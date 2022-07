Lo que sabemos de la nueva tarjeta de expediente seguro, que permitirá identificar a migrantes indocumentados

Aumento drástico en el flujo de venezolanos a Estados Unidos 1:45

(CNN Español) -- El gobierno del presidente Joe Biden prepara una nueva tarjeta de identificación para inmigrantes conocida como "Tarjeta de expediente seguro", a propósito de la gran cantidad de migrantes que están llegando a la frontera sur de EE.UU., informaron funcionarios de seguridad nacional.

Esto es lo que sabemos hasta ahora de esta tarjeta.

¿Qué es la "Tarjeta de expediente seguro"?

La ICE Secure Docket Card (SDC) permitirá la identificación de migrantes que sirva como una ventanilla única para acceder a los archivos de inmigración, además de facilitar la rendición de cuentas en el proceso de inmigración.

Esta tarjeta tiene datos de la persona y un código QR que dirigirá a un portal en la que se puede consultar la información relevante del titular. En ese portal las personas podrán actualizar su información y comunicarse con las autoridades federales mientras atraviesan el proceso de migración.

¿Qué datos tendrá esta tarjeta?

Hasta el momento sabemos que puede compararse con una identificación con foto, además de que incluirá el nombre y la nacionalidad de la persona, según información de las autoridades.

¿Por qué es importante?

Debido al aumento de migrantes en la frontera que llegan a Estados Unidos buscando asilo, muchos de ellos usualmente quedan indocumentados cuando se quedan en el país, por ejemplo, a la espera de que sus casos se resuelvan en la corte.

Según el Center for American Progress (CAP), un laboratorio de ideas no partidista, millones de migrantes indocumentados viven en Estados Unidos y no tienen acceso a un documento oficial, ya sea un pasaporte o certificado de nacimiento, lo que les dificulta su día a día.

Sin un documento oficial que los identifique, dice el CAP, muchos de los migrantes y sus familias no pueden llevar a cabo actividades diarias como abrir cuentas bancarias, obtener asistencia en salud, inscribir a sus hijos en escuelas o si quiera pedir prestado un libro en la biblioteca.

Pero con este documento, el gobierno espera identificarlos, haciendo más fácil el acceso a vivienda, salud, transporte y otros beneficios, según Axios.

¿A quiénes se les daría esta tarjeta?

La tarjeta se le entregará a migrantes que no tengan documentos a la hora de llegar a Estados Unidos y también a quienes estén inscritos en "alternativas a la detención" o ATD, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Se estima que un número cada vez mayor de personas ha sido puesto en ATD luego de un cambio de detención y la llegada de más nacionalidades que no pueden ser rechazadas bajo una regla de emergencia pandémica de la era Trump.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está monitoreando a más de 300.000 migrantes en ATD, que puede incluir monitores de tobillo con GPS, teléfonos o una aplicación conocida como SmartLINK, según el funcionario.

¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno esta tarjeta?

La iniciativa es parte de un esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden para agilizar los procesos de migración que a menudo han llevado a la confusión entre los inmigrantes que están en proceso de deportación.

Se espera que eventualmente esta tarjeta de identificación sea aceptada por la Administración de Seguridad del Transporte para viajar en aeropuertos del país, según dos funcionarios de Seguridad Nacional.

Esta tarjeta podría ser usada como identificación, pero no es válida como documento para votar, pues solamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar.

¿Cuándo estará en funcionamiento esta tarjeta?

ICE planea poner a prueba la tarjeta para fin de año, dijo un funcionario de Seguridad Nacional.

-- Con información de Priscilla Alvarez de CNN.