden tener cierta inmunidad residual".

El alto funcionario de la administración de Biden dijo el martes que, en teoría, se ofrece cierta protección a partir de una vacunación anterior contra la viruela, pero no hay buena evidencia sobre cuánta protección, y esa protección podría disminuir con el tiempo.

¿Ha cambiado el virus de la viruela símica con este brote?

El funcionario dijo que no parece que nada haya cambiado en cuanto a la biología del virus de la viruela del mono y que las posibilidades de contraerlo siguen siendo muy bajas para el público en general.

Los funcionarios de la OMS no han encontrado pruebas de que el virus de la viruela símica haya cambiado o mutado en este brote. Por lo tanto, no hay evidencia que sugiera que las vacunas autorizadas no funcionarán contra el virus que circula actualmente.

"Es un virus muy estable. Por lo tanto, aún no tenemos evidencia de que haya una mutación en el virus en sí", dijo Rosamund Lewis, jefa de la secretaría de viruela en el Programa de Emergencias de la OMS, durante la sesión de preguntas y respuestas el lunes.

"Estamos comenzando a recopilar esa información", agregó Lewis. "Estaremos convocando a nuestros grupos de virólogos y otros expertos que discutirán esta misma cuestión en función de la secuencia del genoma de algunos de los casos que se están detectando".

Esa es una "pregunta clave" que es importante responder, dijo el Dr. Daniel Rhoads, copresidente del Comité de Microbiología del Colegio Estadounidense de Patólogos.

"¿Cambió algo con la biología, o es solo una situación inusual que no ha ocurrido antes o no la hemos reconocido antes? Creo que cada vez que hay un cambio en la geografía de estas enfermedades endémicas, esa es una pregunta clave", dijo Rhoads, patólogo de la Clínica Cleveland en Ohio.

"Cada vez que vemos una nueva infección o una infección transmitida en lo que parece ser una nueva forma, siempre me pregunto, ¿es esto algo que no hemos reconocido antes y que siempre ha existido? ¿O es un cambio biológico real, que se debe a una mutación en el virus? No lo sé", dijo Rhoads.

"Supongo que, una vez que secuencie el virus que causa el brote actual, podrán compararlo con secuencias conocidas, y luego, con suerte, tendremos una idea de si se trata o no de la misma viruela del mono o si hay algo que parece ser diferente".