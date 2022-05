¿Qué diferencias hay entre la viruela del mono y viruela la normal? ¿Son igual de mortales?

¿Qué es la viruela del mono y cuáles son sus síntomas? 2:45

(CNN Español) -- Hace más de 40 años que la viruela quedó oficialmente erradicada, pero la devastación que causó aún está muy presente en la memoria: se estima que la enfermedad se cobró la vida de unas 300 millones de personas solo en el siglo XX. ¿Qué similitudes y diferencias tiene con la actual viruela del mono que se ha detectado en múltiples países? Te lo explicamos.

Un mismo género

El virus de la viruela del mono, que causa la enfermedad del mismo nombre, pertenece a un género llamado orthopoxvirus de la familia poxviridae, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El virus variola, que causaba la enfermedad de la viruela, también pertenece a este género, así como el virus que se utilizó en la vacuna para prevenir la viruela.

El virus que causaba la viruela, no obstante, fue erradicado: ya no existe en la naturaleza.

De las momias egipcias a las colonias de monos

En momias egipcias se hallaron erupciones parecidas a las de la viruela, lo que sugiere, según los CDC, que esa enfermedad existía desde hacía al menos 3.000 años. Su origen, no obstante, se desconoce. La institución explica que ya en el siglo IV de nuestra era había descripciones escritas en China de una enfermedad como la viruela, que se propagó a lo largo y ancho del planeta hasta su erradicación en 1979 gracias a la vacunación.

publicidad

La trayectoria de la viruela del mono es bien distinta. Se descubrió inicialmente en 1958, cuando hubo dos brotes de una enfermedad parecida en colonias de monos que se mantenían para investigación, explican los CDC.

El primer caso en humanos data de 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces se han reportado casos en países de África y también fuera de las fronteras del continente.

Transmisión: varias similitudes, una diferencia clave

Antes de que se erradicara, la viruela se propagaba cuando las personas contagiadas tosían o estornudaban lanzando gotas respiratorias, según los CDC.

También las costras de las lastimaduras y el líquido de las llagas contenían el virus, por lo que podían ser una fuente de transmisión, tanto directamente o por materiales contaminados como ropa de vestir o de cama.

Esto también aplica a la viruela del mono, que se transmite primariamente a través de gotas respiratorias, dicen los CDC, por lo que implican un contacto prolongado cara a cara entre la persona que tiene el virus y la que no. También el vínculo directo con el virus a partir de fluidos corporales o materia en lesiones, así como indirecto a través de la ropa, puede propagar la enfermedad.

Sin embargo, existe una diferencia clave: la transmisión de animales a humanos.

En el caso de la viruela del mono, la transmisión de animal a humano puede ocurrir por mordeduras o arañazos, por la preparación de carne de animales silvestres, el contacto directo con fluidos corporales o materia en lesiones o el contacto indirecto, por ejemplo a través de ropa contaminada.

Aquí habría una diferencia clave con la viruela que, según los CDC, solo se transmite entre humanos: no hay pruebas de que contagien los animales.

Período de incubación

En los casos de viruela, el período de incubación iba de 7 a 19 días, aunque en promedio ocupaba de 10 a 14. En la viruela del mono es un poco menor: si bien puede ir de 5 a 21 días, lo más común es de 7 a 14.

Posible clave para distinguirlas: ganglios inflamados

La viruela del mono comienza con dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre y agotamiento, dicen los CDC, y explican que los síntomas son "similares pero más leves que los de la viruela".

La diferencia más notable es que en la viruela del mono se inflaman los ganglios linfáticos, lo que no sucedía en los casos de viruela.

"La inflamación de los ganglios linfáticos puede ser generalizada (afectando a muchos lugares diferentes del cuerpo) o localizada en varias zonas (por ejemplo, el cuello y la axila)", dicen los CDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que, pese a esa diferencia, para hacer un diagnóstico definitivo se necesitan pruebas de laboratorio.

En ambos casos se desarrollar luego lesiones en el cuerpo.

Tratamiento y vacuna

Actualmente no existe tratamiento contra la infección por el virus de la viruela del mono. La OMS dice que si bien hay una vacuna aprobada para la prevención de la viruela del mono y la vacuna tradicional contra la viruela también brinda protección, "estas vacunas no están ampliamente disponibles y las poblaciones de todo el mundo menores de 40 o 50 años ya no se benefician de la protección brindada por los programas anteriores de vacunación contra la viruela".

La OMS señala que los brotes sí se pueden controlar ya que la vacuna antivariólica ha demostrado una eficacia del 85% para prevenir la viruela símica. Sin embargo, tras la erradicación mundial de la viruela en 1980 la producción de la vacuna se suspendió y ya no está accesible al público. En EE.UU., dicen los CDC, las vacunas para la viruela no se recomiendan al público general justamente porque la enfermedad está erradicada, pero pueden usarse en caso de brotes.

Hoy en día no existe un tratamiento "probado y seguro" para la viruela del mono, según los CDC.

Para controlar brotes en Estados Unidos, afirman, se puede usar la vacuna contra la viruela, antivirales y la inmunoglobulina de vacuna.

¿Y qué pasa con la viruela? Si bien está erradicada, hay tratamientos aprobados por la FDA pero que aún no han sido probados en personas con la enfermedad y demostrado su eficacia en ese contexto.

La viruela del mono es menos mortal

Cerca de 3 de cada 10 personas que padecieron viruela antes de que esta fuera erradicada murieron, según las cifras de los CDC.

Con la viruela del mono las estadísticas son distintas: en África se ha registrado la muerte de 1 de cada 10 personas que contraen la enfermedad, un porcentaje significativamente menor.

"Los casos graves (de viruela del mono) se producen con mayor frecuencia entre los niños y su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de las complicaciones", explica la OMS.