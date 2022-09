Los cortes de energía van en aumento en EE.UU., principalmente en Texas, Michigan y California. Esta es la razón

(Video relacionado) Calor e incendios asfixian a parte de EE.UU. 1:27

(CNN) -- Los cortes de energía en EE.UU. están aumentando, informaron investigadores el miércoles, a medida que el clima extremo empeora debido a la crisis climática, la demanda de electricidad aumenta y la infraestructura energética del país se vuelve más vieja y más vulnerable.

El análisis de Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro, reveló que entre 2000 y 2021, el 83% de todos los cortes de energía informados fueron causados por un evento relacionado con el clima, desde incendios forestales provocados por sequías hasta tormentas dañinas como tornados y huracanes, muchos de los cuales solo se intensificarán el calentamiento global.

Y esos números están en una tendencia ascendente. Los investigadores informaron que las interrupciones en los últimos 10 años habían aumentado en un 64% en comparación con la década anterior.

“Esto es realmente algo que debería preocuparnos porque nos está afectando a todos y estamos viendo más de ellos”, dijo a CNN Kaitlyn Trudeau, analista de datos de Climate Central que trabajó en el informe.

"El sistema que tenemos ahora no se construyó en el tiempo y el clima que estamos experimentando ahora", agregó. “No está preparado para el clima que tenemos ahora y el clima que veremos en el futuro”.

Utilizando datos federales proporcionados por empresas de servicios públicos y North American Electric Reliability Corp., los investigadores encontraron más de 1.500 casos de cortes de energía relacionados con el clima extremo desde 2000, incluidos los causados por fuertes vientos; fuertes lluvias y tormentas eléctricas; clima invernal, incluyendo nieve, hielo y lluvia helada; huracanes; calor extremo, e incendios forestales. Los investigadores del clima han notado que muchos de estos fenómenos se están volviendo más intensos y frecuentes a medida que aumentan las temperaturas globales.

Climate Central encontró que Texas reportó la mayor cantidad de apagones relacionados con el clima desde 2000, seguido por Michigan, California, Carolina del Norte y Pensilvania.

La tormenta de invierno y la ola de frío de febrero de 2021, por ejemplo, fue el evento meteorológico invernal más costoso registrado, lo que resultó en varios días con temperaturas bajo cero que provocaron varios días de cortes de energía para millones de clientes en Texas. Casi 10 millones de personas en todo el sur no tenían electricidad en el pico de los cortes, según cifras del gobierno.

Luego, en mayo, una ola de calor dejó fuera de servicio seis centrales eléctricas de gas natural en Texas. El operador de la red del estado pidió a los residentes que limitaran el uso de electricidad, que mantuvieran los termostatos a una temperatura limitada y que evitaran usar electrodomésticos grandes que consumieran energía durante las horas pico.

Los servicios públicos de Texas informaron alrededor de 80 apagones relacionados con el clima solo entre 2019 y 2021, aproximadamente el 44% del total de Texas desde 2000. El clima severo, las tormentas de invierno y los huracanes causaron la mayoría de los apagones. El informe también señaló que el estado opera su propia red independientemente de las dos redes principales del país, lo que dificulta extraer energía de otros lugares durante los desastres.

En California, los investigadores documentaron 44 apagones relacionados con el clima entre 2019 y 2021, más de un tercio del total del estado desde 2000. Y, dijeron, los incendios forestales son una amenaza creciente para la electricidad estable allí. Los servicios públicos en California deben implementar cortes de energía de seguridad pública para reducir los riesgos de que el equipo se queme durante los días extremos de incendios forestales. Al menos 14 de los 44 cortes del estado durante ese tiempo se debieron a estos cierres preventivos.

Romany Webb, investigador del Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático de la Universidad de Columbia, dijo que las empresas de servicios públicos de EE.UU. deben tener en cuenta el cambio climático, evaluando si las estaciones existentes están ubicadas en áreas con riesgo de inundación, cómo las sequías severas pueden afectar la planta de energía operaciones, o cómo las líneas eléctricas pueden verse afectadas por el aumento de las temperaturas.

"Para muchos, los hallazgos no serán una sorpresa porque, en todo Estados Unidos, la gente ya está experimentando directamente interrupciones relacionadas con el cambio climático en la electricidad y otros servicios", dijo Webb, que no participó en el informe. "Como hemos visto en los últimos años, esas interrupciones pueden tener consecuencias mortales. Las cosas solo empeorarán si no tomamos medidas".

Steven Weissman, profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley que se especializa en leyes y políticas energéticas, dijo que le gustaría que el análisis se expandiera para enfocarse en todos los aspectos de la operación de la red, y no solo el sistema de transmisión, a medida que el mundo busca fuentes de energía más limpias.

"A medida que nos acercamos más a estas fuentes intermitentes de energía como la solar y la eólica, necesitamos cambiar a una era en la que predigamos la oferta y luego gestionemos la demanda, en cierto modo darle la vuelta", dijo a CNN Weissman, que no participó en el informe. "¿Y cómo gestionar la demanda? Bueno, estableciendo precios que alentarán a las personas a usar energía fuera de las horas pico. También se puede alentar a las personas a tener electrodomésticos inteligentes que no tendrían que tomar energía de la red cuando la demanda es más alta".

Trudeau dijo que EE.UU. necesita crear un sistema de energía más resistente y confiable para evitar cortes de energía a medida que avanza el cambio climático. La construcción de microrredes, pequeñas redes de energía renovable que actúan como respaldo para la red eléctrica primaria, en caso de un corte de energía importante, por ejemplo, puede ayudar a los residentes a sobrellevar los cortes de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de la generación de energía.

Cuando el huracán Sandy trajo fuertes lluvias, vientos e inundaciones al noreste en 2012 y causó daños significativos a la infraestructura eléctrica, por ejemplo, las microrredes ayudaron a los residentes a capear la tormenta. En ese momento, 21 estados a lo largo de la costa este experimentaron cortes de energía generalizados.

También dijo que los estados deben invertir en tecnologías de redes inteligentes y fortalecer la red para resistir los daños causados por tormentas severas, al mismo tiempo que brindan incentivos a los clientes para reducir el uso excesivo de energía durante las horas pico.

A pesar del aumento en el clima extremo, Webb dijo que las empresas de servicios públicos aún no han pensado en el futuro.

"Desafortunadamente, muchas compañías eléctricas y operadores de sistemas aún no se involucran en este tipo de planificación y, en cambio, han optado por ignorar la realidad del cambio climático", dijo Webb. "Sin embargo, se está volviendo rápidamente imposible de ignorar. Cuanto antes se tomen medidas, mejor estaremos todos".

Hasta que EE.UU. realice inversiones a gran escala y presione para crear una red eléctrica más confiable y resistente, es probable que la crisis climática provoque más interrupciones y obligue a los operadores de la red a alentar al público a reducir el uso de electricidad cuando el suministro no pueda satisfacer la demanda, según Trudeau.

"No hay una varita mágica que podamos agitar en este momento", dijo Trudeau. "Pero, en última instancia, las cosas en las que podemos centrarnos son cosas como reducir nuestras emisiones, porque es la acción más significativa para reducir la tasa de calentamiento y la creciente tensión en nuestra red eléctrica y realmente nos da más tiempo para adaptarnos a nuestro clima cambiante".