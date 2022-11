¿Por qué el premio mayor del Powerball alcanzó un récord? Gracias al presidente de la Fed, Jerome Powell

Lo que debes saber antes de comprar tu boleto de Powerball 2:07

Nueva York (CNN Business) -- Una de las razones del récord de US$ 1.900 millones que alcanzó el premio mayor del Powerball que se sorteará el lunes por la noche es algo que no te esperarías: la reciente racha de fuertes aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Esto se debe a que el tamaño del premio mayor anunciado de US$ 1.900 millones es la cantidad que obtendrían los ganadores en 30 pagos iguales de alrededor de US$ 63 millones repartidos en los próximos 29 años. Esos pagos provienen de una anualidad comprada por los patrocinadores de la lotería y los pagos tienen en cuenta una tasa de rendimiento promedio.

Pero la cuestión es que es mucho más probable que el premio real sea una suma global mucho más pequeña, el "valor en efectivo" — en este caso US$ 929,1 millones — que nunca se publicita tanto.

“De lo único que se habla es del premio anualizado”, dijo Victor Matheson, profesor de Economía y Contabilidad en el Colegio de la Santa Cruz en Massachusetts. “Es el número que comercializan las loterías. Es el número de la noticia. Pero es el número que casi nadie se lleva”.

Ningún ganador de Powerball desde 2014 ha elegido el monto de la anualidad "más grande" sobre el premio en efectivo.

El valor en efectivo es la cantidad que el premio realmente le costaría a la lotería, ya sea en un pago único ahora o para comprar una anualidad para hacer esos 29 pagos posteriores. El clima actual de aumento de las tasas de interés ha abierto la puerta a pagos de anualidades cada vez mayores.

Con las tasas de interés bajas de los últimos años, el precio de la anualidad publicitado era solo un 50% o 60% mayor que el valor en efectivo, o a veces menos.

El premio mayor del Powerball más grande jamás ganado fue en enero de 2016, cuando tres afortunados dividieron un premio anunciado en US$ 1.586 millones. Cada uno tomó su parte del valor en efectivo, que sumó US$ 983,5 millones, que fueron US$ 54,4 millones más que el premio en efectivo en el sorteo "récord" de este lunes.

El premio de anualidad récord anunciado en ese momento fue un 61% mayor que el premio en efectivo. Esta vez, el premio anual estimado es 104% mayor que el premio en efectivo. Si fuera la misma proporción que en 2016, el premio de la anualidad de este lunes sería de solo US$ 1.500 millones.

Y si las tasas de interés fueran tan bajas como en enero de este año, la tasa de anualidad de este lunes sería de solo US$ 130 millones.

El premio actual supone un rendimiento sobre el valor en efectivo de alrededor del 5,75% anual, dijo Matheson.

Pero incluso un inversionista conservador probablemente podría hacerlo mejor tomando el dinero por adelantado e invirtiéndolo, a pesar de las fluctuaciones en el mercado de valores. El Standard & Poor's 500 ha subido un 728% en los 29 años desde octubre de 1993, o una tasa de crecimiento promedio anual compuesta de alrededor del 7,5%.

El mayor rendimiento asumido asociado con el premio de anualidad del lunes podría hacerlo más atractivo para el próximo gran ganador o ganadores, dijo Matheson.

Por otra parte, la falta de inclinación a aceptar la gratificación diferida podría superar cualquier suposición de inversión o planificación fiscal que se incluya en los cálculos del ganador.