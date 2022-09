Disney World reabrirá el viernes mientras que otros grandes parques de Florida permanecerán cerrados

(CNN) -- Los principales parques temáticos de Florida permanecieron cerrados el jueves cuando el huracán Ian dejó una estela de destrucción en la península y se dirigió al océano Atlántico hacia las Carolinas.

Aunque Disney World y algunos lugares planean reabrir el viernes, la mayoría permanecerá cerrado. Aquí hay un informe sobre los últimos planes de varios parques temáticos, otros sitios de interés para los turistas y lo que está pasando con varios cruceros:

Walt Disney World anunció el jueves por la noche que sus cuatro grandes parques temáticos reabrirán el viernes en el siguiente horario:

• Parque Magic Kingdom: 10 a.m. (La atracción Mickey's Not-So-Scary Halloween Party se ofrecerá según lo programado y tiene entradas agotadas)

• EPCOT: 11 a.m.

• Disney's Hollywood Studios: mediodía

• Disney's Animal Kingdom Theme Park: 1 p.m.

Los huéspedes del hotel Disney Resort y los que se alojen en otros hoteles selectos podrán ingresar dos horas antes de las horas publicadas anteriormente.

Fantasia Gardens Minigolf también reabrirá a las 3 p.m. el viernes.

ESPN Wide World of Sports Complex estará abierto de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

El parque acuático Typhoon Lagoon tiene una reapertura planificada para el domingo

El transporte de Walt Disney World comenzará a operar con normalidad el viernes, pero está sujeto a protocolos climáticos, dijo el parque.

Disney Springs, el complejo de entretenimiento, restaurantes y tiendas, abrirá a las 10 a.m. el viernes.

Haz clic aquí para obtener más detalles sobre las reaperturas, incluida información sobre hoteles y sitios para acampar.

Busch Gardens Tampa Bay dijo en su sitio web el jueves por la noche que estaría cerrado hasta el viernes.

Eso también es válido para otros parques de Florida en poder de la compañía SeaWorld Parks & Entertainment:

• Adventure Island (Tampa)

• SeaWorld Orlando

• Aquatica Orlando

• Discovery Cove (Orlando)

La compañía dijo que Discovery Cove reprogramará o reembolsará reservas realizadas online o desde el call center sin gastos de cancelación o cambio. Para cualquier información adicional, llama al 407-513-4600.

Las personas con una reserva realizada a través de un revendedor externo pueden volver a reservar las fechas de visita con el parque específico, pero las personas que deseen un reembolso deberán comunicarse con su socio revendedor.

Los boletos para Busch Gardens y SeaWorld Howl-O-Scream para el 30 de septiembre se han extendido hasta el 31 de octubre.

Haz clic aquí para obtener más detalles.

Universal Orlando Resort, incluido CityWalk, estuvo cerrado el miércoles y el jueves, y una "reapertura gradual" para los huéspedes del hotel comenzará el viernes, dijo el complejo en un correo electrónico a CNN Travel el jueves por la noche.

"Seguimos realizando esfuerzos de evaluación y recuperación en nuestro destino, siendo la seguridad de nuestros huéspedes y miembros del equipo nuestra principal prioridad", dijo Universal.

"Esperamos comenzar una reapertura gradual de partes de nuestro destino para los huéspedes de nuestro hotel solo a partir del viernes 30 de septiembre. Actualizaremos nuestro sitio web y canales sociales con información sobre los horarios del parque según lo permitan las condiciones.

Haz clic aquí para obtener más información y preguntas frecuentes de Universal.

LEGOLAND Florida Resort y los parques asociados estarán cerrados el viernes, según el sitio web del resort.

"LEGOLAND Hotel y Pirate Island Hotel permanecerán abiertos para los huéspedes con reservas existentes", dijo el parque.

Los boletos del parque para el miércoles 28 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre se extenderán automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2022, dijo LEGOLAND anteriormente.

Las personas pueden volver a reservar estadías de vacaciones sin penalización una vez que el centro de llamadas del parque reabra el viernes. El número es el 888-690-5346. Los huéspedes que tengan preguntas sobre la política de huracanes del resort pueden hacer clic aquí.

El Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Merritt Island permanecerá cerrado el viernes, pero la instalación planea reabrir el sábado, según el sitio web del centro.

Todas las atracciones de Icon Park aún están cerradas, según el sitio web de la atracción.

"Cuando sea seguro hacerlo, se abrirán restaurantes selectos para atender a los locales que se han quedado sin electricidad o a los huéspedes que se hospedan en hoteles cercanos", dijo el destino de entretenimiento.

La popular atracción para niños reabrirá al mediodía del viernes, según el sitio web de Crayola el jueves por la noche.

Los puertos de Florida tienen horarios de cruceros muy activos. Aquí está el estado de algunas de las rutas de esos barcos:

Norwegian Cruise Line: La compañía canceló su navegación de 10 días del Norwegian Getaway, que estaba programado para partir el jueves desde Puerto Cañaveral.

La compañía también cambió de puerto en el viaje de ocho días del Norwegian Sky, que partió de Miami el domingo, le dice la línea de cruceros a CNN. En lugar de sus paradas programadas en el Caribe Occidental, el barco ahora hará paradas en el Caribe Oriental.

"La seguridad de nuestros huéspedes y la tripulación es siempre nuestra prioridad número uno", dijo la línea de cruceros. Las excursiones en tierra reservadas a través de la línea de cruceros en los puertos afectados se reembolsarán a las cuentas a bordo de los huéspedes.

MSC: La compañía ha cambiado de rumbo en al menos uno de sus barcos y está monitoreando la posibilidad de cambiar otros, le dice un portavoz a CNN. El MSC Seashore, que originalmente estaba programado para estar en el Caribe Occidental, ha sido redirigido a puertos en el Caribe Oriental.

La línea de cruceros también está monitoreando el MSC Divinia, que partió de Puerto Cañaveral en un viaje de cuatro noches a Nassau y la Reserva Marina de Ocean City el domingo. MSC dice que ambos puertos de cruceros están fuera de la ruta proyectada de Ian, pero advirtió a los pasajeros antes de partir que las condiciones podrían impedir que el barco regrese el jueves. La línea de cruceros dice que si hay un retraso en su regreso, el crucero se extenderá sin costo adicional para los huéspedes.

La línea de cruceros no espera que Ian impacte en el MSC Seashore, que partirá del Puerto de Miami el sábado 1 de octubre.

Carnival Cruise Line: La compañía ha anunciado cambios en su horario. Con los puertos de Tampa Bay, Canaveral y Jacksonville afectados por Ian, se cancelaron los siguientes viajes:

• Carnival Paradise: crucero de cuatro días desde Tampa el jueves.

• Carnival Elation: crucero de cuatro días desde Jacksonville el jueves.

• Carnival Liberty: crucero de tres días desde Puerto Cañaveral el viernes.

Los huéspedes recibirán un reembolso completo y un crédito de crucero futuro del 25%, dijo Carnival.

Los siguientes barcos tienen cambios en sus horarios y puertos de escala para sortear la tormenta y sus efectos: Carnival Liberty, Carnival Horizon, Carnival Sunrise, Carnival Paradise, Carnival Elation, Carnival Ecstasy y Carnival Glory.

Haz clic aquí para ver los cambios específicos en el itinerario de cada barco.

El Parque Nacional Everglades en el sur de Florida estuvo cerrado el miércoles y el jueves sin que se haya establecido un horario de reapertura. “Después de que pase la tormenta, el personal evaluará las condiciones del parque para determinar cuándo es seguro reabrir”, dijo el sitio web del parque.

Todos los empleados del Servicio de Parques Nacionales fueron evacuados del Parque Nacional Dry Tortugas, en el extremo occidental de los Cayos de Florida en el Golfo de México, antes de que se acercara el huracán Ian, según la portavoz del NPS, Allyson Gantt. Ningún empleado saldrá durante la tormenta. El parque permaneció cerrado el jueves.

A partir del jueves por la noche, se cerraron más de 100 parques estatales de Florida, incluido el Parque Estatal Alafia River (condado de Hillsborough), el Parque Estatal Bahía Honda (condado de Monroe), el Parque Estatal Delnor-Wiggins Pass (Condado de Collier), el Parque Estatal Don Pedro Island (Condado de Charlotte), Parque estatal Lake Manatee (Condado de Manatee) y Parque estatal Rainbow Springs (Condado de Marian).

Consulta aquí para obtener una lista completa de parques estatales cerrados, así como información sobre cierres de cabañas y campamentos.

Zoológico y Jardines Botánicos de Florida Central: Las autoridades anunciaron que tanto el zoológico como los jardines botánicos estarían cerrados hasta el viernes.

"Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros animales, personal y clientes. Estamos siguiendo nuestros protocolos y monitoreando de cerca la tormenta. Volveremos a abrir cuando sea seguro hacerlo. Esté atento a nuestras redes sociales para obtener actualizaciones", dijo la cuenta oficial de Twitter del zoológico.

In preparation for Hurricane Ian, the Zoo will be closed Sep. 28-30. Our priority is the safety of our animals, staff and patrons. We are following our protocols, & closely monitoring the storm. We will reopen when it is safe to do so. Please watch our socials for updates. pic.twitter.com/vlPlWLH6Uf

— Central Florida Zoo (@Centralflzoo) September 27, 2022