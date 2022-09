Twitter está probando (finalmente) el botón de "editar" para los tuits

(CNN) -- Después de años de que los usuarios clamaran por esta función, Twitter finalmente está probando los tuits editados.

Twitter dijo (¿dónde más?) en un tuit este jueves por la mañana que algunos usuarios podrían empezar a ver tuits editados en su feed porque está probando el tan esperado botón de editar.

"Esto está sucediendo y estarás bien", agregó la compañía.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022