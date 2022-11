¿Cuándo y a qué hora es el próximo sorteo de Powerball? ¿Cuál es el premio mayor?

¿Cuántas probabilidades tienes de ganar el Powerball? 1:52

(CNN) -- El premio mayor de la lotería Powerball aumentará a US$ 1.900 millones para el sorteo del lunes, según estimaciones de la Lotería de California, lo que lo convierte en el premio de lotería más grande jamás ofrecido, tal como pretendían sus organizadores cuando cambiaron las probabilidades en 2015.

No hubo boletos ganadores para el sorteo del sábado por un estimado de US$ 1.600 millones, que ya era el mayor premio de lotería jamás ofrecido. El último premio mayor de Powerball se ganó el 3 de agosto en Pensilvania.

El premio mayor es la cantidad que obtendría un ganador si tomara 30 cuotas anuales, aunque un ganador también puede elegir la opción en efectivo para obtener una sola suma global de menor valor. Para el premio mayor de US$ 1.900 millones, el ganador puede elegir entre recibir 30 pagos iguales de alrededor de US$ 63 millones por año o recibir un solo pago en efectivo de alrededor de US$ 929 millones.

El premio mayor de Powerball más grande jamás ganado se registró en enero de 2016 cuando tres ganadores se repartieron un premio anunciado de US$ 1.586 mil millones. Cada uno tomó su parte del valor en efectivo, que sumó US$ 983.5 millones.

Sí, eso significa que el valor en efectivo del premio mayor “récord” actual de US$ 1.900 millones es menor que el valor en efectivo del premio mayor de US$ 1.586 mil millones hace seis años. Puede agradecer esa discrepancia a las recientes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora de Miami.

El Powerball cuesta US$ 2 por boleto y los jugadores eligen cinco números del 1 al 69 y el Powerball, entre los números del 1 al 26. Si un jugador acierta los seis números, gana el premio mayor.

Las probabilidades de ganar el premio mayor al acertar los 5 números y el número de Powerball son de una entre 292,2 millones.

Antes de 2015, sin embargo, las bolas blancas estaban numeradas del 1 al 59 y la Powerball estaba numerada del 1 al 35. El cambio significa que ahora los jugadores tienen mejores probabilidades de ganar premios pequeños pero peores probabilidades de ganar el premio mayor, lo que hace que sea más probable que el gran premio crecerá a un tamaño récord.

“Este juego de Powerball ofrece exactamente lo que nuestros jugadores quieren”, dijo el presidente del grupo de productos de Powerball, Drew Svitko, en un comunicado antes del sorteo del sábado. “¡Estamos siendo testigos de la historia en desarrollo con este premio mayor de US$ 1.600 millones! Lo que también es emocionante es que esta carrera ya ha creado millones de ganadores, incluidos casi 100 jugadores que han ganado premios por un valor de US$ 1 millón o más”.

