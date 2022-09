Huracán Ian es un ciclón tropical sin precedentes en Florida. Te explicamos por qué

(CNN) -- El huracán Ian tocó tierra en la costa del Golfo de Florida como uno de los ciclones tropicales más fuertes registrados en la zona. Su marejada ciclónica podría ser diferente a todo lo que se ha registrado allí cuando el ojo del huracán llegue a la costa, y los meteorólogos advierten sobre las intensas lluvias de Ian, que se espera que continúen a través de la península hasta el jueves, podrían dar lugar a inundaciones que amenazan la vida.



Estos son los aspectos del huracán Ian que no tienen precedentes.

A pesar de estar en el territorio de los huracanes, los huracanes mayores, de categoría 3 o superior, no son comunes en esta parte de Florida.

El huracán Ian tocó tierra a lo largo de la costa suroeste de Florida cerca de Cayo Costa alrededor de las 3:05 pm (hora de Miami) con vientos de cerca de 240 km/h (150 mph), lo que convirtió a Ian en un huracán de categoría 4 de alto nivel.

El Centro Nacional de Huracanes aumentó este miércoles el pronóstico de marejada ciclónica de Ian de 3,6 a 5,4 metros (12 a 18 pies) desde Englewood a Bonita Beach, lo que sería algo nunca antes visto en la región.

Las marejadas ciclónicas se producen principalmente por los fuertes vientos del huracán, que soplan desde el océano hacia la tierra y empujan enormes cantidades de agua más allá de la costa y probablemente serán la parte más mortal del huracán Ian. El 90% de las muertes relacionadas con los huracanes están relacionadas con el agua, según el Centro Nacional de Huracanes, y alrededor del 50% son causadas por las marejadas.

Current size of #Ian's eye and eyewall, compared with Charley's in 2004 when it was in a similar location approaching the coast #flwx pic.twitter.com/E0V9MRVZ6w

— Stu Ostro (@StuOstro) September 28, 2022