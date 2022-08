Dijo que era broma, pero si Elon Musk (o cualquiera) quisiera comprar el Manchester United, ¿cuánto le costaría?

¿Quiere Cristiano Ronaldo dejar el Manchester United? 1:09

(CNN Español) -- Elon Musk lo hizo otra vez: una oferta para comprar una gran compañía, pero luego se echó para atrás. Solo que esta vez aclaró que era una broma.

Musk, quien es la persona más rica del mundo, dijo el miércoles en Twitter que iba a comprar el club de fútbol inglés Manchester United, pero luego dijo que no, que no comprará "ningún equipo deportivo".

Solo horas antes había dicho que compraría el club de fútbol inglés, pero no ofreció ningún detalle. Y los fanáticos del Manchester United, que por estos días andan descontentos por la falta de resultados en la liga, habían instado previamente a Musk en Twitter a considerar comprar el club. Y como Musk tiene un historial de ser poco convencional y publicar tuits irreverentes, a veces dificulta saber cuándo está bromeando.

Ahora bien, si Musk se animara a comprar el club inglés, ¿de cuánto debería ser el cheque?

Aquí algunas matemáticas del valor del club en el mercado.

¿Cuánto cuesta el Manchester United en el mercado?

El Manchester United es uno de los nombres más famosos del fútbol mundial, pero actualmente se encuentra en una crisis deportiva en medio de enojados llamados de los fanáticos para que los actuales propietarios del club, la familia estadounidense Glazer, se retiren.

Es posible que el United no haya ganado un trofeo desde 2017, pero según Forbes, el valor del club para mayo de 2022 era de US$ 4.600 millones.

Las ganancias del equipo en la temporada 2020-21 fueron de US$ 663 millones, según Forbes y sus ingresos de utilidades ascendieron a US$ 128 millones.

La realidad es que este equipo no ha sido lo suficientemente bueno durante varios años y el club se encuentra en un perpetuo estado de reconstrucción fallida.

Desde 2012, el gasto neto de United es de 1.075 millones de euros (US$ 1.180 millones). El club pagó 1.545 millones de euros (US$ 1.700 millones) en transferencias y recibió 470 millones de euros (US$ 516 millones) en ventas de jugadores, según un estudio publicado por el grupo de investigación independiente con sede en Suiza, CIES Football Observatory.

El equipo que se ha construido es, sin duda, talentoso, pero ha carecido de identidad desde la partida del entrenador Alex Ferguson en 2013.

¿Quiénes son los dueños del Manchester United?

Desde 2005, el Manchester United es propiedad de los Glazer, una familia estadounidense adinerada que también es propietaria de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL.

Pero la familia nunca se ha ganado realmente a los fanáticos del club inglés, uno de los más importantes del mundo.

"Después de dieciséis años, ningún miembro de la familia Glazer ha tenido siquiera una conversación con nosotros", dijo el Manchester United Supporters Trust (MUST), un grupo de más de 200.000 seguidores del club, en un comunicado en mayo de 2021.

El descontento de los fanáticos del United con los Glazer se intensificó después de que seis de los mejores clubes de Inglaterra se inscribieron en abril del año pasado para unirse a la fallida Superliga Europea (ESL), una competencia multimillonaria que consta de 12 de los equipos más importantes del fútbol europeo. El Manchester United fue uno de los 12 clubes.

Cuando la familia Glazer se hizo cargo del club, los fanáticos que hablaron con CNN temían que se endeudara y que la familia estuviera interesada únicamente en su marca, rivalizada solo por el Real Madrid, y los ingresos. El Manchester United era un club libre de deudas antes de que los Glazer compraran el equipo.

Según las últimas cuentas del club publicadas el 4 de marzo de 2021, la deuda neta del club es de $ 630,7 millones (£ 455,5 millones). En diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, la deuda neta del club había alcanzado los 283,16 millones de dólares (203,6 millones de libras esterlinas).

Los Glazer apuntaron a una inversión neta de US$ 240,3 millones (200 millones de euros) en adquisiciones de jugadores entre 2019 y 2021, más que cualquier otro club europeo importante. Ha sumado más de 1.081 millones de dólares (900 millones de euros) desde 2013.

Y sin el favor de los seguidores del Manchester, los fans del United han suplicado desde hace varios años a la familia Glazer que lo vendan, creyendo que la principal prioridad de los estadounidenses es ganar dinero, con el éxito en la cancha en un distante segundo lugar.

Palmarés y otros datos

Desde el retiro de Alex Ferguson en 2013, el Manchester United ha ganado solo tres trofeos: la Copa FA con Van Gaal en 2016, y la Copa de la Liga y la Europa League con José Mourinho al año siguiente, pero ninguno de los premios más importantes del fútbol. El United ganó la Premier League por última vez hace nueve años.

El equipo inglés, que juega en la Liga Premier, la primera división del fútbol inglés, ha sido 20 veces campeón de Inglaterra.

Tiene 33 jugadores fichados, de los cuales el 60% son extranjeros, según datos actualizados a agosto de 2022.

Dentro de los jugadores más destacados están el portugués Bruno Fernandes, mediocentro ofensivo, cuyo valor en el mercado es de 85 millones de euros, según TransferMarkt; y Jadon Sancho, cuyo valor en el mercado es de unos 75 millones de euros. En la plantilla está también el astro portugués, Cristiano Ronaldo, de 37 años, cuyo futuro en el fútbol internacional es incierto.

Su estadio es el Old Trafford de Inglaterra con capacidad para casi 75.000 espectadores.

El Manchester, que tiene sede en el norte de Inglaterra, tiene más de 32 millones de seguidores en su cuenta principal de Twitter y cuando Musk habló de comprar el club, en broma, eso sí, obtuvo casi 400.000 'me gusta' en la plataforma en cuatro horas.

-- Con información de Matias Grez, Ben Morse, Ben Church de CNN, y Reuters.