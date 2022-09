Nuestras mascotas son parte del problema climático. Estos consejos pueden ayudarte a minimizar su huella de carbono

Ethereum busca reducir su huella de carbono 1:14

(CNN) -- Nuestros amigos de cuatro patas no conducen vehículos todoterreno que consumen mucha gasolina ni utilizan electrodomésticos que chupan energía, pero eso no significa que no tengan un impacto climático. De hecho, los investigadores han demostrado que las mascotas desempeñan un papel importante en la crisis climática.



Pero, ¿qué tienen que ver Barkley y Whiskers con el calentamiento de nuestro planeta? Son los productos que les compramos los que necesitan una mirada más atenta.

Su dieta rica en carne es la que más contribuye a su huella de carbono, que requiere una gran cantidad de energía, tierra y agua para su producción. Y la producción de alimentos para mascotas emite enormes cantidades de gases que calientan el planeta.

Según un estudio de 2017, alimentar a perros y gatos crea el equivalente a unos 64 millones de toneladas de dióxido de carbono en Estados Unidos cada año. Eso es más o menos el mismo impacto que 13,6 millones de autos en la carretera. Y, si nuestros amigos peludos formaran un país aparte, ocuparía el quinto lugar en el consumo mundial de carne, por detrás de China, Estados Unidos, Brasil y Rusia, según el profesor de la UCLA y autor de ese estudio Gregory Okin.

Pero no hay que entrar en pánico. La solución no es despedirte de tus mejores amigos.

Además de toda la alegría que aportan, las mascotas tienen un impacto positivo medible en nuestra salud física y bienestar mental. Tener una mascota en la familia se asocia a un menor estrés, menos ataques al corazón, menores índices de depresión y una mayor autoestima.

publicidad

"Nuestro trabajo no significa que estemos 'en contra' de tener animales de compañía", afirma Pim Martens, profesor de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Maastricht y alguien que ha investigado el impacto de las mascotas en el planeta. "También hay muchos beneficios. Solo hay que ser consciente de los 'efectos secundarios'".

Entonces, ¿qué puede hacer un ‘padre’ preocupado por su mascota? Te presentamos algunas formas de minimizar el impacto medioambiental de tus mascotas sin dejar de cuidar de tu manada peluda.

Evalúa la dieta de tu mascota

En primer lugar, y lo más importante, los propietarios responsables que estén pensando en hacer cambios significativos en la dieta de su mascota deberían hablar con su veterinario para asegurarse de que es adecuada para las necesidades del animal.

De hecho, si eres el orgulloso propietario de un felino, ni siquiera deberías pensar en cambiar su dieta. Los gatos son carnívoros obligados: deben comer carne, según Angela Frimberger, veterinaria de Vets for Climate Action.

Los perros, en cambio, son omnívoros y no tienen por qué comer carne en todas las comidas, y mucho menos sirloin.

"Deseo de todo corazón que las mascotas se alimenten con una dieta de buena calidad y nutricionalmente apropiada para ellas", afirma Frimberger. "Pero para la mayoría de las mascotas sanas, la tendencia a alimentarlas con ingredientes de primera calidad se remonta a nuestra costumbre de ver las necesidades de nuestras mascotas a través de la lente de lo que nos gustaría, en lugar de lo que realmente necesitan o prefieren. Debemos recordar que lo que es atractivo para nosotros no equivale necesariamente a la calidad nutricional real para la mascota".

Frimberger señaló que hay algunos nuevos desarrollos alimentarios en el mercado que vale la pena examinar, especialmente para los perros, incluyendo la carne cultivada en laboratorio. Un estudio de 2014 descubrió que los insectos son una buena y nutritiva fuente de proteínas para las mascotas, y que no es probable que su compañero se asquee (a diferencia de los humanos, que encontrarían repulsivo comer esos bichos).

"Los alimentos para mascotas a base de insectos pueden ser nutricionalmente completos y están empezando a salir al mercado en todo el mundo", afirma Frimberger. "También pueden ser una solución para algunas mascotas que tienen alergias alimentarias a las fuentes tradicionales de proteína".

Y, por supuesto, alimenta a tu mascota solo con la cantidad de comida que necesita: estará más sana y se sentirá mejor si no tiene sobrepeso.

Reduce los residuos

Aunque artículos como los juguetes, los tazones, la arena, las bolsas para las heces y las correas suelen ser necesarios para tu mascota, fijarse en su durabilidad, en las cadenas de suministro y en si se pueden reciclar es tan importante como el producto mismo.

En el caso de los gatos, busque la opción de arena más respetuosa con el medio ambiente que tu felino acepte, como las fabricadas con materiales orgánicos, en lugar de arcilla. Aunque las arcillas son minerales naturales del suelo, deben extraerse, lo que contribuye a la erosión del suelo, la destrucción del hábitat y la contaminación de las aguas subterráneas.

En el caso de los perros, elige bolsas biodegradables para las heces y recógelas siempre, sin importar dónde estés.

Las investigaciones demuestran que no recoger las heces de los cachorros puede hacer que microorganismos nocivos como las lombrices intestinales, la E. coli y la giardia sobrevivan en el jardín hasta cuatro años, lo que supone un riesgo para la salud de los humanos.

Okin recomienda tirar las heces de las mascotas directamente al inodoro.

"Nuestro sistema de agua está diseñado para manejar los residuos tóxicos y mantener esos contaminantes fuera del medio ambiente", dijo Okin. Pero asegúrate de no tirar también otras cosas por el inodoro, como las bolsas o arena para gatos no desechable. Solo heces.

Y aunque puede ser tentador disfrazar a tus pequeños para las salidas y las distintas fiestas, es importante comprar artículos pensando en el verdadero bienestar de la mascota. En otras palabras, pregúntate: ¿qué necesita realmente tu mascota y qué estás comprando solo para satisfacer las ganas de comprar?

"Tenemos que pensar en las necesidades reales de la mascota y no en nuestro afán consumista", afirma Frimberger.

Adoptar responsablemente

La regla general es que las mascotas más grandes tendrán un mayor impacto climático que las más pequeñas, principalmente porque necesitan más comida. Así que puedes considerar razas o especies más pequeñas si quieres minimizar tu impacto en el planeta. La huella de carbono de un chihuahua será mucho menor que la de un san bernardo, por ejemplo.

También puedes tener en cuenta que algunas razas de animales suelen tener más problemas de salud.

"Evitar los animales con problemas de salud conocidos reducirá la necesidad de intervención veterinaria, que tiene una huella de carbono, y lo que es más importante, reducirá el sufrimiento innecesario en términos de mala salud y bienestar", dijo Gudrun Ravetz de Vet Sustain.

Y los que no estén interesados en las pelusas, los mimos y las babas, están de suerte.

"Los pequeños roedores y los pájaros son buenas opciones", dice Okin. "Las serpientes, tortugas y reptiles también pueden tener un impacto muy bajo, para los que les guste".