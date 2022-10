Messi llegó a 60 goles de tiro libre 0:37

(CNN Español) -- ¿El fin de una era?

El argentino Lionel Andrés Messi, una de las máximas estrellas en la historia del fútbol, llegará al Mundial de Qatar 2022 con 35 años de edad, por lo que todo parece indicar que esta podría ser la última vez que dispute la máxima justa del balompié internacional.

Messi, quien ha participado en cuatro mundiales y que en Qatar vivirá su quinto, dijo este miércoles que la Copa del Mundo de 2022 "seguramente sí" será su última, con lo que pondría fin a las especulaciones sobre si jugará el Mundial 2026.

"Sí, seguramente sí", comentó el astro argentino en entrevista con el periodista Sebastián Vignolo para la serie "En primera persona" de Star+.

Messi agregó que ya cuenta los días para Qatar 2022, y que hay ansiedad y nervios, en parte, porque "es el último".

"Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Ansiedad de querer que sea ya, y los nervios de decir 'Ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir'", comentó en la entrevista, con lo que reafirma lo de su último Mundial.

Meses atrás, el futbolista del PSG dijo en otra entrevista que le parece "muy difícil" volver a jugar otro Mundial después del de Qatar, aunque ahí no descartó la posibilidad completamente.

"La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré", dijo Messi en mayo, en entrevista con TyC Sports, sobre la posibilidad de jugar el Mundial 2026.

"Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro", añadió entonces.

De jugar en el Mundial 2026, programado para comenzar el 8 de junio de ese año, Messi llegaría con 38 años, aunque cumpliría los 39 durante el torneo (nació el 24 de junio de 1987).

El futbolista de más edad en jugar un Mundial fue el portero egipcio Essam El Hadary, quien, en Rusia 2018, a sus 45 años y 161 días, superó la marca que tenía otro arquero, el colombiano Faryd Mondragón (jugó con 43 años y 3 días en Brasil 2014).

"No somos los máximos favoritos"

Al ser cuestionado sobre si Argentina es la favorita para ganar Qatar 2022, Messi consideró que no están a la cabeza en ese sentido, pero que la Albiceleste siempre es candidata para ganar por su historia.

"No sé si somos lo grandes candidatos, pero creo que Argentina ya de por sí es candidata siempre por la historia, por lo que significa, más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos, me parece a mí. Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero que estamos ahí muy cerquita", señaló Messi.

La estrella argentina no mencionó otras selecciones, pero, por ejemplo, Brasil quedó unos puntos arriba en la clasificación mundialista sudamericana y es considerada como una de las máximas favoritas para Qatar.

Argentina es tercera en el listado de la FIFA, detrás de Brasil y Bélgica.

Lo cierto es que Argentina llega a Qatar con un invicto memorable de 35 partidos, con el título de la Copa América como respaldo y con un equipo cohesionado, la 'Scaloneta' en el que Messi brilla con el apoyo de otras figuras determinantes en el juego colectivo como Ángel Di María y Rodrigo De Paul.

Los mundiales de Messi

El primer Mundial de Messi fue el de Alemania 2006, al que llegó con solo 18 años, convirtiéndose entonces en el futbolista argentino más joven en debutar en una cita mundialista, según Télam, la agencia de noticias oficial de Argentina.

Luego jugó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (llegando a la final, aunque la perdió contra Alemania) y Rusia 2018.

En total, en mundiales, suma 19 partidos jugados y seis goles anotados, según estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA.

Se espera que Messi, capitán de la albiceleste, lidere a un equipo plagado de estrellas en busca de conseguir su tercer campeonato mundial, después de los obtenidos en Argentina 1978 y México 1986.

Con información de Uriel Blanco y Oliver Tapia