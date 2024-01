Así se disculpó Mark Zuckerberg con las familias durante audiencia 0:45

(CNN) -- Mark Zuckerberg, CEO de Meta, pidió perdón a familias presentes en el Congreso de Estados Unidos durante una polémica audiencia este miércoles ante la Comisión Judicial del Senado, en la cual varios directores ejecutivos de las grandes empresas de redes sociales testificaron sobre los riesgos que sus productos representan para los jóvenes.

Zuckerberg se disculpó por los daños que las plataformas de redes sociales han causado a diversas familias.

"Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido y por eso invertimos tanto y vamos a seguir realizando esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir", dijo el CEO de Meta durante la audiencia.

En su respuesta, el senador Josh Hawley pidió a Zuckerberg que, como multimillonario, "compense" a las familias cuyos hijos se han visto afectados por sus plataformas.

Activistas en defensa de los jóvenes se mostraron reacios a las disculpas de Zuckerberg, al afirmar que hablar es fácil y le pidieron a la empresa que "se aparte del camino" de la regulación nacional.

Arielle Geismar, de 22 años, empezó a utilizar Instagram hace una década y dice que se vio directamente afectada por los contenidos sobre trastornos alimenticios en la aplicación.

Durante una entrevista al margen de la audiencia, acusó a Zuckerberg de restar importancia a la relación entre las redes sociales y los daños a la salud mental, y rechazó sus afirmaciones de que Meta y otras plataformas están trabajando duro para crear espacios seguros para los usuarios.

"Es repugnante sentarse ahí y que te mientan", dijo Geismar a CNN. "Es muy, muy agradable para él ser capaz de decir unas pocas palabras y apaciguar todo, pero no devuelve a ningún humano y no quita el daño".

"Quiero que las grandes tecnológicas se aparten del camino de nuestros representantes electos en su intento de regular este sector", añadió Geismar.

Zamaan Qureshi, copresidente del grupo de defensa Design It For Us, calificó la disculpa de Zuckerberg de "momento bastante loco" durante una entrevista con la CNN.

"Creo que fue muy emotivo para mucha gente en la sala. Si estás aquí, puedes sentir esa tensión ahora mismo. Ciertamente se siente como si hubiera una marea cambiando para tratar de hacer algo aquí".

La denunciante de Facebook que comenzó años de escrutinio sobre el impacto de las redes sociales en los adolescentes dijo que la disculpa de Mark Zuckerberg a los padres era "alucinante".

La audiencia de hoy habría sido inconcebible hace apenas unos años, dijo, cuando los legisladores hacían a Zuckerberg preguntas básicas sobre cómo gana dinero su empresa.

"Casi todas las audiencias desde entonces han sido sustancialmente más significativas, y han hecho preguntas más perspicaces, más relevantes. Esta duró cuatro horas, y hubo unos 20 minutos en los que me dije: '¿Saben realmente lo que están preguntando?'. Y eso es asombroso".

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que avance alguna ley, Haugen dijo que le sorprendería que "pasáramos otro ciclo [electoral] en el que no viéramos algo".

Más sobre los daños de las redes sociales de Meta: el año pasado, Arturo Béjar, denunciante de Facebook, hizo público ante los legisladores estadounidenses que Meta y otros ejecutivos habían hecho caso omiso de su investigación, según la cual, entre otras cosas, más del 25% de los jóvenes de entre 13 y 15 años habían denunciado haber recibido insinuaciones sexuales no deseadas en Instagram.

El CEO de Snap también se disculpa con las familias

En respuesta a la petición de Laphonza Butler, senadora demócrata por California, el CEO de Snap, Evan Spiegel, pidió disculpas a las familias cuyos hijos fallecieron tras comprar drogas en Snapchat.

"Lamento mucho que no hayamos sido capaces de prevenir estas tragedias", dijo Spiegel, antes de detallar algunos de los esfuerzos que la compañía toma para proteger a los usuarios jóvenes, incluyendo el monitoreo proactivo de contenido relacionado con las drogas y el trabajo para educar a los adolescentes y las familias sobre los peligros del fentanilo.

"Sé que hay buenos esfuerzos. Ninguna de esas cosas impide que los niños tengan acceso a las drogas en su plataforma", respondió Butler.