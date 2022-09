Gisele Bündchen y Tom Brady "viven separados", afirma una fuente a CNN

¿Se apresuró Tom Brady al anunciar su vuelta a la NFL? 2:15

(CNN) -- Las superestrellas Gisele Bündchen y Tom Brady, que se casaron en 2009, están pasando por un periodo difícil.



Brady, el siete veces campeón del Super Bowl que actualmente juega en los Tampa Bay Buccaneers y su esposa, Bündchen, una modelo, están lidiando con "problemas maritales", según una fuente cercana a la pareja.

Actualmente "viven separados", según afirmó otra fuente cercana a Bündchen a CNN.

CNN contactó con los representantes de Brady y Bündchen.

Brady, de 45 años, se había retirado de la NFL en febrero, para luego revertir esa decisión. En agosto se ausentó 11 días del campo de entrenamiento para "atender asuntos personales", según su entrenador Todd Bowles.

Gisele Bündchen, la esposa de Brady, dijo a la revista Elle que tenía "preocupaciones" acerca de que su marido, que ya es el mariscal de campo más viejo de la historia de la NFL, regresara tras su retiro en febrero.

"Este es un deporte muy violento, y yo tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente", dijo Bündchen. "Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar una decisión que funcione para él. Él también tiene que perseguir su alegría".

Brady señaló en su podcast “Let’s Go!” con Jim Gray el martes el impacto que han tenido las décadas de jugar en la NFL en sus prioridades.

“No he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años, no he celebrado los cumpleaños con las personas que me importan que nacen desde agosto hasta finales de enero. Y no puedo estar en los funerales ni en las bodas”, le dijo a Gray. "Creo que llega un momento en tu vida en el que dices: '¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente y es hora de seguir adelante, de pasar a otras partes de la vida'".