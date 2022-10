El huracán Ian tocó tierra en Florida hace un mes. Este es el saldo de muerte, destrucción y pérdidas millonarias que ha dejado

El huracán Ian destrozó y dejó a su familia sin hogar 2:15

(CNN Español) -- Por muchas calles del sur de Florida se extiende un rastro de destrucción: a un mes del paso del huracán Ian, los restos de las casas destrozadas y los escombros aún se apilan. Miles de personas no han podido regresar a sus casas aún. Muchos no tienen a dónde regresar.

Las personas mayores fueron particularmente golpeadas por el ciclón, según grupos de ayuda como la Cruz Roja. A un mes de la llegada del huracán categoría 4, organizaciones como Cajun Navy Ground Force siguen yendo puerta a puerta, tratando de ayudar a esas personas con la recuperación.

La explicación es clara, según el fundador de esa organización, Rob Gaudet. "Florida es el lugar al que las personas vienen a retirarse", dijo a CNN. "Hay un gran grupo de adultos mayores que realmente enfrenta sus horas más oscuras (...). Realmente necesitan mucha ayuda".

A la lucha de quienes lo perdieron todo y ahora deben reconstruir sus vidas, se suma un saldo de al menos 125 personas muertas en el sureste de Estados Unidos por el huracán, la mayoría en Florida, según un recuento de CNN. (Por qué el huracán mató tanta gente y qué se pudo haber hecho distinto es uno de los temas aún en discusión. Expertos mencionan, en principio, factores que van desde su trayectoria cambiante hasta los tiempos en las órdenes de evacuación, pasando por las propias percepciones de los ciudadanos que eligieron no evacuar ante el poderoso ciclón, entre otros).

Ian, el huracán más costoso de Florida

Las primeras estimaciones indicaban que Ian podía ser el huracán más costoso que haya tocado tierra en Florida. Según RMS, una empresa de modelización de catástrofes de Moody's Analytics, las pérdidas aseguradas por el ciclón podrían oscilar entre US$ 53.000 y 74.000 millones.

¿Pero qué pasa con las construcciones no aseguradas? Según estimaciones recientes, los propietarios de viviendas podrían verse afectados por pérdidas no aseguradas de hasta US$ 17.000 millones debido a las inundaciones.

Los agricultores y ganaderos de Florida, por su parte, se enfrentan a pérdidas de hasta US$ 1.560 millones en cultivos, ganado y productos de invernaderos y acuicultura debido a la devastación causada, según un análisis preliminar de la Universidad de Florida.

Los trabajadores de servicios quedaron en una posición particularmente débil

Economistas afirman que es probable que decenas de miles de personas soliciten el subsidio de desempleo tras el paso del ciclón, pero si esos trabajadores —muchos de ellos en sectores de servicios con sueldos bajos como el turismo— no regresan, las economías locales de algunas zonas muy afectadas podrían tener dificultades para recuperarse.

Mientras que las grandes empresas al menos pueden recurrir a los seguros o a la emisión de deuda para reparar o sustituir las propiedades y los equipos dañados, es probable que los trabajadores tengan que recorrer un camino más duro para recuperar la estabilidad financiera.

"La resiliencia podría ser menor entre la mano de obra con salarios más bajos, e incluso sus empleadores podrían también replantearse cómo dotar de personal a los puestos que necesitan cubrir", dijo a CNN Lynn Karoly, economista de RAND Corporation. En un mercado laboral que antes del ciclón ya estaba ajustado, podría haber un mayor impulso para sustituir a los trabajadores desplazados con máquinas o sistemas de autoservicio.

Dave Gilbertson, vicepresidente de la empresa de tecnología de recursos humanos UKG, dijo que en condados devastados de Florida como Lee y Hillsborough, la actividad de la mano de obra ya se ha reducido casi a la mitad, lo que sugiere una pérdida tremenda de actividad económica y de ingresos.

US$ 17.000 millones, el costo de pérdidas no aseguradas tras el paso de Ian 0:58

Las ayudas de FEMA para los afectados por el huracán Ian

La asistencia de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) es clave para muchos de los que perdieron todo con el paso de Ian.

A un mes del ciclón, los afectados contaron a CNN que han tenido diferentes experiencias en su trato con la agencia. Todos elogiaron a los trabajadores de FEMA por su amabilidad, pero algunos floridanos recibieron la ayuda rápidamente, mientras que otros llevan semanas esperando.

Estas evaluaciones mixtas no son nuevas. FEMA ha sido criticada durante mucho tiempo por dar respuestas desiguales a los huracanes. De hecho, la Comisión de Derechos Civiles publicó el mes pasado un informe en el que recomendaba que los procesos de la agencia se centraran en los supervivientes con mayores necesidades, en particular las personas de color y los residentes con bajos ingresos, entre otros.

Hasta el miércoles 26 de octubre, FEMA había proporcionado US$ 643 millones en asistencia individual a los residentes de 26 condados de Florida. Tiene operativos 19 centros de recuperación de desastres en los que las personas se pueden registrar para recibir ayuda y dar seguimiento al proceso.

Los especialistas en asistencia a los supervivientes de catástrofes, que van de puerta en puerta por los barrios afectados, han interactuado con más de 60.000 personas, según FEMA. Cientos de inspectores han evaluado los daños en más de 164.000 viviendas.

FEMA también está proporcionando techo a unas 5.400 personas, a través del Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio, que permite pagar directamente a hoteles y moteles de Florida, Alabama y Georgia que proporcionan alojamiento de emergencia a los supervivientes.

Cómo se definen los montos de ayuda para las reparaciones

Para recibir ayuda, los propietarios de viviendas primero deben verificar su identidad y propiedad, así como demostrar si tienen o no un seguro que pueda cubrir los daños.

A continuación, FEMA evalúa el alcance de los daños y si el propietario puede o no vivir de manera segura en la casa.

Luego la agencia determina la cantidad que le concederá en función del nivel de daños y de los precios medios de los materiales y las reparaciones en la zona.

Puedes consultar toda la información sobre la ayuda de FEMA aquí.

Con información de Vanessa Yurkevich, Chris Isidore, Christina Zdanowicz, David Williams, Caroll Alvarado, Gabe Cohen, Aaron Cooper y Tami Luhby de CNN.