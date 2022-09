Cazador de huracanes: el vuelo hacia el huracán Ian es "el peor en el que he estado"

(CNN) -- Un ingeniero aeroespacial que voló hacia el huracán Ian en la madrugada de este miércoles dijo que el vuelo ha sido el peor de su carrera.



"Este vuelo hacia el huracán #Ian en Kermit (#NOAA42) fue el peor en el que he estado. Nunca he visto tantos relámpagos en un ojo", dijo el cazador de huracanes Nick Underwood en Twitter este miércoles.

Underwood, que trabaja para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), publicó un video de dos minutos y 20 segundos muy turbulentos a bordo de un vuelo de la NOAA. En él se puede ver a las personas del vuelo siendo empujadas bruscamente en sus asientos, algunas riéndose, y objetos, incluyendo las literas del avión, siendo golpeados mientras los rayos atravesaban las ventanas.

"Estamos bien, estamos bien", dice una voz. "El 'estamos bien' era para mí", publicó Underwood, señalando también que el video había sido "editado por el lenguaje".

When I say this was the roughest flight of my career so far, I mean it. I have never seen the bunks come out like that. There was coffee everywhere. I have never felt such lateral motion.

Aboard Kermit (#NOAA42) this morning into Hurricane #Ian. Please stay safe out there. https://t.co/DQwqBwAE6v pic.twitter.com/gvV7WUJ6aS

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) September 28, 2022