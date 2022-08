¿Por qué el traje rosa de Nancy Pelosi en Taiwán fue más que un vestido poderoso?

Vuelo de Pelosi a Taiwán hace historia en Flightradar24 1:09

(CNN) –– El avión de Nancy Pelosi pudo haber aterrizado en Taiwán bajo la penumbra de la noche, pero su llegada fue, en todos los demás aspectos, orquestada para ser visible.

Mientras descendía del avión al asfalto del aeropuerto Songshan de Taipei este martes, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. brilló en medio de la oscuridad con un traje rosa de pantalón. En medio de un mar de negros y grises (a pesar del azul claro de su colega demócrata Mark Takano), su atuendo reflejó que este no era momento para que la subestimaran.

Sin embargo, no se trataba únicamente de resaltar ante las cámaras.

El traje de Pelosi en Taiwán fue simbólico

El polémico viaje de Pelosi a Taiwán fue simbólico en sí mismo. Y si su objetivo era subrayar el compromiso de Estados Unidos con una democracia que ella misma describió ––de cierta manera similar a su traje–– como "vibrante", entonces vestirse de rosa también fue una forma de comunicación política.

Pelosi no se cambió de vestuario durante el vuelo. Horas antes ese día, usó el mismo traje con tacones y un collar de perlas (el glamoroso pero poco llamativo accesorio de moda para los políticos estadounidenses) al visitar el Parlamento de Malasia. Y esto hace que su decisión de llegar a Taiwán vestida de rosa no sea menos deliberada. Confiada, poderosa pero sin ser amenazante, el rosado pareció enmarcar su presencia como un acto de amistad hacia Taiwán, no como una beligerancia hacia China, que la acusó de crear una crisis "a sabiendas y maliciosamente".

Lo que los comentaristas realmente están tratando de descifrar es si Pelosi quiso hacer un guiño intencional a otra figura política muy aficionada a los trajes de pantalón de Estados Unidos: Hillary Clinton.

En 1995, la entonces primera dama usó un atuendo notablemente similar al de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas en Beijing, donde declaró: "Los derechos de las mujeres son derechos humanos". Al igual que el viaje de Pelosi, el discurso de Clinton fue algo polémico. Durante su declaración, detalló las amenazas a las que se enfrentan las mujeres en todo el mundo ––incluida China–– y criticó levemente la intolerancia de su anfitrión a la disidencia.

El momento fue, como se esperaba aunque de manera irónica, censurado por Beijing. Y si Pelosi pretendía evocar una memoria histórica, entonces la de Clinton criticando abiertamente a China en suelo continental sin duda sería una sutil provocación.

El poder de la ropa

Pero es probable que nunca lo sepamos. Al igual que con muchas líderes femeninas, Pelosi rara vez considera preguntas sobre sus elecciones de estilo. Aunque no hay duda de que la presidenta de la Cámara aprecia, y aprovecha regularmente, el poder de la ropa, desde mascarillas a juego y "pañuelos de poder" hasta el blanco sufragista que ella y otros usaron para protestar por el discurso del estado de la Unión del entonces presidente Donald Trump en 2020. Junto a numerosas congresistas demócratas, Pelosi también vistió de blanco en el discurso conjunto de Trump ante el Congreso en 2017, mientras que su "abrigo de fuego" rojo de Max Mara habló por ella mucho antes de su infame enfrentamiento con el expresidente un año después.

Estuvo el traje rosa fuerte que usó en "The Late Show with Stephen Colbert", el que lució (con zapatos de tacón rosa) para la última foto oficial de los presidentes de comisión de la Cámara y el vestido fucsia que eligió para juramentar Congreso, que contó con un récord de 127 mujeres. Incluso se le puede ver con un abrigo rosa en su foto de perfil de Twitter.

En cada caso, la prenda exudaba poder femenino. Así como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez aplicó lápiz labial rojo como "pintura de guerra" y Kamala Harris se vistió completamente de blanco para su discurso de aceptación como la primera vicepresidenta de Estados Unidos, Pelosi trata su elección de atuendo como otra cuerda para su arco político.

Uno puede leer demasiado en los guardarropas de los políticos. De hecho, puede que no haya sido más que una coincidencia que Tsai Chi-chang, vicepresidenta de la legislatura de Taiwán, pareciera responder a la demanda de Pelosi vistiendo una corbata rosa para reunirse con ella el miércoles por la mañana.

Pero la ropa tiene un simbolismo, y si los rugidos de aprobación en las redes sociales sirven de algo, el mensaje detrás del traje rosa de Pelosi se escuchó en Taipei, Beijing y más allá.