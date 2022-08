Moderna demanda a Pfizer por incumplimiento de patentes de ARNm en vacuna contra el covid-19

La vacuna anual de Moderna contra múltiples virus 2:02

(CNN) –– Moderna presentó demandas por infracción de patentes contra Pfizer y BioNTech este viernes "por infringir patentes fundamentales para (su) plataforma de tecnología de ARNm", señaló la compañía en un comunicado de prensa.

"Moderna cree que la vacuna contra el covid-19 Comirnaty de Pfizer y BioNTech infringe las patentes que Moderna presentó entre 2010 y 2016, que cubren la tecnología de ARNm fundamental de Moderna. Esta tecnología innovadora fue fundamental para el desarrollo de vacuna propia de ARNm contra el covid-19 de Moderna, Spikevax. Pfizer y BioNTech copiaron esto tecnología, sin el permiso de Moderna, para hacer Comirnaty", sostuvo el pronunciamiento.

Ahora bien, Moderna aclaró en su comunicado que con la demanda no busca retirar la vacuna de Pfizer del mercado, ni evitar ventas futuras, ni tampoco pedir reparación de daños por su venta en circunstancias específicas.

Esas condiciones específicas incluyen la venta de las vacunas en países de ingresos bajos y medios, o en casos en los que "el gobierno de EE.UU. sería responsable de cualquier daño", o por actividades antes del 8 de marzo de 2022.

"De acuerdo a su compromiso con el acceso global equitativo, en octubre de 2020, Moderna prometió que no haría cumplir sus patentes relacionadas con el covid-19 mientras continuara la pandemia. En marzo de 2022, cuando la lucha colectiva contra el covid-19 entró a una nueva fase y el suministro de vacunas ya no era una barrera de acceso en muchas partes del mundo, Moderna actualizó su compromiso. Dejó claro que si bien nunca haría cumplir sus patentes para ninguna vacuna contra el covid-19 utilizada en los 92 países de ingresos bajos y medios en el Compromiso de Mercado Avanzado de GAVI COVAX (AMC 92), Moderna esperaba que compañías como Pfizer y BioNTech respetaran sus derechos de propiedad intelectual y consideraría una licencia comercialmente razonable en caso de que soliciten una para otros mercados. Pfizer y BioNTech no lo han hecho", dice el comunicado de Moderna.

Las vacunas contra el covid-19 de Moderna y Pfizer, ambas con una tecnología de ARN mensajero, han sido la columna vertebral de la estrategia de vacunación de EE.UU., con Pfizer teniendo la mayoría de las dosis administradas. Hasta la mañana de este viernes, en EE.UU. se han administrado 360.175.884 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y 229.236.868 dosis de la de Moderna.

CNN se ha comunicado con Pfizer para obtener comentarios.

Con información de Amanda Sealy