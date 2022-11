El presidente del Congreso de Perú dice que el Ejecutivo “pretende cerrar” el Parlamento

Castillo, pionero en investigaciones y acusaciones en el ejercicio del cargo 9:48

(CNN Español) -- El presidente del Congreso de Perú, José Williams, dijo que el Ejecutivo pretende “enfrentar” y “cerrar al Congreso de la República”. En conferencia de prensa este miércoles por la noche, así respondió a la carta enviada al Parlamento el día anterior por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la que solicita participar del pleno “a fin de plantear una cuestión de confianza”.

Horas antes de la conferencia de prensa, Williams envió un oficio a Torres respondiendo formalmente a su carta, en el que señala que “su pedido no resulta atendible en los términos planteados”. “Lo exhortamos señor Presidente del Consejo de Ministros, a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el estado constitucional de derecho”, dice el documento enviado por el titular del parlamento.

El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre lo que dijo el presidente del Congreso en conferencia de prensa. Más temprano, Torres confirmó que recibió una notificación que establece que el pedido que realizó es inadmisible. “Hay que advertir esto: nosotros hemos presentado una comunicación el día de ayer al Congreso de la República diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza, la cuestión de confianza no está planteada, todavía no hay cuestión de confianza”, dijo en declaraciones desde el Palacio de Gobierno.

¿Qué es la cuestión de confianza y por qué Torres buscaba plantearla?

La cuestión de confianza es un mecanismo previsto en la Constitución, que puede ser planteado por el presidente del Consejo de Ministros en dos momentos: al asumir el cargo y, posteriormente, respecto a una política del gobierno o en defensa de un ministro. Si el Congreso le niega dos veces la confianza, el presidente de la República está facultado a disolver el Parlamento.

Torres, en su carta enviada al Congreso, plantea la cuestión confianza respecto a un proyecto presentado por el Ejecutivo al Congreso en abril de este año. En el proyecto, se propone que se derogue una ley aprobada por el Parlamento que regula el uso de la cuestión de confianza limitando su aplicación por parte del Ejecutivo.

La ley aprobada por el Parlamento en octubre 2021 establece que la cuestión de confianza solo puede ser utilizada por el Ejecutivo en “materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno y no en la relación a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”. El Ejecutivo acudió al Tribunal Constitucional para solicitar que la ley aprobada por el Congreso sea declarada inconstitucional, pero el máximo intérprete de la Carta Magna declaró en febrero de este año infundada tal solicitud. Entonces, algunos abogados constitucionalistas señalaron que tal decisión limitaba al Ejecutivo y quebraba el equilibrio de poderes. En su carta de respuesta a Torres, Williams cita estos hechos y señala que su pedido no solo no es “atendible” sino que implicaría que el Congreso “ceda o abdique a sus competencias exclusivas y excluyentes”.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo en su misiva que buscaba derogar aquella ley pues “esta iniciativa del Ejecutivo es neurálgica a fin de generar condiciones objetivas que nos permitan entrar a debatir temas de fondo, con la finalidad de definir reformas sistemáticas a la Constitución”. Torres también señala que la existencia de la ley “restringe la facultad del Ejecutivo de usar la herramienta de la cuestión de confianza” y “debilita el sistema democrático en cuanto a las atribuciones de un Poder Ejecutivo que se encuentra presidido por alguien democráticamente elegido, como es el presidente Pedro Castillo Terrones”.

Antes de la aprobación de la ley por parte del Congreso, la cuestión de confianza podía ser planteada sobre cualquier materia, hoy puede hacerlo solo en materias de su competencia, relacionadas con sus políticas de gobierno.