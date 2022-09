El número de cubanos que llegan por mar a EE.UU. llegó a un récord que no se alcanzaba desde los años 90

Unen esfuerzos para interceptar embarcaciones con migrantes cubanos 3:12

(CNN Español) -- Las autoridades de Florida están observando una tendencia alarmante en el sur del estado, debido al número creciente de inmigrantes —principalmente haitianos y cubanos— que llegan a las costas estadounidenses en botes improvisados.

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.000 cubanos desde octubre pasado, según la agencia, la mayor cantidad en un año fiscal desde la década de 1990.

"Hemos visto esto antes. Es un fenómeno natural. Sin embargo, observar este aumento es realmente preocupante, por el hecho de que vemos a más personas en embarcaciones que no son aptas para navegar, lo que pone a muchas de esas personas ante un riesgo muy alto de perder sus vidas", dijo Walter Slosar, agente en jefe de patrulla del Sector de Miami.

Los cubanos han estado huyendo de la isla durante años, pero los recientes disturbios, la persecución y la escasez de productos básicos han acelerado el éxodo.

“Han llegado personas con historias de persecución por parte del Gobierno, debido a su disconformidad para participar de ciertos eventos, o por no estar de acuerdo con la política comunista de la isla. No son solo ellos sino también muchas historias de sus familiares, amigos que fueron aprehendidos, detenidos por delitos menores que no califican como crímenes", relató David Claros, director de los Servicios Legales de Inmigración de la Región Sudeste en Church World Service. Además, agregó que en este momento está contratando personal adicional para responder ante la situación.

Los patrullajes en la zona son complicados debido a la variación del terreno, lo que requiere de la coordinación entre las agencias en tierra, aire y mar. Recientemente, CNN participó de las Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y la Guardia Costera.

Las agencias trabajarán juntas para identificar e interceptar a los migrantes, y que puedan ser repatriados. Sin embargo, si llegaran a tocar tierra, serán puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Pero mientras la Guardia Costera intenta interceptar a los migrantes antes de que lleguen a la costa de EE.UU., miles de ellos han conseguido tocar tierra. En lo que va del año fiscal, las autoridades fronterizas arrestaron a casi 3.600 personas en el sector de Miami, que abarca más de 1.200 millas (1.930 kilómetros) de la costa de Florida. El año pasado, los arrestos llegaron a apenas un poco más de 1.000.

Las autoridades se encuentran diariamente con una amplia gama de embarcaciones en el mar y en la costa, que van desde tablas de surf atadas entre sí y barcos con provisiones limitadas y sin sistema de navegación; todas para lo que suele ser un viaje de varios días. Apenas una hora después de comenzada la patrulla de la Guardia Costera, los miembros de la tripulación divisaron un barco improvisado en el mar con aproximadamente ocho personas.

Y los migrantes no son sólo cubanos. Los funcionarios están lidiando con un número cada vez mayor de inmigrantes haitianos que viajan hacia EE.UU. por mar. La Guardia Costera atendió incidentes de grandes cargueros que transportaban decenas —si no cientos— de inmigrantes haitianos, poniendo en gran peligro a quienes estaban a bordo.

"Las condiciones a bordo eran horribles", dijo Mark Lamphere, agente de interdicción marítima de la Guardia Costera, recordando una embarcación que llegó a la costa de Florida este año. "Hubo informes de personas lesionadas, así que tuve que saltar hacia allí y solo había espacio para estar de pie", dijo, y añadió: "Doscientos de ellos se amontonaban allí y defecaban y orinaban justo donde estaban parados".

Slosar reconoció que existe una demanda de mayores recursos para abordar los nuevos números de inmigrantes. "Estamos trabajando con recursos finitos, y cuando nos encontramos con estas personas, no sabes quién está en ese barco. Nuestra misión es entender quiénes son los que están entrando al país. A nuestros agentes les toma tiempo traerlos bajo nuestra custodia, asegurarse de que estén sanos, limpios, alimentados y seguros, y luego identificar exactamente quiénes son", dijo.