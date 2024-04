Microsoft presenta su nueva IA 2:21

(CNN) -- Las acciones de Meta se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización de este jueves, ya que los planes del propietario de Facebook de "invertir agresivamente" en inteligencia artificial (IA) asustaron a los inversores.

Las acciones cayeron alrededor de un 13%, amenazando con eliminar casi US$ 163.000 millones de su valor de mercado, mientras los inversores miraban más allá de las excelentes ganancias del primer trimestre para centrarse en los enormes costos para la empresa de construir un futuro de IA.

La empresa está compitiendo cara a cara con Microsoft y Google para liberar el enorme potencial de la IA. Aunque los beneficios podrían ser enormes, los resultados más recientes de Meta subrayan que crear las mejores herramientas es costoso y llevará tiempo.

Meta (META), que también es propietaria de WhatsApp e Instagram, dijo el miércoles que las ganancias del primer trimestre se duplicaron con creces en comparación al año pasado, mientras que los ingresos aumentaron un 27%. Pero un aumento de hasta US$ 5.000 millones en las inversiones previstas en IA -y la probabilidad de nuevos aumentos en años posteriores- inquietó a los accionistas.

"El lenguaje en torno a los planes de gasto se ha vuelto más audaz una vez más, y esto podría ser lo que está asustando a los mercados", escribió Sophie Lund-Yates, analista principal de renta variable de Hargreaves Lansdown, en una nota este jueves.

"A pesar de todos los audaces planes de Meta en materia de inteligencia artificial, no puede permitirse perder de vista el núcleo del negocio: sus principales actividades publicitarias... Los recursos de Meta son vastos, pero no infinitos, y su cuota de mercado de publicidad digital debe defenderse a toda costa", añadió.

Meta dijo que el gasto de capital para todo el año estaría en el rango de US$ 35.000 a US$ 40.000 millones, frente a la previsión anterior de US$ 30.000 a US$ 37.000 millones, mientras continúa acelerando las inversiones en infraestructura para respaldar la IA.

"Esperamos que los gastos de capital sigan aumentando el próximo año a medida que invertimos agresivamente para respaldar nuestros ambiciosos esfuerzos de investigación y desarrollo de productos de IA", añadió la compañía en un comunicado.

En una llamada con inversores, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, centró la mayoría de sus comentarios en la IA. Dijo que Meta quiere ser "la empresa de inteligencia artificial líder en el mundo" y "debería invertir mucho más en los próximos años para construir modelos aún más avanzados". Meta aumentaría el gasto "significativamente antes de que obtengamos muchos ingresos de algunos de estos nuevos productos... Por el lado positivo, una vez que nuestros nuevos servicios de IA alcancen escala, tendremos un sólido historial de monetización de ellos de manera efectiva", añadió.

Unas previsiones más débiles de lo esperado para el trimestre actual también pueden estar pesando sobre el valor de las acciones. Meta ha pronosticado ingresos de entre US$ 36.500 y US$ 39.000 millones, frente a las expectativas de los analistas de us$ 38.200 millones. "Una previsión de ingresos ligeramente inferior a lo previsto contribuyó a las preocupaciones de los inversores sobre el rendimiento futuro de la empresa", dijo Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management.