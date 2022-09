Biden lanzará una advertencia sobre la democracia estadounidense en un inusual discurso en horario de máxima audiencia: "Tenemos que defenderla”

"Trump no tiene límites", dice abogado constitucionalista 1:34

(CNN) -- Una serie de discursos realizados en gimnasios abarrotados durante la semana pasada dejaron sorprendidos incluso a algunos colaboradores de la Casa Blanca por el nuevo impulso del presidente Joe Biden.



Sin embargo, cuando Biden pronuncie un raro discurso en horario de máxima audiencia el jueves por la noche desde Filadelfia, no es probable que la sombría evaluación de Biden sobre la democracia estadounidense genere ninguna ovación por parte de la pequeña audiencia presencial frente al Independence Hall. En cambio, los comentarios del jueves adoptarán un tono mucho más solemne, dicen los funcionarios.

"Las fuerzas de MAGA están decididas a hacer retroceder a este país. Hacia atrás, hacia un Estados Unidos donde no hay derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a la anticoncepción, no hay derecho a casarse con quien amas", dirá, según extractos avanzados de su discurso, en referencia al lema de Trump "Make America Great Again".

"Durante mucho tiempo, nos hemos asegurado de que la democracia estadounidense está garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla. Protegerla. Defenderla. Todos y cada uno de nosotros", piensa decir Biden en su discurso.

Después de arremeter contra los republicanos por lo que él llama "extremismo MAGA" y "semifascismo", los funcionarios de la administración dicen que Biden determinó que es el momento adecuado para proporcionar un recuento serio y sobrio sobre lo que él considera como las crecientes fuerzas antidemocráticas que se están construyendo en todo el país.

"Este no es un discurso sobre el expresidente", dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas. "Es un discurso sobre la democracia".

publicidad

Es un tema que Biden ha llegado a abrazar más públicamente en los últimos meses, después de haber intentado inicialmente ignorar las secuelas que dejó su predecesor y centrarse en cambio en la unidad nacional. En el fondo, el discurso, que según la Casa Blanca se centrará en la "continua batalla por el alma de la nación", representa el mismo tema general que definió el lanzamiento de su campaña presidencial en 2019 cuando se propuso derrotar a Trump.

Se mantuvo como una constante a través de discursos de alto perfil en lugares cargados de simbolismo histórico, incluyendo Warm Springs, Georgia, y Gettysburg, Pensilvania. El discurso en horario de máxima audiencia no será diferente, esta vez con el lugar del comienzo revolucionario de la nación como telón de fondo.

Sin embargo, el discurso también servirá como un reconocimiento implícito de que los esfuerzos de Biden para superar la división y el caos del expresidente Donald Trump han sido más difíciles de lo que podría haber imaginado. Trump sigue dominando los titulares, especialmente en las últimas semanas después de que agentes federales allanaran su casa de Florida, revelando una investigación sobre la posesión de documentos clasificados por parte del expresidente después de que dejara el cargo. El discurso de Biden sucederá horas después de una audiencia judicial relacionada con esa investigación.

"Tal y como él lo ve, los republicanos MAGA son la parte más enérgica del Partido Republicano", dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre un día antes del discurso. "Es una amenaza extrema para nuestra democracia, para nuestra libertad, para nuestros derechos. Simplemente no respetan el estado de derecho".

Funcionarios de la Casa Blanca enfatizaron que cuando Biden advierte de la amenaza a la democracia, no está hablando de los republicanos en su conjunto, sino de aquellos que siguen a Trump: los "republicanos MAGA", como los ha considerado la administración.

Al preguntarle si Biden nombrará directamente a Trump, dado que es la cara del movimiento, el alto funcionario dijo: "Será una discusión muy directa".

Antes del discurso, Ronna McDaniel, la presidenta del Comité Nacional Republicano, dijo que Biden estaba dividiendo a la nación.

"Joe Biden es el divisor en jefe y personifica el estado actual del Partido Demócrata: uno de división, repulsión y hostilidad hacia la mitad del país", dijo en un comunicado.

Biden lleva varios meses pensando en un discurso sobre la democracia estadounidense, impulsado en parte por las audiencias reveladoras convocadas por la comisión del Congreso que investiga los disturbios del 6 de enero, según un funcionario. También ha observado con alarma cómo los negacionistas de las elecciones que se presentan a cargos estatales han sido encumbrados por Trump y se mostró indignado por el intento de ataque a una oficina de campo del FBI en Cincinnati, Ohio.

"Este es un discurso que el presidente ha estado pensando durante mucho tiempo. Ha estado trabajando en él durante un tiempo", dijo un alto funcionario de la administración. "No es una respuesta a ninguna noticia del día. Es una respuesta a lo que él ve como un momento en este país".