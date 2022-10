Las polémicas de Kanye West: de su fallida postulación presidencial a sus comentarios antisemitas

(CNN Español) -- "Kanye West, en medio de una polémica". No importa cuándo leas esto. El popular rapero está en el ojo de la tormenta tras unos comentarios antisemitas que le costaron duras críticas y la pérdida de valiosos contratos, pero lo cierto es que este es apenas el último episodio de una larga lista.

En un episodio del podcast "Drink Champs" emitido a principios de este mes, el rapero hizo numerosos comentarios escandalosos, uno de ellos vinculado a los mensajes antisemitas. "Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme. ¿Y ahora qué?", dijo el rapero sobre una de las empresas con las que tenía contrato.

Luego publicó en tuit, posteriormente eliminado, en el que decía que iba a "going death con 3 [sic] On JEWISH PEOPLE", que podía interpretarse como un mensaje de muerte contra los judíos.

En una entrevista realizada después del polémico tuit, que le valió una suspensión de la red social, West dijo a Piers Morgan que lamentaba las personas a las que había herido, aunque también dijo que no se arrepentía de haber hecho el comentario.

Los comentarios, ampliamente criticados, llevaron a las empresas a actuar. En pocas horas, Adidas, GAP y Balenciaga anunciaron el fin de sus vínculos con West.

West, quien cambió su nombre por "Ye", sugirió en el episodio del podcast "Drink Champs" que George Floyd murió por una sobredosis de fentanilo. Sus comentarios contradicen el dictamen del médico forense, quien afirmó que Floyd murió por un "paro cardiopulmonar" que se produjo durante la "sumisión, sujeción y compresión del cuello por parte de las fuerzas del orden".

El Dr. Andrew Baker, jefe médico forense del condado de Hennepin, dijo durante su testimonio en el juicio al expolicía Derek Chauvin que la enfermedad cardíaca de Floyd y el consumo de fentanilo fueron factores que contribuyeron a su muerte, pero no la causa directa.

Tras las declaraciones de Kanye West, abogados que representan a Roxie Washington, la madre de la hija de George Floyd, hicieron una carta de cese y desistimiento para West en la que afirman que la hija de Floyd es una "niña pequeña que ha sido traumatizada y está siendo retraumatizada por Kanye West".

(El copresentador del podcast N.O.R.E se disculpó con la familia de Floyd por haber dejado pasar los comentarios del rapero).

Luego de que Twitter bloqueara temporalmente a West por su tuit antisemita se supo que el rapero adquiriría Parler, una red social elegida por muchos conservadores que ha sido vinculada al ataque al Capitolio.

"En un mundo en el que las opiniones conservadoras se consideran controvertidas, tenemos que asegurarnos de que tenemos derecho a expresarnos libremente", dijo West en un comunicado al respecto de la compra.

Parler se fundó en 2018 y experimentó un rápido crecimiento en la época de las elecciones de 2020, alcanzando un máximo de 2,9 millones de usuarios diarios, según la empresa de investigación de mercado Apptopia. Sin embargo, desde entonces el número ha caído drásticamente a unos 40.000. (Twitter, en comparación, tiene más de 237 millones de usuarios activos diarios).

En las semanas que siguieron al asalto al Capitolio del 6 de enero, Parler fue retirada de la App Store de Apple y de la Play Store de Google porque, según las empresas, no moderaba adecuadamente la retórica violenta en la plataforma. De hecho, documentos proporcionados a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del Capitolio mostraron que el Servicio Secreto estaba al tanto de las publicaciones en Parler que sugerían la posibilidad de violencia en torno a ese día.

(Desde entonces, Parler ha sido restablecida en ambas tiendas de aplicaciones después de realizar cambios en sus prácticas de moderación de contenidos).

El artista también ha tenido que hacer frente a las críticas este año por lucir una camiseta que llevaba la inscripción "White Lives Matter" ("Las vidas blancas importan") durante un evento sorpresa en la Semana de la Moda de París.

La Liga Antidifamación calificó la frase como un "eslogan de odio" utilizado por grupos supremacistas blancos, incluido el Ku Klux Klan. También fue criticado con dureza en las redes.

Phrases like 'WLM' and 'Blue Lives Matter' are reactionary responses in an attempt to silence the affirmation of Black lives. What Kanye West is doing is dangerous and only promotes further harm against the community he claims to care about. https://t.co/0xGBv22gTi

— Bryant Odega 🎃 (@BryantOdega) October 3, 2022