La aplicación BeReal prohíbe las fotos editadas para instar a sus usuarios a ser más auténticos

(CNN) -- Háganse a un lado, Facebook e Instagram.



Hay una nueva aplicación para compartir fotos, y no es como otras redes sociales.

La aplicación se llama BeReal. Y aunque no hayas oído hablar de ella, muchos jóvenes ya se están apuntando. Sus usuarios activos mensuales se han disparado este año en más de un 315%, según datos de Apptopia de abril, que hace un seguimiento y análisis del rendimiento.

Nos unimos a la aplicación y hablamos con los usuarios para conocer mejor cómo funciona BeReal y lo que hay que saber sobre ella.

¿Qué es BeReal?

BeReal es una aplicación de redes sociales que anima a los usuarios a compartir un trozo de su vida en tiempo real.

Fue lanzada a principios de 2020 por un empresario en Francia, pero la mayoría de sus usuarios, al menos el 65%, se hicieron miembros apenas este año.

Como su nombre indica, el objetivo es la autenticidad. La app invita a los usuarios una vez al día a compartir una foto de lo que están haciendo en ese momento, dando a sus amigos y a otras personas una visión sin adornos de su vida.

No tiene filtros ni botones de edición. Así que si tu pelo es un desastre en ese momento y tu vista es la de un estacionamiento lluvioso, eso es lo que la gente verá.

El resultado dista mucho de las fotos pulidas y excesivamente cuidadas que son populares en otras plataformas de redes sociales.

¿Cómo funciona?

El concepto de BeReal es sencillo. Una vez que descargas la aplicación, recibes una notificación una vez al día de que es hora de "BeReal". Eso significa que tienes dos minutos para sacar y publicar una foto de lo que estás haciendo, por muy mundano que sea.

No hay una hora fija: la notificación llega en momentos aleatorios del día, lo que aumenta el misterio de la aplicación.

"Las notificaciones push se envían simultáneamente en todo el mundo a distintas horas del día", explica la empresa en un comunicado. "Es un secreto cómo se elige la hora cada día, no es aleatorio".

Eso significa que la potencial ventana a tu vida puede abrirse en cualquier momento. Cuando lo hace, la aplicación te invita a tomar una foto de lo que estás haciendo en ese momento. Hace una foto doble: un selfie y una que muestra lo que tienes delante. (BeReal aún no permite videos).

El resultado es un feed social repleto de fotos sin editar de gente haciendo cosas cotidianas y poco glamurosas: descansando en pijama, haciendo tarea, viajando en autobús, cocinando la cena en el microondas.

Con solo una publicación al día, no hay un desorden de fotos de amigos por el que desplazarse sin pensar. Solo puedes ver las publicaciones de tus amigos si compartes una foto, lo que elimina a los acechadores. Algunas personas desactivan su ubicación por razones de privacidad, ya que la aplicación funciona en tiempo real.

El estudiante de la Universidad de Georgetown Ben Telerski, de 21 años, es un ávido usuario de las redes sociales y se unió a la aplicación en agosto.

Lo que me gusta de BeReal es que puedo establecer conexiones con mis amigos a través de las redes sociales en una plataforma que no incentiva los "me gusta", los comentarios o el ser artificial. ... solo muestra a tus amigos lo que estás haciendo en el momento en que salta la alerta diaria", dice Telerski, estudiante de tercer año que se especializa en gobernanza.

Telerski dice que las publicaciones que ve en la aplicación son generalmente más auténticas en comparación con otras plataformas de redes sociales.

"Trato de publicar tan pronto como veo la notificación, incluso si estoy sentado en la cama o caminando hacia la clase", dice. "Creo que la cantidad de autenticidad depende de la persona que cada uno crea en las redes sociales. Si alguien trata de mantener su presencia en las redes sociales muy pulida y producida, BeReal no es la aplicación que debe utilizar".

¿Qué ocurre si no se publica en los dos minutos?

Cuando se pulsa la notificación de BeReal una vez al día, la cámara se abre dentro de la aplicación junto con un temporizador con una cuenta atrás de dos minutos. Tienes hasta que el temporizador se agote para tomar una foto de lo que tienes delante. Al mismo tiempo, la cámara trasera toma una selfie.

La aplicación compartirá ambas imágenes. Puedes volver a tomarlas en cualquier momento durante los dos minutos y compartirlas con tus amigos cuando estés listo.

BeReal también permite a los usuarios tomar y publicar la foto más tarde en el día. Pero permite que tus amigos sepan cuántas horas han pasado entre la hora de notificación y la de publicación. En resumen, te pone en evidencia por tu falta de espontaneidad.

¿Por qué lo usa la gente?

BeReal ha enfocado su marketing en los campus universitarios. La app enlista usuarios jóvenes a través de su programa de embajadores universitarios, que permite a los estudiantes organizar eventos para dar a conocer la aplicación.

Telerski cree que la aplicación es popular porque es un antídoto contra las presiones para parecer perfecto en Internet.

"He visto muchas noticias últimamente sobre el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de la generación Z. No sé si BeReal intenta combatir directamente este problema, pero sin duda está avanzando hacia ese objetivo", afirma.

Morgan Nott, de 26 años, dirige una tienda de té en Reno y es una novata en la aplicación. Empezó a utilizarla la semana pasada por sugerencia de una amiga. Nott dice que le resulta refrescante obtener una visión no idealizada y no retocada de la vida de otras personas.

"Es la autenticidad lo que la hace tan atractiva. Los usuarios no son tan glamurosos o falsos como algunos pueden hacerse ver en otras plataformas", dice. "Es algo diferente".

En un comunicado, BeReal afirma que su objetivo es crear "una alternativa a las redes sociales adictivas" que se centran en acumular influencia, dice.

"BeReal es tu oportunidad de mostrar a tus amigos quién eres realmente", dice la compañía. "BeReal no te hará famoso, si quieres convertirte en un influencer puedes quedarte en TikTok e Instagram".

¿Son realmente tan auténticos las publicaciones de BeReal?

La aplicación no te da mucho tiempo para maquillarte o escenificar tu entorno antes de tomar y publicar las fotos.

Pero algunos usuarios pueden tratar de “curar” sus vidas en la aplicación.

"Existe la posibilidad de ser tan artificial en BeReal como la gente tiende a serlo en otras plataformas", dice Telerski.

Algunas personas podrían ignorar la notificación de publicar a una hora determinada y esperar a publicar hasta que estén vestidos y salgan a cenar con amigos, dice.

"Eso no está en el espíritu de BeReal y contradice por completo el propósito", dice. "BeReal debería estar lleno de fotos de (gente) paseando, haciendo los deberes y sentados en la cama viendo Netflix".

Los jóvenes con los que habló CNN no tienen planes de abandonar Instagram, TikTok y otras aplicaciones de redes sociales.

Nott dice que planea seguir bajando la guardia en BeReal, y seguir publicando en otras plataformas sociales.

Telerski dice que intenta mantener un cierto nivel de autenticidad en las redes sociales, independientemente de la plataforma. La autenticidad la determina una persona, no una aplicación, dice.

"Para aquellos que piensan que necesitamos una nueva red social para ser realmente auténticos, quizás deberíamos tomarlo como una señal para ser más auténticos en nuestra presencia en las redes sociales", dice.

"Piensa en la finalidad original de las redes sociales: la conexión real con la familia y los amigos para estar al día con tu vida. Quizá deberíamos volver a eso".