Tras hallar muertos a los cuatro integrantes de una familia secuestrada en California, las autoridades intentan establecer el motivo del crimen

(CNN) –– Investigadores en California trabajan para establecer el motivo detrás del asesinato de una familia de cuatro personas, incluida una bebé de 8 meses, luego de que los cuerpos se recuperaran en una granja rural, días después de un hombre armado los secuestrara a principios de esta semana en su negocio.

Un trabajador agrícola encontró inicialmente el cuerpo Aroohi Dheri, de 8 meses, en un huerto en el condado de Merced, California, cerca a los de sus padres, Jasleen Kaur y Jasdeep Singh, dijeron las autoridades.

Amandeep Singh, el tío de la niña, también fue hallado en la misma área. El trabajador notificó a las autoridades alrededor de las 5:30 p.m., hora local, este miércoles.

"Toda una familia desapareció y todavía no sabemos por qué", dijo el sheriff del condado de Merced, Vern Warnke, durante una conferencia de prensa este miércoles, después de que se recuperaran los cuerpos.

A la familia la reportaron como desaparecida este lunes. Ese día, según las autoridades, sus cuatro miembros fueron secuestrados a punta de pistola en su negocio de camiones en la ciudad de Merced, ubicada entre Modesto y Fresno, en el centro de California.

La policía detuvo a un sospechoso de 48 años, pero todavía no ha sido acusado formalmente. CNN no lo identifica por su nombre debido a que, hasta la noche de este miércoles, aún no se habían presentado cargos en su contra.

"Las circunstancias alrededor de esto, cuando podamos divulgarlo todo, deberían enfurecerlos al máximo", sostuvo Warnke, quien estaba visiblemente conmocionado y frustrado por lo que le sucedió a la familia. "Hay un lugar especial en el infierno para este tipo", añadió.

Warnke no mencionó cómo fue el asesinato de la familia. Pero agregó que parece que murieron antes de que los reportaran como desaparecidos este lunes.

Las autoridades creen que el hombre que tienen bajo custodia es el principal sospechoso de los asesinatos. Sin embargo, también indicaron que otras pudieron participar en el crimen, según Warnke, quien no dio más detalles al respecto.

"Creo plenamente que descubriremos y encontraremos que hubo más involucrados aparte de él", señaló Warnke.

El sospechoso bajo custodia ha proporcionado información a los investigadores, y ahora los agentes trabajan con él para identificar un motivo, añadió el sheriff.

En la noche del miércoles, las autoridades evaluaron el área donde se encontraron los cuerpos y parece que a la familia la asesinaron en ese lugar, dijo Warnke.

Las agencias policiales trabajan en preservar y documentar la escena del crimen, con el objetivo de lograr una condena total, apuntó Warnke. Hay "mucha evidencia circunstancial y evidencia directa" en este caso, agregó.

Video capta el secuestro de una familia "pacífica"

En la mañana de este miércoles, las autoridades publicaron imágenes de vigilancia que captaron el secuestro en el negocio de camiones de la familia, en Merced, en la mañana del lunes.

El video muestra a Jasdeep Singh cuando llega al estacionamiento del negocio a las 8:30 a.m., seguido de Amandeep Singh que entra nueve minutos después.

Poco antes de las 9 a.m., se ve que Jasdeep se encuentra con un hombre fuera del negocio. El individuo llevaba una bolsa de basura y sacó lo que parecía ser un arma de fuego, muestran las imágenes.

Tras varios minutos, se observa que Jasdeep y Amandeep tienen las manos atadas a la espalda mientras suben a un camión. Luego, el vehículo sale y vuelve al negocio seis minutos después.

Al regresar, el sospechoso ingresa al negocio y sale con un arma en la mano, mientras Jasleen Kaur sostiene a Aroohi, de 8 meses, y camina frente al sospechoso en dirección a la camioneta.

Horas después el lunes, un agricultor encontró dos de los teléfonos celulares de las víctimas en una carretera, dijeron las autoridades. En un punto, el agricultor contestó un teléfono y habló con un familiar de las víctimas.

Antes de que los cuerpos se encontraran en la noche del miércoles, un miembro de la familia había pedido al público compartir cualquier información sobre el caso.

“Esta es una familia pacífica y tiene una pequeña empresa en el área de Merced”, suplicó Balvinder, un familiar. "Esto es algo para lo que nadie está preparado… solo esperamos y rezamos en todo momento".

El sospechoso bajo custodia ha sido violento, dice el sheriff

Las autoridades señalan que el sospechoso intentó suicidarse antes de que lo detuvieran este martes, un día después del secuestro de la familia.

Lo sedaron porque las autoridades “no querían que lastimara a nadie", dijo Warnke el miércoles. "Puedo decirte que cada vez que ha estado cerca de estar consciente, ha sido violento”.

La familia del hombre se comunicó con la policía y les dijo que el hombre admitió haber participado en el secuestro, según la agente Alexandra Britton, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Merced.

La policía contactó al hombre después de la llamada de la familia, agregó.

En la mañana del martes, los investigadores se enteraron de que una tarjeta de cajero automático perteneciente a una de las víctimas se usó en un banco en Atwater, California, que se encuentra a unos 14 kilómetros al noroeste de Merced, dijo la oficina del sheriff.

No está claro si el hombre de 48 años bajo custodia es la persona que utilizó esa tarjeta, indicó Britton.

Después de esa transacción, los investigadores pudieron identificar al hombre de 48 años como una persona de interés en el caso, dijeron las autoridades. Luego lo detuvieron.

Además, al sospechoso lo condenaron en 2005 por un caso de robo a mano armada y detención ilegal, y obtuvo la libertad condicional en 2015, dijo Warnke. En ese caso anterior, el hombre actuó solo y conocía a las víctimas, según Warnke.

