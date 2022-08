Un dentista estadounidense y cazador fue declarado culpable de matar a su esposa en su safari africano

El dentista Larry Rudolph fue encontrado culpable de homicidio y fraude postal en la muerte a tiros de su esposa en 2016 en Zambia.

(CNN) -- Un dentista estadounidense y cazador fue encontrado culpable de homicidio en la muerte a tiros de su esposa en un safari africano.



Lawrence Rudolph, de 67 años, mató a su esposa, Bianca Rudolph, con una escopeta y defraudó a múltiples compañías de seguros, según determinó un jurado federal el lunes. Rudolph cobró más de US$ 4,8 millones en seguros de vida tras la muerte de la mujer hace casi seis años.

Rudolph ha mantenido su inocencia y sostiene que cree que el arma se disparó accidentalmente.

"No maté a mi mujer. No pude asesinar a mi mujer. No mataría a mi mujer", dijo Rudolph a los miembros del jurado cuando subió al estrado en su propia defensa en un juicio federal en Denver la semana pasada.

La pareja de Phoenix compartía la pasión por la caza mayor, y había viajado a la nación sudafricana de Zambia en septiembre de 2016 para que Bianca Rudolph pudiera añadir un leopardo a su colección de trofeos animales.

Llevaban dos armas para la caza: un rifle Remington .375 y una escopeta Browning de calibre 12.

Dos semanas después, cuando Bianca Rudolph estaba haciendo las maletas para el regreso de la pareja a casa, sufrió un disparo mortal de la escopeta Browning en su cabaña de caza en el Parque Nacional de Kafue. Rudolph dijo a los investigadores que escuchó el disparo al amanecer mientras estaba en el baño y creyó que la escopeta se disparó accidentalmente mientras ella la guardaba en su estuche, según los documentos judiciales. Rudolph dijo a los investigadores que la encontró sangrando en el suelo.

Pero los fiscales federales en el juicio de Rudolph en Denver, donde las compañías de seguros tienen su sede, lo describieron como un crimen premeditado. Los fiscales argumentaron que Rudolph mató a su esposa con la que había convivdo por 30 años por el dinero del seguro y para estar con su novia, Lori Milliron.

El abogado defensor, David Markus, había argumentado que Larry Rudolph no tenía ningún motivo económico para matar a su esposa. En los documentos judiciales, señaló que Rudolph posee una clínica dental cerca de Pittsburgh valorada en US$ 10 millones.

"Obviamente estamos muy decepcionados. Creemos en Larry y en sus hijos", dijeron Markus y sus compañeras abogadas defensoras Margot Moss y Lauren Doyle a CNN en un comunicado tras el veredicto del lunes. "Hay muchas cuestiones de apelación realmente fuertes, que perseguiremos después de que hayamos tenido la oportunidad de reagruparnos".

El jurado también declaró a Milliron, la novia de Rudolph, culpable de ser cómplice de homicidio, de obstrucción a la justicia y de dos cargos de perjurio basados en su testimonio ante un jurado investigador, según el Departamento de Justicia.

Milliron, que fue juzgada junto a Rudolph, dijo que la pareja había mantenido una relación abierta, según los documentos judiciales. Milliron y Rudolph vivieron juntos desde 2017 hasta el arresto de él el año pasado, dijo su abogado, John Dill, a CNN.

"Estamos decepcionados por el veredicto del jurado, pero así es nuestro sistema", dijo Dill. "Lori Milliron es inocente y seguiremos luchando para exonerarla".

Un funcionario de la embajada expresó sus sospechas tras el tiroteo, según el FBI

En los documentos judiciales, los investigadores afirmaron que Rudolph levantó sospechas cuando trató de incinerar rápidamente el cuerpo de su esposa en Zambia.

Rudolph programó la cremación tres días después de su muerte, según los documentos judiciales. Después de informar de su muerte a la embajada de EE.UU. en Lusaka, la capital de Zambia, el jefe consular "dijo al FBI que tenía un mal presentimiento sobre la situación, que pensaba que se estaba moviendo demasiado rápido", escribió el agente especial del FBI Donald Peterson en la declaración jurada criminal.

En consecuencia, el jefe consular y otros dos funcionarios de la embajada se dirigieron a la funeraria donde se encontraba el cadáver para tomar fotografías y preservar cualquier posible prueba. Cuando Rudolph se enteró de que los funcionarios de la embajada habían tomado fotos del cuerpo de su esposa, se puso "furioso", escribió Peterson.

En un principio, Rudolph dijo al jefe del consulado que su mujer podría haber muerto por suicidio, pero una investigación de las fuerzas de seguridad de Zambia dictaminó que se trataba de un disparo accidental.

Los investigadores de las aseguradoras llegaron a una conclusión similar y pagaron las pólizas.

Pero las pruebas forenses demostraron que las heridas de Bianca Rudolph procedían de un disparo efectuado desde al menos medio metro de distancia, según una denuncia penal presentada ante un tribunal federal.

"A esa distancia, hay razones para creer que Bianca Rudolph no murió por un disparo accidental como se ha dicho", dice la denuncia.

El fiscal estadounidense Cole Finegan celebró el fallo del jurado.

"Bianca Rudolph merece justicia", dijo Finegan en un comunicado. "Solo podemos esperar que este veredicto traiga a la familia de Bianca algo de paz".

Un amigo de Bianca Rudolph pidió al FBI que investigara

Pero los investigadores federales sostienen que el tiroteo fue premeditado para que Rudolph "pudiera alegar falsamente que la muerte fue el resultado de un accidente".

Rudolph orquestó la muerte de su esposa como parte de un plan para defraudar a las compañías de seguros de vida y permitirle vivir abiertamente con su novia, alegó el FBI.

Bianca y Lawrence Rudolph se mudaron de Pennsylvania a Arizona unos cuatro años antes de la muerte de ella. La consulta dental de Rudolph permaneció en Pennsylvania, y él iba y venía desde su casa de Phoenix.

Las autoridades federales se involucraron después de que una amiga de Bianca Rudolph pidiera al FBI que investigara la muerte porque sospechaba que se había cometido un delito. La amiga dijo que Larry Rudolph había tenido relaciones extramaritales y tenía una novia en el momento de la muerte de su esposa.

Milliron trabajaba como gerente en la clínica dental de Larry Rudolph, cerca de Pittsburgh, y le dijo a un antiguo empleado que había estado saliendo con él durante 15 o 20 años, según los documentos judiciales. Milliron se mudó con Rudolph tres meses después de la muerte de Bianca Rudolph, según los documentos judiciales.