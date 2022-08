Elon Musk vende casi 8 millones de acciones de Tesla

Aumenta la tensión entre Twitter y Musk 0:56

Nueva York (CNN Business) -- Elon Musk vendió 7,9 millones de acciones de Tesla en los últimos días, recaudando 6.900 millones de dólares con las ventas.

Las ventas del viernes al martes se dieron a conocer en una serie de presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores el martes por la noche. Marcan la primera venta de acciones de Tesla por parte de Musk desde abril, cuando vendió 9,6 millones de acciones, recaudando 8.500 millones de dólares en ese momento.

Esas ventas de abril se produjeron poco después de que Musk, CEO de Tesla, llegara a un acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. Pero hace un mes anunció que no planea seguir adelante con ese acuerdo, argumentando que la gerencia de Twitter no reveló información material sobre cuántas cuentas de usuario eran bots y cuentas de spam en lugar de cuentas administradas por personas reales. Twitter (TWTR) demandó rápidamente para obligar a Musk a seguir adelante con el acuerdo en los términos alcanzados en abril.

Los archivos de Musk no revelaron el motivo de las ventas de acciones. Pero después de que alguien en Twitter le preguntó si había terminado de vender acciones de Tesla, respondió "Sí" y luego señaló la posibilidad de verse obligado a comprar Twitter como el motivo de esta última venta.

"En el caso (con suerte improbable) de que Twitter obligue a cerrar este acuerdo *y* algunos socios de capital no lleguen, es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla", dijo en su tuit.

Pero en el momento en que vendió las acciones de Tesla (TSLA) en abril, tuiteó: "No se planean más ventas de TSLA después de hoy".

publicidad

Cuando alguien más le preguntó en Twitter el martes si volvería a comprar acciones de Tesla si el acuerdo de Twitter no se cierra, respondió "Sí".

Las acciones de Tesla han perdido casi el 20% de su valor en lo que va del año, aunque han repuntado un 14% desde que reportaron ganancias a fines de julio.

"Esto es lo último que los inversores de Tesla querían ver", dijo Daniel Ives, analista tecnológico de Wedbush Securities. "El mayor temor ha sido que Musk venda más acciones, y eso es lo que acaba de suceder. Es un golpe en el estómago a corto plazo. No hay explicación y eso se suma a la incertidumbre".

Musk vendió previamente acciones de Tesla principalmente cuando necesitaba recaudar efectivo para pagar impuestos sobre el ejercicio de opciones que estaban por vencer. La venta de acciones en abril, poco después de que se llegara al acuerdo de Twitter, fue la primera venta significativa de acciones de Tesla por parte de Musk por razones distintas a una inminente factura de impuestos.

Musk recibió un precio promedio de US$ 869 por acción por las acciones que vendió en los últimos días. Eso está por debajo del precio promedio de US$ 883 por acción en sus ventas de Tesla en abril, y muy por debajo del promedio de US$ 1.046 que recibió cuando vendió 15,7 millones de acciones a finales del año pasado. Esa venta fue para cubrir una factura récord esperada del impuesto sobre la renta personal que enfrentó como resultado del ejercicio de opciones que habían expirado.

Incluso con las últimas ventas de acciones, Musk posee 155 millones de acciones de Tesla y tiene opciones para comprar casi 100 millones más a una fracción de los precios actuales. Las acciones que posee, combinadas con las opciones que tiene para comprar otras acciones, le otorgan el control de aproximadamente el 20% de las acciones en circulación de Tesla. Y los 7,9 millones de acciones que acaba de vender representan menos del 3% de las acciones y opciones que posee.