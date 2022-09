Lo que debes saber sobre las nuevas opciones de edición y cancelación de envío para iMessage

Mira cómo ha evolucionado el iPhone desde 2007 hasta hoy 1:49

(CNN Business) -- Para cualquier persona propensa a cometer errores tipográficos, enviar mensajes a la persona equivocada o mandar pensamientos de los que luego se arrepientan, ahora hay algo de esperanza. Apple revela dos de sus características más solicitadas: la capacidad de editar y cancelar el envío de mensajes de iMessage.

Esta semana, Apple lanzó su más reciente sistema operativo, iOS 16, que permite a los usuarios editar un iMessage hasta cinco veces dentro de los 15 minutos posteriores al envío y anular el envío de cualquier mensaje hasta 2 minutos después de su envío. Los usuarios solo necesitan tocar y mantener presionado el mensaje enviado, luego seleccionar "editar" o "deshacer el envío".

No obstante, hay algunas advertencias. Para empezar, no es exactamente un esfuerzo sigiloso: los destinatarios reciben una alerta de que el mensaje no se envió o se editó, pero no ven el cambio específico.

Ambos usuarios también deben enviar mensajes en dispositivos Apple, por lo que no funcionará para los intercambios de Android. Funciona mejor cuando el destinatario también usa iOS 16; de lo contrario, recibirá una cronología incómoda de los cambios realizados. Los mensajes SMS tampoco se pueden cancelar ni editar.

Además, el remitente debe esperar que el destinatario no haya visto una vista previa del mensaje original en la pantalla de bloqueo antes de editarlo o cancelarlo.

Apple se pone al día con plataformas como Facebook Messenger, WhatsApp y Gmail, que también ofrecen opciones para editar o eliminar mensajes después de ser enviados. Twitter anunció recientemente que está probando la habilidad de los usuarios para editar tweets.

"Con Twitter y Apple ahora también habilitando esta función, está claro que esta es una tendencia que muchos usuarios móviles demandan de estas plataformas", dijo Lian Jye Su, director de investigación de la firma de investigación de mercado ABI Research. "Dado que la barrera para cambiar de plataforma de mensajería es casi nula, las características ricas y fáciles de usar se han convertido en una ventaja competitiva crítica".

Si bien son solicitudes populares, editar y anular el envío de mensajes podría tener un impacto no deseado en la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en plataformas públicas, al eliminar o alterar el registro escrito. Al dejar en claro que el mensaje fue editado, Apple podría ayudar a mantener cierta transparencia, según Ramón Llamas, analista de IDC.

Sin embargo, incluso con estas nuevas opciones, Lllamas recomienda que las personas lean lo que envían "porque puede volver a atormentarte... incluso si lo editas".

iOS 16 está disponible para cualquier modelo de iPhone desde el iPhone 8, que se lanzó en 2017. Otras características nuevas de iMessage dignas de mención incluyen la capacidad de marcar mensajes como no leídos para que sea más fácil responderlos más tarde y la opción de recuperarlos mensajes eliminados por hasta 30 días.