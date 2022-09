El exsurfista australiano Chris Davidson muere tras recibir un puñetazo afuera de un bar

El exsurfista australiano Chris Davidson muere tras recibir un puñetazo a la salida de un pub. Crédito: Steve Robertson/World Surf League/Getty Images

(CNN) -- El exsurfista australiano Chris Davidson murió a los 45 años tras recibir un puñetazo a la salida de un bar en Australia.



La policía dijo que fueron llamados a un bar el sábado por la noche en South West Rocks, Nueva Gales del Sur, después de informes de un hombre que supuestamente había sido golpeado en la cara fuera del local.

Según la policía, el hombre había caído al suelo y se había golpeado la cabeza contra el pavimento.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron inconsciente al hombre de 45 años. El hombre fue atendido en el lugar de los hechos por los paramédicos antes de ser trasladado al hospital, donde falleció poco después.

Se enviaron agentes especializados al lugar del crimen y poco después, se detuvo a un hombre de 42 años en relación con la muerte. El hombre fue acusado de agresión con resultado de muerte y se le denegó la fianza para que compareciera el domingo ante el Tribunal de Fianzas de Port Macquarie.

Surfing Australia declaró en un comunicado que tanto la asociación como la comunidad de surfistas están de luto por la pérdida de Davidson.

publicidad

"Surfing Australia y la comunidad del surf están de luto por la pérdida del exsurfista del WSL Championship Tour Chris Davidson, que falleció en el Hospital de Kempsey el sábado por la noche", dijo en Facebook.

"Davo era un surfista de increíble talento y un verdadero compañero en nuestro deporte y comunidad. Nuestros pensamientos están con sus dos hijos, amigos y familia en este momento".

El once veces campeón de la Liga Mundial de Surf, Kelly Slater, a quien Davidson venció en dos eliminatorias consecutivas en Bells Beach cuando era un joven de 19 años, inscrito por invitación en 1996, rindió homenaje a Davidson en Instagram.

"Ayer perdí otro soldado. #RipChrisDavo. Tuve muchas buenas batallas con este tipo", dijo Slater en su historia de Instagram.

La Liga Mundial de Surf también le rindió homenaje, diciendo que estaba "triste" al enterarse de la muerte de Davidson.

El amigo de Davidson y compañero surfista Nathan Hedge dijo al Today Show de Australia que a Davidson "se fue demasiado pronto".

"Nadie gana. Es simplemente lo peor", dijo un Hedge emotivo. "No solo nos quitaron a Chris, sino que la vida de la otra persona está destrozada y arruinada también. No se puede sacar nada positivo de esto. Es lo peor del mundo. Tiene que parar. No es suficiente. Tiene que acabar".

Hedge continuó: "Extrañaré las salidas con nuestras hijas. Se lo llevaron demasiado pronto”.

"Tenía mucha más vida para dar, disfrutar y apreciar. Echaré de menos su risa. Echaré de menos sus bromas y su pasión. Siempre estaba dispuesto a todo y echaré de menos sus abrazos”.

"Su lema era 'Haz que signifique algo. Es nuestro momento". Tenía esa pasión en el agua y también en otros ámbitos de su vida".