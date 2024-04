Instituto Pikesville (Getty Images)

(CNN) -- La grabación se hizo viral en enero, provocando la ira en los suburbios de Baltimore. Parecía que el director del instituto de Pikesville, Eric Eiswert, había sido sorprendido haciendo comentarios racistas y antisemitas. Las furiosas llamadas telefónicas desbordaron la recepción. Los empleados sintieron miedo. Se reforzó la seguridad.

Eiswert fue puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación. Recibió varias amenazas de violencia. Según un informe policial, una persona le dijo que "el mundo sería un lugar mejor si estuvieras al otro lado de la tierra (enterrado)".

En todo momento, Eiswert negó haber hecho los comentarios ofensivos. Dijo que no era su voz la que aparecía en la grabación. Él creía que era un "deepfake" de inteligencia artificial (IA). Y el jueves, las autoridades policiales anunciaron que creían que tenía razón.

La grabación era falsa, según el Departamento de Policía del Condado de Baltimore. Y el hombre acusado de hacerla - un empleado de la escuela que se había enfrentado con el director - fue arrestado con cargos que incluyen perturbar el funcionamiento de una escuela.

"Hoy nos sentimos aliviados por haber aclarado un poco el origen de este audio", dijo el jueves el jefe ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski, en una rueda de prensa en la que insinuó las inquietantes posibilidades de la IA. "Sin embargo, está claro que también estamos entrando en una nueva frontera profundamente preocupante".

publicidad

El trabajo del director deportivo estaba en peligro. Entonces la grabación salió a la luz.

Así es como se desarrolló todo, según los funcionarios del condado y una declaración jurada de la policía.

El pasado diciembre, en el instituto de Pikesville, a unos 15 kilómetros al noroeste de Baltimore, el director Eiswert estaba investigando un posible robo que implicaba al director deportivo del instituto, Dazhon Darien. Se había efectuado un pago no autorizado de casi US$ 2.000 al compañero de piso de Darien, entrenador de baloncesto del instituto, "bajo el pretexto" de que el compañero también había trabajado como ayudante del entrenador de fútbol femenino, según un informe policial.

Pero cuando el director y un colega investigaron, descubrieron que el supuesto entrenador asistente "nunca había asistido durante la temporada de fútbol". Eiswert se enfrentó a Darien por el pago, según el informe, y Darien dijo que había sido "un error".

Este no fue el primer enfrentamiento entre Eiswert y Darien. El informe decía que Darien había despedido anteriormente a un entrenador sin su aprobación, tras lo cual Eiswert pidió a otros administradores que vigilaran más de cerca a Darien. Eiswert había hablado con Darien sobre la no renovación de su contrato, según el informe, debido a "frecuentes problemas de rendimiento laboral".

El 16 de enero, un usuario de Gmail identificado como TJFOUST9 envió un correo electrónico a tres profesores, entre ellos Darien, a sus direcciones de correo electrónico de la escuela. El asunto decía: "Director de Pikesville - Grabación perturbadora". Se adjuntaba un archivo de sonido. Se oía hablar a un hombre. Entre otros comentarios despectivos, incluido uno sobre dos profesores y otro sobre los judíos, el hombre decía que los alumnos negros no podían "lograr salir de una bolsa de papel".

La grabación se multiplicó. Una profesora que no se llevaba bien con Eiswert admitió haberla compartido con una alumna "que sabía que difundiría rápidamente el mensaje por diversas redes sociales y por toda la escuela", según el informe. La profesora también envió la grabación a medios de comunicación y a la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (NAACP, por sus siglas en inglés).

A medida que se intensificaba la indignación, los profesores se preguntaban si se habían colocado dispositivos de grabación secretos en la escuela. Un empleado empezó a atender llamadas telefónicas delicadas en su vehículo, en el aparcamiento.

Billy Burke, representante del sindicato de administradores escolares, fue uno de los funcionarios que dudaron inmediatamente de la autenticidad de la grabación.

"El audio parece un diálogo, pero no se oyen otras voces ni hay ruido ambiente", declaró a la CNN. "Las escuelas y las oficinas son lugares bulliciosos y ruidosos, pero nada de eso se aprecia en el audio. Esto me pareció sospechoso. El contenido del audio parecía guionado en el sentido de que las declaraciones, de hacerse públicas, difamarían al orador, protegerían de algún modo a los mencionados e insultarían a la comunidad".

Burke dijo que se reunió con Eiswert y los administradores de la escuela. "Pude oír en sus voces y en su historia que esta cinta no era real", dijo.

No obstante, Eiswert fue sustituido temporalmente por otros dos administradores. En entrevistas sobre la grabación, negó que fuera su voz. Pensó que Darien estaba detrás, según el informe, explicando que Darien "tenía conocimientos tecnológicos" y aparentemente "estaba familiarizado con la IA".

Una investigación condujo a un misterioso usuario de Gmail y a una orden de detención

Los investigadores buscaron el origen de la grabación. A través de una citación a Google, un detective encontró la dirección IP donde se creó la dirección de correo electrónico TJFOUST9. El detective rastreó esa dirección IP hasta un familiar de Darien. La cuenta de Gmail tenía un número de teléfono de recuperación. Un detective rastreó ese número hasta Dazhon Darien.

Los investigadores compartieron el archivo de audio con dos expertos forenses, entre ellos un contratista del FBI. Uno de ellos dijo que parecía que "la grabación contenía rastros de contenido generado por IA con edición humana posterior, que añadía ruidos de fondo para darle realismo". Otro experto dijo que parecía "que la grabación había sido manipulada y que se habían empalmado varias grabaciones utilizando un software desconocido".

El miércoles, las autoridades obtuvieron una orden de detención contra Darien por cargos de robo, acoso, represalias contra un testigo y perturbación del funcionamiento de una escuela.

El jueves, según el jefe de policía, Darien fue al aeropuerto internacional de Baltimore/Washington e intentó embarcar en un vuelo con destino a Houston. Llevaba un arma consigo y los agentes de seguridad lo intervnieron para hacerle preguntas sobre cómo estaba empaquetada. Fue entonces cuando se enteraron de la orden de detención. La policía dijo que no estaban seguros de si Darien estaba tratando de huir.

Darien fue detenido el jueves con una fianza fijada en US$ 5.000. El viernes por la mañana, un funcionario de la cárcel del condado de Baltimore dijo que Darien no estaba allí. CNN no pudo determinar si tiene un abogado, y las llamadas a su teléfono celular no fueron devueltas inmediatamente.

Eiswert no estaba disponible para una entrevista el jueves. En la conferencia de prensa, el superintendente de la escuela Myriam Rogers dijo que "el Sr. Eiswert absolutamente sigue siendo empleado de Baltimore County Public Schools", pero otros dos administradores siguen a cargo de Pikesville High. La superintendente dijo que pronto habría una reunión con Eiswert para determinar lo que sucederá a continuación.

Casi al final de la rueda de prensa, un periodista preguntó al superintendente por qué las autoridades escolares habían esperado tres meses para reivindicar públicamente al director.

"Dejamos claro que no podíamos dar fe de la veracidad de la grabación", dijo Rogers. "Pedimos a todo el mundo que no se precipitara a juzgar, pero nuestro papel y nuestra responsabilidad son con los estudiantes y la comunidad y la verdad".

El caso sugiere que la verdad no siempre es lo que parece, según las autoridades, y que las nuevas tecnologías pueden dificultar la separación entre realidad y ficción.

"Espero que podamos encontrar las lecciones en medio del daño que esto ha causado", dijo Burke, el representante sindical. "Espero que aprendamos que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario".