Un sheriff de Texas dice que encuentra cuerpos de migrantes casi todos los días. 2022 podría ser el año más mortífero para los migrantes que cruzan la frontera de EE.UU.

¿Qué retos enfrentan los migrantes que buscan llegar a EE.UU.? 4:22

Eagle Pass, Texas (CNN) -- A orillas del Río Grande, el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, señaló el lugar donde apenas un día antes se había ahogado un niño de 3 años.

"Se le brindó atención médica", dijo Schmerber. "Murió de todos modos".

La camiseta blanca del niño tenía un tinte turbio en una foto de la autopsia. Schmerber señaló río abajo y dijo que "tres o cuatro" inmigrantes adultos se ahogaron recientemente allí. Sacó su teléfono y le mostró a CNN algunas de las autopsias más recientes y fotos de escenas de muertes de inmigrantes en su condado.

"Me siento triste por las familias", dijo Schmerber.

La vista de cuerpos de migrantes flotando en la costa o apareciendo en los ranchos circundantes se ha convertido recientemente en algo casi cotidiano, dice Schmerber.

El número de migrantes que intentan cruzar ha seguido aumentando, y el aumento de llegadas está provocando más muertes, según Schmerber.

publicidad

Algunas de las muertes también se deben a que los migrantes se arriesgan cada vez más para evadir la detección de las autoridades federales, dice. La gente está cruzando el tumultuoso río Grande, o río Bravo, caminando a través de peligrosos ranchos bajo el calor récord de Texas y pagando el precio más alto, agrega el sheriff.

Es algo que los defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido como la última tendencia trágica: las personas se ven obligadas a tomar caminos cada vez más riesgosos debido a la combinación de políticas fronterizas que han dificultado que los inmigrantes busquen refugio en EE.UU.

Tantos migrantes, incluidos niños, que han intentado cruzar la frontera sur de EE.UU. han muerto en esta región que el patólogo forense que trabaja en el área dice que 2022 está en camino de convertirse en el año más mortífero registrado en la memoria reciente.

"Estoy viendo un aumento extremo en el número de muertes al cruzar la frontera en comparación con otros años", dijo la Dra. Corrine Stern, médico forense del condado de Webb. "Este es el año más ocupado de mi carrera".

Stern lleva 20 practicando y sirve a 11 condados en el sur de Texas, incluido Maverick. En lo que va del año, 218 migrantes han muerto, dijo, un número que ya superó las 196 muertes que ocurrieron en el mismo episodio del año pasado, cuando atendió a 12 condados.

El trabajo de Stern incluye no solo determinar la causa y la forma de la muerte, sino también identificar a los migrantes y notificar a los familiares, lo que puede ser un proceso lento, especialmente porque los migrantes de nacionalidades que no había visto antes están muriendo en su región. Algunos de los países de origen incluyen Perú, Nicaragua, Haití, Venezuela y Colombia. Debido a las frías relaciones entre EE.UU. y algunas de esas naciones, es difícil ya veces imposible obtener información de identificación, explicó.

El aumento de muertes y la demora en identificar a los fallecidos ha creado un problema que Stern dice que nunca antes había enfrentado: con 260 cuerpos de migrantes bajo su custodia en cinco refrigeradores, se ha quedado sin espacio.

Ella dice que informó a los funcionarios de los condados a los que sirve que necesitaban almacenar los cuerpos de los nuevos migrantes muertos en sus funerarias hasta que su oficina tenga espacio disponible.

"Simplemente no tenemos la capacidad de almacenamiento en este momento debido a la gran cantidad que estamos viendo", dijo Stern.

Al menos una funeraria en su jurisdicción, Memorial Funeral Chapels en Eagle Pass, le dijo a CNN que también está llena.

Como resultado, la funeraria ha comenzado a enterrar a inmigrantes no identificados en el cementerio del condado de Maverick.

En la parte trasera del cementerio, más allá de las lápidas personalizadas rodeadas de flores, hay 16 tumbas recientes marcadas con cruces parciales hechas con restos de tubos de PVC.

Cada tumba también está marcada con un pequeño letrero que indica que las personas enterradas son Jane y John Does. Una dice que es para un "Baby John" Doe que perdió la vida.

Es el creciente número de muertes de niños migrantes lo que atormenta a Stern. Dice que en lo que va del año ha identificado seis muertes de menores, de 1, 7, 13 años y tres de 17 años.

Las víctimas migrantes más jóvenes, dice, involucran niños en el útero. Más recientemente, una mujer haitiana embarazada murió en el condado de Maverick. Ella estaba esperando gemelos.

"Eso no es solo una mamá ahogándose. Son mamá y sus dos hijos ahogándose", dijo Stern.

A principios de esta semana, Stern le pidió a uno de sus asistentes que llevara a uno de los inmigrantes fallecidos recién llegados a la sala de autopsias para un examen inicial. Mientras se abría la cremallera de la bolsa negra para cadáveres y se sacaban una mochila y unos vaqueros del interior, el Dr. Stern leyó las notas del caso.

Este era un trabajador de la construcción mexicano de 22 años que cruzó a Texas con su hermano la semana pasada. Habían estado caminando durante tres días sin comer, dijo.

Stern señaló los rasguños en sus brazos que probablemente se debieron a caminar entre la maleza, dijo. Todavía había parches médicos blancos en su cuerpo, pistas de que había recibido atención médica.

"Hay muchos paramédicos incorporados a la Patrulla Fronteriza. Intentaron salvarle la vida, pero no pudieron", dijo Stern.

Desde octubre, los agentes federales en la frontera sur de EE.UU. han realizado 18.897 búsquedas y rescates de migrantes, superando los 12.833 intentos de salvar vidas del año anterior, según las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

En el último año, los migrantes entrevistados por CNN a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México señalaron la violencia, el cambio climático y las recesiones económicas en sus países de origen como los factores que impulsan sus peligrosos viajes a Estados Unidos.

Un ciudadano nicaragüense de 20 años que cruzó al condado de Maverick esta semana y estaba esperando que los agentes de la Patrulla Fronteriza lo recogieran cuando CNN habló con él, también señaló la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ como una razón por la que los inmigrantes quieren venir aquí.

“Por lo que he visto, hay mucho apoyo a la comunidad (gay) y no hay mucha discriminación, (comparado) con otros países que he atravesado”, dijo Bryan Moraga a CNN en español.

Esto podría durar para siempre, dice el sheriff

Mientras conduce por un camino de tierra que corre paralelo al Río Grande, el sheriff Schmerber dice que ve inmigrantes, muchos con niños, cruzar a su condado todos los días.

Señala la nueva cerca de alambre de púas que ahora rodea los bancos y dice que el gobernador Greg Abbott instaló la barrera a principios de este año, pero no ha impedido el cruce de migrantes. Disminuye la velocidad cuando ve que varias prendas de ropa están colocadas sobre los rollos de metal afilado.

"Mire allí, están usando su ropa para protegerse y facilitar el cruce", dijo el sheriff Schmerber.

Durante el año fiscal actual, los agentes federales se han encontrado con un récord de casi 2 millones de migrantes, según muestran los datos federales. Por definición, un "encuentro" migrante es cuando los migrantes son detenidos, evaluados, investigados y devueltos a México bajo el Título 42, son removidos del suelo estadounidense o colocados bajo los procedimientos de remoción del Título 8 por parte de las autoridades federales de inmigración.

Desde los años fiscales 2006 hasta 2021, la mayor cantidad de "encuentros" de migrantes ocurrió en 2021, cuando 1,7 millones de migrantes intentaron ingresar ilegalmente a EE.UU. a través de la frontera sur, según una fuente policial federal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. rechazó una entrevista para esta historia. La administración Biden ha defendido su estrategia de seguridad fronteriza de múltiples niveles y ha señalado el lanzamiento de una operación sin precedentes para interrumpir las redes de contrabando de personas en medio de un aumento continuo de los cruces fronterizos en los últimos meses.

Después de que 53 migrantes murieran en un camión con remolque en llamas en San Antonio este verano, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que estaba "desconsolado" y llamó a los traficantes de personas "individuos insensibles" que deben rendir cuentas por la muerte de los migrantes.

La semana pasada, al menos cuatro inmigrantes aparecieron muertos en el condado de Maverick, según Schmerber.

El lunes, agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. descubrieron a un bebé inconsciente flotando en el agua, según un portavoz de la agencia. Ese bebé finalmente fue trasladado a un hospital local. Cuando los agentes regresaron más tarde al área, encontraron al niño ahogado.

El martes, alrededor de las 10 a.m., sus agentes recibieron una llamada de la Patrulla Fronteriza sobre un hombre que flotaba en el río.

"Veo los cuerpos y es algo por lo que me siento mal porque (estas son) personas que vienen aquí pensando en un futuro mejor", dijo el sheriff Schmerber.

Schmerber dice que no está de acuerdo con todas las iniciativas fronterizas del gobernador de Texas, Gregg Abbott, pero lo felicita por inyectar millones de dólares y enviar cientos de agentes para reforzar la seguridad fronteriza en su condado.

Pero como agente retirado de la Patrulla Fronteriza que ahora es sheriff, Schmerber dice que sabe que la inmigración es competencia del gobierno federal y espera que el presidente Joe Biden visite la frontera para presenciar las realidades sobre el terreno.

Si no se hace nada para frenar el problema de la inmigración, la mortífera realidad actual, dice Schmerber, "continuará para siempre".