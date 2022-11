Más de 10 ataques en Guayaquil y Esmeraldas siembran temor en la población mientras recrudece la tensión en cárceles por traslado de reos

Periodistas en Ecuador denuncian amenazas de grupos del narcotráfico 4:10

(CNN Español) –– Horas de preocupación y terror se vivieron durante la madrugada de este martes en Guayaquil y Esmeraldas. La Policía de Ecuador reportó más de diez ataques y explosiones de coches bomba contra unidades policiales en diferentes puntos de las dos ciudades.

Las autoridades policiales confirmaron la muerte de dos agentes durante un ataque con armas de fuego a un patrullero por parte de delincuentes. La institución calificó este hecho de un “acto cobarde” y un “atentado criminal”. Adelantaron que varias unidades especializadas trabajan para dar con los responsables. La Fiscalía indicó que los policías fueron emboscados cuando se encontraban estacionados en la zona de un suburbio oeste de Guayaquil.

“Ante los hechos suscitados en Esmeraldas y Guayaquil, activamos nuestras unidades tácticas e investigativas, a fin de mantener el orden y dar con los autores de los actos delictivos”, precisó la Policía de Ecuador en su cuenta de Twitter.

El canciller, Juan Carlos Holguín, se pronunció sobre los hechos perpetrados: “Lo de Guayaquil y Esmeraldas es devastador. Los grupos criminales no podrán tomarse el país. Todo el respaldo a nuestro presidente Guillermo Lasso, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía. Esta debe ser una cruzada nacional. El apoyo internacional ha sido clave para esta cruzada”, tuiteó Holguín.

En una rueda de prensa la mañana de este martes, el ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó que estos atentados son reacciones frente a las acciones del Estado contra el crimen organizado.

“No vamos a bajar la guardia, no van a bajar la moral a la policía. La fuerza del Estado no puede ceder frente al crimen organizado. La policía no puede mostrarse sobrepasada”, remarcó Zapata.

Otros ataques en Guayaquil

La Fiscalía General de Ecuador informó que abrió de oficio tres investigaciones debido a los ataques perpetrados la madrugada de este martes en Guayaquil, donde se registran daños a Unidades de Policía Comunitaria en los sectores de Orquídeas, Socio Vivienda y Pascuales.

Por otra parte, la fiscalía investiga la explosión de varios vehículos ubicados en las inmediaciones de gasolineras en la vía a Pascuales y la Perimetral en el norte de la ciudad de Guayaquil. La fiscalía precisó que estos hechos no dejaron heridos, pero sí daños materiales.

Otro ataque se produjo junto a la Terminal Terrestre Municipal de Pascuales cerca a las 2:58 de la madrugada en el área de buses urbanos. Allí se registró una detonación de un presunto coche bomba, informó la Terminal de Transporte de Guayaquil.

Esa terminal informó que, por seguridad, “la estación se encuentra cerrada hasta que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes y análisis en el sitio”. Pidió además a los usuarios informarse a través de los canales oficiales.

El ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió que “esta guerra no solo es de la Policía” y que la comunidad tiene que unirse en una cruzada nacional contra el crimen organizado. “Nuestras unidades especializadas están trabajando y no cesaremos hasta dar con los responsables”, enfatizó.

Ataques en Esmeraldas

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, informó que en la ciudad de Esmeraldas se registraron tres detonaciones, dos a través de coches bomba y una en los alrededores de la Unidad de Policía Comunitaria. Salinas señaló que la ola de ataques empezó después de una alerta de amenazas desde las cárceles por los traslados de decenas de reclusos a otros centros penitenciarios del país.

“Como Policía Nacional emplearemos todas nuestras capacidades, recursos humanos, logísticos, para enfrentar a la delincuencia organizada. Tenemos la fuerza para enfrentar a la delincuencia. Vamos a luchar porque estos hechos no queden en la impunidad”, expresó Salinas en rueda de prensa.

El general Salinas informó que se fortalecerán las acciones en Guayaquil y Esmeraldas con más personal especializado desplegado en las dos ciudades. “Vamos a encontrar a los culpables de estas acciones criminales ese es el primer objetivo y adicionalmente tenemos organizaciones criminales a las cuales vamos a seguir”, agregó Salinas.

Las explosiones en Esmeraldas se produjeron a solo horas de que la policía local reportara a la prensa la aparición de dos cuerpos decapitados este lunes por la madrugada en el puente peatonal de la zona de La Inmaculada, en el centro de Esmeraldas y el hallazgo de dos cabezas en el Barrio de 50 casas, que según presumen, serían de los cuerpos. El caso sigue bajo investigación.

Traslados penitenciarios y retención de agentes carcelarios

El Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó este martes que se están ejecutando traslados de decenas de presos desde la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, a otros centros penitenciarios del país en coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

“El operativo se desarrolla con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad del Centro de Privación de Libertad Guayas #1, precautelar la seguridad de personas privadas de libertad, servidores, y evitar actos que vulneren las normativas y actividades del centro”, indicó en su cuenta de Twitter la institución encargada del servicio penitenciario.

El SNAI reportó que se está reforzando el control y que durante todo este martes continuarán los traslados de reos a distintos centros carcelarios del país.

Por otra parte, el SNAI confirmó que ocho agentes de seguridad penitenciaria fueron retenidos por reos de la cárcel de Esmeraldas y finalmente fueron liberados.

“Si tenemos que tomar acciones frente a centros de detención lo haremos con contundencia y firmeza. La respuesta que tenemos que dar es controlar los centros penitenciarios y neutralizar a las organizaciones criminales que están interfiriendo en la paz del país”, insistió el general Salinas.

El presidente Guillermo Lasso tenía previsto un viaje a Orlando, Estados Unidos, para unirse en un viaje familiar del 2 al 6 de noviembre. Según informó la Secretaría de Comunicación en un comunicado, decidió cancelarlo para llevar a cabo acciones para “la lucha frontal contra la amenaza que representa para el país el narcotráfico y las bandas organizadas”.