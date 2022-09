Las 5 cosas que debes saber este 22 de septiembre: Las frases más fuertes de Biden en la ONU

Volvió a temblar en México. Shakira habla por primera vez de su separación de Piqué. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Biden condena a Putin: las 5 frases más impactantes que pronunció en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este miércoles en la Asamblea General de la ONU, y centró su discurso en condenar la guerra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Ucrania. Estas son las 5 frases más impactantes que Biden pronunció en su discurso.

2. Un nuevo terremoto en México, ahora de magnitud 6,8, deja al menos dos muertos

Un sismo de magnitud preliminar 6,8 se registró la madrugada de este jueves en el sur de México, según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). En Ciudad de México, una mujer murió tras golpearse en la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio y un hombre falleció por un infarto, dijeron las autoridades. Este sismo sigue al mortal terremoto de magnitud 7,7 registrado el pasado 19 de septiembre.

Nuevo sismo sacude México después del terremoto del 19 de septiembre 1:13

3. Nicaragua saca del aire la señal de CNN en Español



El Gobierno de Nicaragua sacó del aire la señal de CNN en Español este jueves a las 12:07 a.m. ET, 10:07 p.m. del miércoles en el país centroamericano. El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre porqué ha sacado del aire la señal de CNN en Español en el país. "El día de hoy el Gobierno de Nicaragua sacó nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de nuestra cadena, en la que han confiado durante más de 25 años", dijo la cadena en un comunicado. Los televidentes nicaragüenses también podrán ver nuestra señal por el canal de YouTube de CNN en Español.

El Gobierno de Nicaragua saca del aire la señal de CNN en Español 2:01

4. Fiscal de Nueva York demanda a Trump y a tres de sus hijos por fraude

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó este miércoles una amplia demanda civil por fraude contra el expresidente Donald Trump y tres de sus hijos adultos, en la que los acusa de un fraude que duró más de una década.

publicidad

¿Está en peligro el futuro político de Donald Trump? 2:17

5. Policía de Ecuador encuentra el cuerpo de María Belén Bernal

La Policía Nacional de Ecuador informó este miércoles que sus equipos de búsqueda hallaron el cuerpo de la abogada María Belén Bernal después de 10 días de su desaparición. Hay indignación y pedidos de justicia entre la población.

Lo que sabemos del caso María Belén Bernal y la fuga del sospechoso 4:35

A la hora del café

Frank Rubio, astronauta de origen salvadoreño, despega hacia el espacio junto a dos cosmonautas rusos

Una cápsula rusa despegó al espacio este miércoles con Frank Rubio, astronauta estadounidense de origen salvadoreño, a bordo, lo que marca una continuación significativa de la relación entre Rusia y EE.UU. en temas espaciales, justo en medio de un momento de gran tensión geopolítica.

Despegó la nave con el primer salvadoreño que viaja al espacio 1:32

Dos personas reclaman el impresionante premio de Mega Millions de US$ 1.340 millones

Casi ocho semanas después del sorteo de uno de los mayores premios de Mega Millions de la historia, dos personas que acordaron dividir el premio si su billete resultaba ganador reclamaron el premio de US$ 1.340 millones, según informó la Lotería de Illinois.

Histórico premio de Mega Millions será dividido 0:43

La embajada de EE.UU. en La Habana volverá a procesar visas de inmigrantes el próximo año por primera vez desde 2017

La medida forma parte de un esfuerzo concertado para expandir los caminos legales a Estados Unidos, en un momento en que los funcionarios fronterizos se enfrentan a un número cada vez mayor de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos.

Investigadores chinos clonan un lobo ártico en un esfuerzo de conservación "histórico"

Investigadores en China lograron clonar un lobo salvaje del Ártico, y esperan que la controvertida tecnología genética pueda utilizarse ahora para ayudar a salvar otras especies amenazadas a medida que el mundo se acerca a una crisis de extinción.

Por primera vez en la historia, clonaron un lobo ártico en China 1:12

La próxima tormenta con nombre podría ser un gigantesco huracán en el golfo de México

El huracán Fiona es el más fuerte de la temporada del Atlántico, y ahora los modelos de previsión muestran que una tormenta en desarrollo podría convertirse en una amenaza monstruosa para la costa estadounidense del golfo de México la próxima semana.

La cifra del día

US$ 3,68

Los precios de la gasolina en EE.UU. suben por primera vez en 99 días: US$ 3,68 por galón, en promedio.

La cita del día

"A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento... Es probablemente la etapa más oscura de mi vida"

La cantante colombiana Shakira habló públicamente por primera vez de su separación del futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo una relación de 12 años.

Y para terminar...

Nutria marina le roba la tabla a un surfista y amenaza con atacarlo

Un surfista de Santa Cruz, California, ve interrumpido su viaje cuando una nutria marina se sube a su tabla y se niega a abandonarla.