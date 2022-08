Elon Musk anuncia en Twitter que comprará el Manchester United... y luego dice que solo era una "broma"

Santiago Siri: Elon Musk es uno de los Césares de nuestro tiempo 1:15

(Reuters) -- Elon Musk, la persona más rica del mundo, dijo el miércoles en Twitter que iba a comprar el club de fútbol inglés Manchester United, y posteriormente se retractó diciendo que se trataba de una broma.

"No, esta es una broma de larga data en Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo", dijo Musk, cuando un usuario le preguntó si hablaba en serio acerca de comprar el club.

Unas cuatro horas antes, Musk había tuiteado: "Comparé el Manchester United. De nada", sin ofrecer ningún detalle. Algunos fanáticos del Manchester United, descontentos por la caída de su club en los últimos tiempos, habían instado previamente a Musk en Twitter a considerar comprar el club.

Esto ocurre cuando Musk busca abandonar un acuerdo de US$ 44.000 millones para comprar Twitter solo cuatro meses después de anunciar en la plataforma que compraría la compañía de redes sociales, lo que lo llevó a los tribunales.

Musk tiene un historial de ser poco convencional y publicar tuits irreverentes, lo que a veces dificulta saber cuándo está bromeando.

publicidad

"Lo próximo que voy a comprar es Coca-Cola para volver a ponerle la cocaína", tuiteó el 27 de abril, dos días después de que el directorio de Twitter aceptara su oferta no solicitada de comprar la empresa.

Los tuits de Musk sobre posibles adquisiciones lo han llevado a problemas con los reguladores estadounidenses en el pasado.

En 2018, tuiteó que había "fondos asegurados" para un acuerdo de US$ 72.000 millones para privatizar Tesla, pero no siguió adelante con una oferta. Musk y Tesla pagaron cada uno multas civiles de US$ 20 millones, y Musk renunció como presidente de Tesla, para resolver las afirmaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) de que había defraudado a los inversores.

La SEC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tuit de Musk de que compraría el Manchester United fuera del horario comercial habitual.

Las ambiciones de Musk van desde la colonización de Marte hasta la creación de una nueva economía energética sostenible y, en el proceso, ha creado el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, la empresa de cohetes SpaceX y un montón de empresas más pequeñas, como el fabricante de túneles, Boring Company.

El Manchester United es uno de los nombres más famosos del fútbol mundial, pero actualmente se encuentra en una crisis deportiva en medio de enojados llamados de los fanáticos para que los actuales propietarios del club, la familia estadounidense Glazer, se retiren.

El equipo con sede en el norte de Inglaterra tiene más de 32 millones de seguidores en su cuenta principal de Twitter y el primer tuit de Musk sobre el club obtuvo casi 400.000 'me gusta' en la plataforma en cuatro horas.