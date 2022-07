2 lluvias de meteoros iluminarán el cielo nocturno esta semana. Te decimos cómo puedes verlas 

¿Cómo ver las dos lluvias de meteoritos de fin de mes? 0:55

(CNN) — Durante estos últimos días de julio, dos lluvias de meteoros iluminarán el cielo nocturno.

Se prevé que la primera, la lluvia de meteoros delta acuáridas, alcance su punto máximo alrededor de las 6 a.m. ET (10 a.m. UTC) del viernes, según EarthSky.

Su radiante —el punto desde el que parecen provenir las trayectorias de los meteoros— se eleva a media tarde, es más alto alrededor de las 2 a.m. hora local y está bajo en el cielo al amanecer.

A medida que la Tierra gira alrededor del sol, se encuentra con la órbita torcida de un cometa, cuya superficie helada deja polvo y rocas a medida que se evaporan del calor del sol.

Cuando estas rocas espaciales caen hacia nuestra atmósfera, "la resistencia, o el arrastre, del aire sobre la roca la vuelve extremadamente caliente", según la NASA. “Lo que vemos es una 'estrella fugaz'. Esa racha brillante no es en realidad roca, sino más bien el aire caliente que brilla intensamente mientras la roca caliente atraviesa la atmósfera. Cuando la Tierra se encuentra con muchos meteoros a la vez, lo llamamos lluvia de meteoros".

Se sospecha que se originó en el cometa 96P Machholz, la lluvia de meteoros de las Acuáridas del Delta del Sur ocurre en cualquier momento entre el 12 de julio y el 23 de agosto de cada año. Puede ser visto mejor por personas en el hemisferio sur y en las latitudes del sur del hemisferio norte, según la NASA. Sin embargo, un cielo oscuro sin luna es crucial, enfatizó EarthSky. Oportunamente, la luna solo estará un 1% llena durante el pico.

Los meteoros, que tienden a ser de 10 a 20 por hora y vuelan a 41 kilómetros por segundo, son más visibles entre las 2 a.m. y 3 a.m. en todas las zonas horarias cuando la tenue constelación de Acuario, el Portador de Agua —el punto radiante de la lluvia— está más alto en el cielo, según EarthSky. Alrededor del 5% al ​​10% de los meteoros delta acuáridas dejan trenes persistentes, que son rastros de gas ionizado brillantes que permanecen durante uno o dos segundos después de que pasa el meteorito.

Si sales unos 30 minutos antes de la ducha, tus ojos pueden adaptarse a la oscuridad, según la NASA. Para aquellos en el Hemisferio Sur, el radiante está más cerca de lo alto; las personas en el hemisferio norte deben mirar hacia la parte sur del cielo. No es necesario utilizar un telescopio. Para una visualización óptima, busque un área alejada de la iluminación artificial y acuéstese boca arriba, observando la mayor parte del cielo posible, sugirió la NASA.

Cómo ver la lluvia de meteoros Alpha Capricornids

Después del pico de las delta acuáridas estará el pico de la lluvia de meteoros Alpha Capricornids, que ocurre este sábado y domingo mientras la luna está llena solo en un 5%, según la American Meteor Society.

Esta lluvia no es muy fuerte y rara vez emite más de cinco meteoros por hora, según la sociedad. Sin embargo, Alpha Capricornids tiende a producir bolas de fuego brillantes durante su apogeo y las personas a ambos lados del ecuador pueden verlos igualmente bien.

Otros eventos espaciales este año

Hay más lluvias de meteoros que puedes pillar durante el resto de 2022, según la guía de lluvia de meteoros de 2022 de EarthSky:

13 de agosto: Perseidas

9 de octubre: Dracónidas

21 de octubre: Oriónidas

5 de noviembre: Táuridas del Sur

12 de noviembre: Táuridas del Norte

18 de noviembre: Leónidas

14 de diciembre: Gemínidas

22 de diciembre: Úrsidas

También podrás ver cinco lunas llenas más en 2022, según The Old Farmer's Almanac:

11 de agosto: luna de esturión

10 de septiembre: luna de cosecha

9 de octubre: luna del cazador

8 de noviembre: luna castor

7 de diciembre: luna fría

Y habrá un eclipse lunar total más y un eclipse solar parcial en 2022, según The Old Farmer's Almanac. El eclipse solar parcial del 25 de octubre será visible para personas en Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, India y el oeste de China.

El eclipse lunar total del 8 de noviembre se podrá ver en Asia, Australia, el Pacífico, América del Sur y América del Norte entre las 3:01 a.m. ET y las 8:58 a.m. ET. Pero para las personas del este de América del Norte, la luna se pondrá durante ese tiempo.

Usa anteojos de eclipse adecuados para ver los eclipses solares de manera segura, ya que la luz del sol puede dañar el ojo.