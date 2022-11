Kyrie Irving se disculpa tras ser suspendido por los Nets de Brooklyn por "no rechazar el antisemitismo"

Kyrie Irving y los tuits que lo pusieron bajo la lupa 1:40

(CNN) -- La estrella de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, se disculpó el jueves por la noche por tuitear un enlace a un documental criticado como antisemita y dijo que asume toda la responsabilidad por su decisión de compartir el contenido con sus casi 5 millones de seguidores.

La estrella de la NBA publicó la disculpa en su cuenta verificada de Instagram horas después de que los Nets anunciaran una suspensión de cinco juegos por su posterior defensa de su decisión.

“A todas las familias y comunidades judías que están heridas y afectadas por mi publicación, lamento profundamente haberles causado dolor y me disculpo”, escribió Irving. “Inicialmente reaccioné por la emoción de ser injustamente etiquetado como antisemita, en lugar de centrarme en el proceso de curación de mis hermanos y hermanas judíos que resultaron heridos por los comentarios de odio hechos en el documental.

“No tenía intenciones de faltarle el respeto a ninguna historia cultural judía con respecto al Holocausto ni de perpetuar ningún odio. Estoy aprendiendo de este desafortunado evento y espero que podamos encontrar entendimiento entre todos nosotros”, continuó Irving.

Irving fue condenado la semana pasada por, entre otros, el propietario de los Nets, Joe Tsai, y la NBA por tuitear un enlace a la película de 2018 “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" (Hebreos a negros: Despierten, Estados Unidos negros), que está basada en el libro de Ronald Dalton del mismo nombre y ha sido criticado por ser antisemita por grupos de derechos civiles.

Antes de que Irving compartiera su disculpa, su equipo publicó una declaración en Twitter diciendo que hicieron repetidos intentos de ayudar a Irving a “comprender el daño y el peligro de sus palabras y acciones, que comenzaron cuando él publicitó una película que contenía un odio antisemita profundamente inquietante”.

publicidad

Los Nets dijeron que estaban “consternados” el jueves cuando Irving “se negó a decir inequívocamente que no tiene creencias antisemitas, ni reconocer material de odio específico en la película”, durante una sesión de prensa.

“Esta no fue la primera vez que tuvo la oportunidad de aclararlo, pero falló”, dijo el equipo.

Mientras se reunía con los medios el jueves temprano, se le preguntó a Irving si se trataba de una disculpa cuando dijo que no tenía la intención de ofender después de tuitear un enlace a la película.

“No fue mi intención causar ningún daño”, respondió Irving. “Yo no soy el que hizo el documental”.

“Asumo toda mi responsabilidad, nuevamente lo repito, por publicar algo en mi Instagram o Twitter que puede haber tenido algunas falsedades desafortunadas”, dijo.

“Asumo mi responsabilidad por publicar eso”, continuó Irving. “Algunas cosas que eran cuestionables allí, falsas.

“Como dije la primera vez que todos me preguntaron mientras estaba sentado en ese escenario. No me creo todo lo que publica todo el mundo. Es un documental. Así que asumo mi responsabilidad”.

Cuando se le preguntó si tenía creencias antisemitas, Irving respondió: “Respeto todos los ámbitos de la vida. Abrazo todos los caminos de la vida. Ahí es donde me siento”.

Cuando se le presionó para que respondiera sí o no a la pregunta, respondió: “No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo”.

En respuesta a esa respuesta en Twitter, el director ejecutivo de la Liga Antidifamación, una “organización sin fines de lucro dedicada a combatir el antisemitismo y todo tipo de odio que socava la justicia y el trato justo para cada individuo”, dijo que Irving tenía “mucho trabajo que hacer".

“La respuesta a la pregunta '¿Tiene alguna creencia antisemita?' es siempre 'NO' sin equívocos. Le tomamos la palabra a @KyrieIrving cuando dijo que asumió la responsabilidad, pero hoy no cumplió esa promesa”, escribió Jonathan Greenblatt el jueves. "Kyrie claramente tiene mucho trabajo por hacer".

Los Nets dijeron en su declaración del jueves: “Tal falta de repudiar el antisemitismo cuando se le da una oportunidad clara de hacerlo es profundamente perturbador, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo. En consecuencia, opinamos que actualmente no es apto para asociarse con los Nets de Brooklyn. Hemos decidido que Kyrie cumplirá una suspensión sin goce de sueldo hasta que cumpla una serie de medidas correctivas objetivas que aborden el impacto nocivo de su conducta y el período de suspensión cumplido no sea inferior a cinco partidos”.

La Liga Antidifamación rechaza una donación de Irving

Esa aparición en los medios siguió a un anuncio del miércoles hecho por Irving y los Nets de que ambos donarían US$ 500.000 para organizaciones contra el odio.

En una declaración conjunta anterior entre Irving, Nets y la Liga Anti-Difamación, el jugador de 30 años dijo que asumía la “responsabilidad” por el “impacto negativo” que su publicación tuvo hacia la comunidad judía.

Pero el jueves por la noche, después del anuncio de la suspensión, Greenblatt escribió en Twitter que la ADL no podía “aceptar en buena conciencia” la donación de Irving.

“(Irving) ha tenido gran oportunidad de hacer lo correcto, disculparse y condenar el #antisemitismo. Ha fallado en casi todos los pasos del camino. Esta suspensión es bien merecida”, dijo Greenblatt. “Fuimos optimistas, pero después de ver la debacle de una conferencia de prensa, está claro que Kyrie no se siente responsable por sus acciones”.

A principios de esta semana, el analista de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Charles Barkley, dijo que pensaba que la liga “dejó caer la pelota” sobre Irving y que creía que el jugador debería haber sido suspendido.

El martes, cuando se le preguntó por qué Irving no había sido disciplinado por sus acciones, el gerente general de los Nets, Sean Marks, dijo a los periodistas: “Creo que estamos teniendo estas discusiones entre bastidores”.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que estaba “decepcionado” con Irving después de que el guardia no ofreció una disculpa ni denunció el “contenido dañino contenido en la película que eligió publicitar”. Silver se reunirá con Irving la próxima semana, dijo el comisionado en un comunicado el jueves.

“Kyrie Irving tomó una decisión imprudente al publicar un enlace a una película que contenía material antisemita profundamente ofensivo”, dijo Silver.

“Aunque apreciamos el hecho de que accedió a trabajar con los Nets de Brooklyn y la Liga Antidifamación para combatir el antisemitismo y otras formas de discriminación, me decepciona que no haya ofrecido una disculpa sin reservas y, más específicamente, denunciado el vil contenido nocivo incluido en la película que eligió publicitar”.

Irving no estuvo disponible para los medios el lunes o martes después de los juegos de los Nets en esos días.

La declaración conjunta decía que las donaciones se hicieron para “erradicar el odio y la intolerancia en nuestras comunidades”.

Greenblatt, de la Liga Antidifamación, había dicho: “En un momento en que el antisemitismo ha alcanzado niveles históricos, sabemos que la mejor manera de combatir el odio más antiguo es confrontarlo de frente y también cambiar corazones y mentes".

Kanye West, quien ha sido criticado luego de comentarios antisemitas en las redes sociales y en entrevistas, mostró su apoyo a Irving, tuiteando una foto del guardia el jueves.

Aya Elamroussi y Amanda Jackson de CNN contribuyeron a este informe.