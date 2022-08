Estados Unidos revela nuevas sanciones dirigidas al apoyo "ilícito" a la industria petrolera de Irán

Un millonario botín: miles de autos de lujo incautados no llegarán a Rusia 3:21

(CNN)-- Estados Unidos presentó este lunes una nueva serie de sanciones dirigidas al apoyo "ilícito" a la industria petrolera iraní, en un momento en el que las perspectivas de reactivación del acuerdo nuclear con Irán siguen siendo escasas.



En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que "Estados Unidos ha sido sincero en la búsqueda de un camino de diplomacia significativa para lograr un retorno mutuo a la implementación plena del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés)", que es el nombre formal del acuerdo nuclear con Irán de 2015.

"Hasta que Irán esté preparado para volver a la plena aplicación del JCPOA, seguiremos utilizando nuestras autoridades sancionadoras para dirigirnos a las exportaciones de petróleo, productos petrolíferos y productos petroquímicos de Irán", dijo Blinken.

Los esfuerzos por salvar el acuerdo, del que Estados Unidos se retiró en 2018 bajo el mandato del expresidente Donald Trump, no han dado frutos. Irán ha violado cada vez más los términos del acuerdo y ha hecho crecer su programa nuclear. A finales de junio terminó una ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, sin ningún progreso. Tanto Washington como Teherán se han culpado mutuamente del fracaso en la reactivación del acuerdo.

Blinken dijo que el gobierno de Biden sancionará a "seis entidades que facilitan las transacciones ilícitas relacionadas con el petróleo iraní, así como con los productos petroleros y petroquímicos, fuentes clave de ingresos para el gobierno de Irán".

Las dos entidades sancionadas por el Departamento de Estado son Pioneer Ship Management PTE LTD, "una empresa que gestionaba un buque cisterna de gas licuado de petróleo, por actuar como gestor comercial de un buque que transportaba productos petrolíferos iraníes" y Golden Warrior Shipping, Co. Ltd., que "ha participado en transacciones relacionadas con el petróleo y los productos petrolíferos iraníes, para incluir la prestación de apoyo logístico al comercio de petróleo iraní".

"El Departamento está identificando además el buque Glory Harvest como propiedad bloqueada de Golden Warrior Shipping Co. Ltd", dijo Blinken.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a "cuatro entidades que apoyan a la empresa iraní Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co.", que está bajo sanción de EE.UU. y "sigue participando en la venta de productos petrolíferos y petroquímicos iraníes en el extranjero", dijo Blinken.

Según el Departamento del Tesoro, las sanciones del lunes se suman a las emitidas en junio y julio. Se dirigen a una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos llamada Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C., así como a Farwell Canyon HK Limited, con sede en Hong Kong y Malasia, Shekufei International Trading Co., Limited, y PZNFR Trading Limited, todas las cuales apoyaban a PGPICC, según el Tesoro estadounidense.